Ações da TeraWulf disparam 80% após Google anunciar investimento com foco em IA

As ações da TeraWulf dispararam nos últimos dias, após a mineradora de bitcoin e outras criptomoedas anunciar um investimento do Google. A gigante de tecnologia adquiriu 8% de participação na companhia como parte de uma parceria para fornecimento de poder computacional.

O acordo envolve a TeraWulf e a Fluidstack, uma provedora de poder computacional focada em aplicações de inteligência artificial. O Google participará oferecendo uma garantia para o negócio. A expectativa é que a operação gere uma receita de US$ 3,7 bilhões para a mineradora nos próximos 10 anos.

A contratação dos serviços da TeraWulf também poderão ser estendidos por mais 10 anos, chegando a uma receita potencial de US$ 8,7 bilhões. A novidade fez as ações da empresa saltarem 87% no desde a última quarta-feira, 13, refletindo um otimismo do mercado com a notícia.

A expectativa é que a mineradora forneça até 200 megawatts em poder computacional do seu data center na cidade de Nova York, que usa energia hidrelétrica e nuclear. O projeto faz parte de um movimento da TeraWulf para gerar mais receita a partir do seu poder computacional.

Mineração de bitcoin e IA

A mineração de bitcoin e outras criptomoedas é uma atividade com alto gasto energético e que exige um poder computacional elevado. Por causa disso, essas operações também se tornaram ideias para fornecer o poder computacional necessário para o funcionamento de ferramentas de inteligência artificial.

A convergência entre o segmento de mineração de criptomoedas e o de inteligência artificial se intensificou nos últimos meses, com diversas mineradoras anunciando acordos para o uso de parte da sua infraestrutura digital. ajudando a ampliar suas receitas. A mineração de bitcoin também tem se tornado menos lucrativa para essas empresas, o que as estimula a buscar alternativas.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O treinamento de modelos de IA também demanda um poder computacional elevado e tem um gasto energético expressivo, o que acabou transformando as operações de mineração ideais para fornecer ao menos parte da capacidade necessária para empresas de IA.

Outra vantagem das mineradoras é que muitas desenvolveram nos últimos anos operações com impacto ambiental menor, priorizando o uso de fontes renováveis de energia. Com isso, os acordos com empresas de IA também ajudam a reduzir danos ambientais dessas companhias.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok