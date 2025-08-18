Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Ações da TeraWulf disparam 80% após Google anunciar investimento com foco em IA

Mineradora de criptomoedas fechou acordo com a gigante de tecnologia para fornecer poder computacional para projetos de IA

Google: empresa anunciou investimento na mineradora Terawulf (Bloomberg/Getty Images)

Google: empresa anunciou investimento na mineradora Terawulf (Bloomberg/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16h02.

Tudo sobreMineração de bitcoin
Saiba mais

As ações da TeraWulf dispararam nos últimos dias, após a mineradora de bitcoin e outras criptomoedas anunciar um investimento do Google. A gigante de tecnologia adquiriu 8% de participação na companhia como parte de uma parceria para fornecimento de poder computacional.

O acordo envolve a TeraWulf e a Fluidstack, uma provedora de poder computacional focada em aplicações de inteligência artificial. O Google participará oferecendo uma garantia para o negócio. A expectativa é que a operação gere uma receita de US$ 3,7 bilhões para a mineradora nos próximos 10 anos.

A contratação dos serviços da TeraWulf também poderão ser estendidos por mais 10 anos, chegando a uma receita potencial de US$ 8,7 bilhões. A novidade fez as ações da empresa saltarem 87% no desde a última quarta-feira, 13, refletindo um otimismo do mercado com a notícia.

A expectativa é que a mineradora forneça até 200 megawatts em poder computacional do seu data center na cidade de Nova York, que usa energia hidrelétrica e nuclear. O projeto faz parte de um movimento da TeraWulf para gerar mais receita a partir do seu poder computacional.

Mineração de bitcoin e IA

A mineração de bitcoin e outras criptomoedas é uma atividade com alto gasto energético e que exige um poder computacional elevado. Por causa disso, essas operações também se tornaram ideias para fornecer o poder computacional necessário para o funcionamento de ferramentas de inteligência artificial.

A convergência entre o segmento de mineração de criptomoedas e o de inteligência artificial se intensificou nos últimos meses, com diversas mineradoras anunciando acordos para o uso de parte da sua infraestrutura digital. ajudando a ampliar suas receitas. A mineração de bitcoin também tem se tornado menos lucrativa para essas empresas, o que as estimula a buscar alternativas.

O treinamento de modelos de IA também demanda um poder computacional elevado e tem um gasto energético expressivo, o que acabou transformando as operações de mineração ideais para fornecer ao menos parte da capacidade necessária para empresas de IA.

Outra vantagem das mineradoras é que muitas desenvolveram nos últimos anos operações com impacto ambiental menor, priorizando o uso de fontes renováveis de energia. Com isso, os acordos com empresas de IA também ajudam a reduzir danos ambientais dessas companhias.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:Mineração de bitcoinGoogleInteligência artificialCriptomoedas

Mais de Future of Money

Corretora de criptomoedas Gemini entra com pedido de IPO nos EUA

Mercado de criptomoedas perde R$ 3 bilhões com retomada de aversão a riscos

eToro: criptomoedas geraram 90% da receita da plataforma de investimentos

Bitcoin hoje: criptomoeda cai para US$ 115 mil e pode ter "correção mais ampla" até US$ 112 mil

Mais na Exame

Pop

Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 retorna no fim de agosto; veja como comprar e em quais salas

Ciência

China testa limite de uso de trajes espaciais após 20 atividades extraveiculares

Tecnologia

Huawei prevê que HarmonyOS se equipare a Android e iOS até o final de 2025

Mercados

Efeito Trump? Novo Nordisk reduz preços preço do Ozempic à metade nos EUA após pressão do governo