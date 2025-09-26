Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda despenca com nova rodada de tarifas anunciada por Trump

Dólar forte, dados sólidos nos EUA e nova rodada de tarifas anunciada por Trump alimenta queda do bitcoin e outras criptomoedas

Donald Trump, presidente dos EUA, durante discurso na ONU (Angela Weiss/AFP)

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 09h30.

Nesta sexta-feira, 26, o bitcoin aprofundou a queda do dia anterior, chegando aos US$ 108 mil após Donald Trump anunciar novas tarifas. A maior criptomoeda do mundo apresenta tendência negativa, segundo especialistas.

"Para proteger nossos grandes fabricantes de caminhões pesados da concorrência desleal de fora, estarei impondo, a partir de 1º de outubro de 2025, uma tarifa de 25% sobre todos os 'caminhões pesados da concorrência desleal de fora, estarei impondo, a partir de 1º de outubro de 2025, uma tarifa de 25% sobre todos os 'caminhões pesados (grandes!)' feitos em outras partes do mundo", escreveu o presidente dos Estados Unidos em sua rede social, a TruthSocial.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 108.908, com queda de 2,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de 6,6%.

O que está acontecendo no mercado financeiro?

"As bolsas asiáticas recuaram após o ex-presidente Donald Trump anunciar novas tarifas que entram em vigor em 1º de outubro, incluindo 100% sobre medicamentos de marca, 25% sobre caminhões pesados e 30% sobre móveis estofados. O setor farmacêutico foi o mais afetado, puxando os índices para baixo", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Além disso, a expectativa por cortes agressivos de juros pelo Federal Reserve perdeu força após dados econômicos resilientes nos Estados Unidos, incluindo a revisão positiva do PIB. O dólar se fortaleceu e os futuros americanos caíram levemente, enquanto os investidores voltam suas atenções para o índice de inflação PCE, que será divulgado ainda hoje. O ambiente geral é de cautela em relação a ativos de risco", acrescentou.

"Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo negativa. A valorização do dólar e a redução das apostas em cortes agressivos de juros pressionam os ativos de risco, como o bitcoin. As novas tarifas reforçam a aversão ao risco e reduzem o fluxo especulativo para cripto. É provável que o bitcoin recue, testando suportes na faixa de US$ 107 mil a US$ 108.5 mil, a menos que o PCE ou outro catalisador relevante reverta o sentimento", concluiu o especialista.

