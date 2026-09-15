Tim movimenta dados equivalentes a 60 anos de vídeos em HD no Rock in Rio 2026

Tim: empresa bateu recordes de uso de rede no festival (Lucas Teixeira/Tim/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06h01.
Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 09h19.
RESUMO | No Rock in Rio 2026, fãs consumiram quase 200 TB de dados na rede da TIM durante os sete dias de shows, segundo informações enviadas pela operadora à EXAME. O 5G concentrou mais de 60% do tráfego nos períodos de maior demanda, enquanto o pico de conexões simultâneas chegou a 44 mil.
No Rock in Rio de 2026, os fãs consumiram quase 200 terabytes (TB) de dados na rede da Tim — o equivalente a 60 anos de conteúdo em vídeo assistido ininterruptamente, segundo informações exclusivas enviadas à EXAME. A operadora, patrocinadora do festival pela terceira edição consecutiva, registrou o volume ao longo dos sete dias de shows na Cidade do Rock.
No horário de maior movimentação do público, a rede chegou a transportar 3,2 TB de dados em apenas uma hora. O 5G manteve protagonismo ao longo do festival, com mais de 60% de tráfego em momentos de alta demanda e picos de velocidade superiores a 1 Gbps.
O maior movimento na rede da operadora foi registrado no sábado, 12, quando o consumo de dados alcançou 33 TB em um único dia. Na mesma data, a empresa contabilizou seu recorde de acessos simultâneos no festival, com 44 mil conexões ativas ao mesmo tempo durante a apresentação da cantora americana Demi Lovato.
Os shows foram os momentos com fluxo mais intenso de compartilhamentos, transmissões ao vivo, mensagens e publicações nas redes sociais.
No Palco Mundo, a Tim registrou seu maior volume de tráfego na sexta-feira, 11, data da apresentação do grupo sul-coreano Stray Kids. O fandom de K-pop, superconectado, fez o uso de dados explodir antes mesmo da abertura dos portões: na mesma data, a operadora registrou pico de conexões nas filas de acesso ao evento.
Na sequência de shows mais conectados do palco principal, aparecem Alok e Demi Lovato.
Entre os "headliners" — atrações principais de encerramento de cada noite —, o ranking de conectividade é liderado por Stray Kids, seguido por Maroon 5 e Elton John. Nos demais espaços, os destaques foram João Gomes (Palco Sunset), Sant (Supernova), MC Cabelinho (Espaço Favela) e Cat Dealers (New Dance Order).
Quase 200 TB de dados trafegaram pela rede da TIM durante os sete dias do Rock in Rio 2026, segundo informações enviadas pela operadora à EXAME. O volume equivale a 60 anos de conteúdo em vídeo assistido ininterruptamente.
O maior tráfego ocorreu em 12 de setembro, quando o consumo alcançou 33 TB em um único dia, segundo a TIM. Na hora de maior movimentação do festival, a rede transportou 3,2 TB.
O show de Demi Lovato, em 12 de setembro, registrou 44 mil conexões simultâneas, o maior pico contabilizado pela TIM durante o festival.
O show do Stray Kids, em 11 de setembro, liderou o tráfego de dados no Palco Mundo, segundo a TIM. A operadora também registrou um pico de conexões nas filas antes da abertura dos portões.
O 5G concentrou mais de 60% do tráfego nos períodos de maior demanda, de acordo com a TIM. A rede também alcançou picos de velocidade superiores a 1 Gbps.
A TIM implantou mais de 120 antenas inteligentes e manteve monitoramento contínuo da rede na Cidade do Rock para garantir qualidade, estabilidade e conectividade durante o evento.