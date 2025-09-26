Mineradora de criptomoedas busca US$ 3 bi com apoio do Google para expansão de data centers

A TeraWulf Inc., mineradora de criptomoedas, planeja levantar cerca de US$ 3 bilhões para financiar a construção de novos data centers. O projeto tem o apoio do Google, segundo Patrick Fleury, diretor financeiro da empresa.

De acordo com a Bloomberg, o Morgan Stanley está organizando a possível operação, que poderá ser lançada já em outubro, por meio de títulos de alto rendimento ou empréstimos alavancados.

As agências de classificação de crédito estão avaliando a operação com ratings entre BB e CCC, níveis normalmente associados a dívidas de alto risco. O apoio do Google pode resultar em uma classificação de crédito mais elevada para a transação.

Demanda por data centers impulsiona expansão

O aumento da inteligência artificial gerou pressionou setores como de data centers, chips gráficos e eletricidade, fundamentais para essas operações. A TeraWulf, que já tem uma infraestrutura robusta, busca utilizar seus recursos de forma mais lucrativa, atraindo empresas de IA que precisam de capacidade extra.

Os termos da operação ainda estão em negociação, e não há garantia de que o acordo será concluído.

Em agosto, a plataforma de nuvem de IA Fluidstack anunciou que expandiria o uso de um data center da TeraWulf em Nova York. O Google forneceu um backstop adicional de US$ 1,4 bilhão, elevando seu suporte total para US$ 3,2 bilhões e aumentando sua participação acionária na TeraWulf de 8% para 14%.

Enquanto isso, a operadora de data center Cipher Mining Inc. fechou um acordo semelhante com a Fluidstack e o Google. A Cipher fornecerá capacidade de data center à plataforma, com o Google garantindo US$ 1,4 bilhão em obrigações e obtendo participação acionária.

A Cipher também deverá levantar dívida no mercado de capitais para financiar parte do projeto.

De acordo com a Bloomberg, o Morgan Stanley atua como consultor financeiro da Cipher e deve liderar qualquer operação de dívida no mercado de capitais.

No mês anterior, o banco auxiliou a TeraWulf na emissão de um título conversível de US$ 850 milhões e, nesta semana, ajudou a Cipher com um acordo conversível de US$ 800 milhões.