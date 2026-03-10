Por que o Mcdonald's não vende mais o McFish?

Desde o seu primeiro retorno, o McFish se tornou um dos pratos sazonais mais populares do cardápio do McDonald's. No entanto, em 2019, quando ele saiu da linha fixa da franquia, o cenário comercial era diferente e o lanche sofria uma desvantagem comercial em relação às outras opções.

Em 2024, o então diretor de marketing do McDonald's, Sérgio Eleutério, explicou que a decisão de retirar o lanche do cardápio ocorreu devido a "uma estrutura de análise de dados para entender o que o consumidor quer".

Na ocasião, ele explicou que a demanda pelo McFish era muito menor em comparação com outros destaques da rede, como o Big Mac ou Cheddar McMelt.

Qual a história do McFish?

O McFish foi criado em 1962, nos Estados Unidos, para atender aos clientes católicos que não comiam carne vermelha durante o período da Quaresma.

Inicialmente, ele foi chamado de "Filet-O-Fish" e chegou ao Brasil em 1992.

O lanche é composto por um filé de peixe empanado, queijo cheddar e molho tártaro.

Ao longo dos anos, ele permaneceu por períodos limitados no menu até sair de linha em 2019.

Apesar de estar fora do cardápio no Brasil, em outros países, como Estados Unidos e Austrália, ele segue fixo.

Retorno do McFish para as lojas

O McFish retornou pela primeira vez em fevereiro de 2024 com a opção de vouchers para compra antecipada. Ainda na pré-venda, a rede atingiu 5% do volume de vendas previsto para aquela temporada.

Depois, em junho do mesmo ano, o McFish voltou com a opção de uma versão dupla, com dois filés.

Um ano atrás, em fevereiro de 2025, ele estava novamente no menu da rede.

Para 2026, os apreciadores esperam uma nova rodada do lanche na franquia.

Quantos Big Mac o McDonald's vende?

Além dos sucessos sazonais, o McDonald's também conta com os lanches tradicionais que muitas vezes representam a marca.

O Big Mac é um exemplo deles. Ele entrou no cardápio fixo americano em 1968 e se tornou até índice econômico pela The Economist, em 1986.

O "Índice Big Mac" é utilizado para medir o poder de compra da população.

No Brasil, o lanche chegou chegou ao país com a primeira unidade do McDonald's, em 1979 no Rio de Janeiro.

Quase 50 anos depois, o Big Mac ainda é sucesso no mercado nacional e dados apontam que são vendidas cerca de 8,6 milhões de unidades por mês no Brasil.

Ex-CEO do Mc Donald’s Choque de Gestão em hamburgueria que viralizou na internet

O McFish, mesmo fora do cardápio atual do Mcdonald's, nunca caiu no esquecimento. Durante o Choque de Gestão do Sampa Burguer, Paulo Camargo relembrou por que o Mcdonald's não possui o lanche no cardápio fixo. E a resposta foi direta:

"Para vender mais Big Mac"

Confira o episódio completo na íntegra: