Tim movimenta dados equivalentes a 60 anos de vídeos em HD no Rock in Rio 2026

RESUMO | No Rock in Rio 2026, fãs consumiram quase 200 TB de dados na rede da TIM durante os sete dias de shows, segundo informações enviadas pela operadora à EXAME. O 5G concentrou mais de 60% do tráfego nos períodos de maior demanda, enquanto o pico de conexões simultâneas chegou a 44 mil.

No Rock in Rio de 2026, os fãs consumiram quase 200 terabytes (TB) de dados na rede da Tim — o equivalente a 60 anos de conteúdo em vídeo assistido ininterruptamente, segundo informações exclusivas enviadas à EXAME. A operadora, patrocinadora do festival pela terceira edição consecutiva, registrou o volume ao longo dos sete dias de shows na Cidade do Rock.

No horário de maior movimentação do público, a rede chegou a transportar 3,2 TB de dados em apenas uma hora. O 5G manteve protagonismo ao longo do festival, com mais de 60% de tráfego em momentos de alta demanda e picos de velocidade superiores a 1 Gbps.

O maior movimento na rede da operadora foi registrado no sábado, 12, quando o consumo de dados alcançou 33 TB em um único dia. Na mesma data, a empresa contabilizou seu recorde de acessos simultâneos no festival, com 44 mil conexões ativas ao mesmo tempo durante a apresentação da cantora americana Demi Lovato.

Stray Kids foi headliner do Palco Mundo, do Rock in Rio, na sexta-feira, 11 (Divulgação / JYP Entertainment)

Fãs de Stray Kids lotam a rede antes mesmo da abertura dos portões

Os shows foram os momentos com fluxo mais intenso de compartilhamentos, transmissões ao vivo, mensagens e publicações nas redes sociais.

No Palco Mundo, a Tim registrou seu maior volume de tráfego na sexta-feira, 11, data da apresentação do grupo sul-coreano Stray Kids. O fandom de K-pop, superconectado, fez o uso de dados explodir antes mesmo da abertura dos portões: na mesma data, a operadora registrou pico de conexões nas filas de acesso ao evento.

Na sequência de shows mais conectados do palco principal, aparecem Alok e Demi Lovato.

Entre os "headliners" — atrações principais de encerramento de cada noite —, o ranking de conectividade é liderado por Stray Kids, seguido por Maroon 5 e Elton John. Nos demais espaços, os destaques foram João Gomes (Palco Sunset), Sant (Supernova), MC Cabelinho (Espaço Favela) e Cat Dealers (New Dance Order).

Os números da rede da Tim no Rock in Rio 2026

Quase 200 TB de dados trafegados nos sete dias de evento

33 TB consumidos no dia de maior movimento (12/9)

44 mil conexões simultâneas no pico do festival

3,2 TB registrados na hora de maior tráfego

5G concentrou mais de 60% do tráfego nos períodos de maior demanda, com velocidades superiores a 1 Gbps

Shows mais conectados por palco

Palco Mundo: Stray Kids (11/9), Alok (11/9), Demi Lovato (12/9)

Stray Kids (11/9), Alok (11/9), Demi Lovato (12/9) Palco Sunset: João Gomes (12/9), Ne-Yo (6/9), Roupa Nova e Guilherme Arantes (11/9)

João Gomes (12/9), Ne-Yo (6/9), Roupa Nova e Guilherme Arantes (11/9) Espaço Favela: MC Cabelinho (11/9), Dennis (13/9), Belo (7/9)

MC Cabelinho (11/9), Dennis (13/9), Belo (7/9) New Dance Order: Cat Dealers (4/9), Alok & Family pres. Rave the World (12/9), Atkö (4/9)

Cat Dealers (4/9), Alok & Family pres. Rave the World (12/9), Atkö (4/9) Supernova: Sant (13/9), Zeca Veloso (7/9), Nanda Tsunami (11/9)

Quantos dados foram consumidos no Rock in Rio 2026?

Quase 200 TB de dados trafegaram pela rede da TIM durante os sete dias do Rock in Rio 2026, segundo informações enviadas pela operadora à EXAME. O volume equivale a 60 anos de conteúdo em vídeo assistido ininterruptamente.

Qual foi o dia de maior tráfego de dados no Rock in Rio 2026?

O maior tráfego ocorreu em 12 de setembro, quando o consumo alcançou 33 TB em um único dia, segundo a TIM. Na hora de maior movimentação do festival, a rede transportou 3,2 TB.

Qual show registrou mais conexões simultâneas no Rock in Rio 2026?

O show de Demi Lovato, em 12 de setembro, registrou 44 mil conexões simultâneas, o maior pico contabilizado pela TIM durante o festival.

Qual foi o show mais conectado do Palco Mundo?

O show do Stray Kids, em 11 de setembro, liderou o tráfego de dados no Palco Mundo, segundo a TIM. A operadora também registrou um pico de conexões nas filas antes da abertura dos portões.

Quanto do tráfego do Rock in Rio 2026 passou pela rede 5G?

O 5G concentrou mais de 60% do tráfego nos períodos de maior demanda, de acordo com a TIM. A rede também alcançou picos de velocidade superiores a 1 Gbps.

Qual infraestrutura a TIM instalou na Cidade do Rock?

A TIM implantou mais de 120 antenas inteligentes e manteve monitoramento contínuo da rede na Cidade do Rock para garantir qualidade, estabilidade e conectividade durante o evento.