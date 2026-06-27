E-Sim na prática: como ativar, trocar de operadora e ter dois números sem chip físico?

eSIM: chip virtual embutido no celular dispensa o cartão físico e permite ativar linhas por QR Code (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Publicado em 27 de junho de 2026 às 05h15.
A maioria dos celulares vendidos no Brasil em 2026 já sai de fábrica com suporte a eSIM — o chip virtual que dispensa o cartão de plástico. Alguns modelos da Apple, por exemplo, já não possuem bandeja para chip físico em nenhum mercado do mundo, e os modelos vendidos nos Estados Unidos e em outros 11 países já operam só com eSIM.
O eSIM (embedded SIM) é soldado à placa-mãe do aparelho durante a fabricação. Ele consegue acessar a rede da operadora e autentica o usuário da mesma forma que um chip convencional — a diferença é que a ativação acontece por software, via QR Code ou pelo aplicativo da operadora, sem precisar encaixar nada no celular.
A seguir, veja como ativar, trocar de operadora e usar dois números com eSIM.
O processo é digital e leva poucos minutos. A operadora fornece um QR Code — por e-mail ou pelo próprio aplicativo — e o usuário escaneia nas configurações do celular.
No iPhone:
No Android (Samsung e Motorola):
O celular precisa estar conectado ao Wi-Fi durante a ativação. Algumas operadoras, como a Vivo e a Claro, já permitem fazer todo o processo pelo aplicativo — Meu Vivo e Minha Claro — sem precisar do QR Code impresso.
A compatibilidade depende do modelo e do ano de fabricação. Para verificar se o aparelho aceita eSIM, é preciso checar nas configurações.
Além de smartphones, smartwatches como o Apple Watch (Series 3 em diante) e o Galaxy Watch usam eSIM para funcionar com linha própria, sem depender do celular por perto.
As quatro grandes operadoras já suportam a tecnologia: Vivo, Claro, TIM e Algar Telecom. Operadoras virtuais (MVNOs) como Surf Telecom e Correios Celular também oferecem ativação por eSIM.
Na Vivo, a troca do chip físico para eSIM é gratuita e pode ser feita pelo app Meu Vivo ou pelo WhatsApp da operadora (número 11 99915-1515). O QR Code gerado tem validade de 30 dias para a primeira ativação.
Na Claro, a migração é feita pelo app Minha Claro ou em lojas físicas. O celular aceita até dois perfis eSIM cadastrados ao mesmo tempo.
Na TIM, a troca é gratuita pelo Portal Troca Chip (acessado pela internet do próprio celular). Dependendo do plano, pode ser necessário ligar para o 1056 ou ir a uma loja na primeira ativação.
Os três planos — pré-pago, controle e pós-pago — são compatíveis com eSIM nas principais operadoras, embora o pré-pago ainda exija validação de CPF em alguns casos.
A portabilidade com eSIM segue o mesmo processo da portabilidade tradicional, o que muda é que, vez de receber um cartão físico, a nova operadora disponibiliza um perfil digital via QR Code ou pelo aplicativo.
Para fazer a portabilidade, basta o usuário solicitar na nova operadora (pelo site, app ou loja), receber o novo perfil eSIM e escanear o código no celular. A linha antiga para de funcionar no celular quando a nova entra em operação.
Sim. É comum, em certos dispostivos no Brasil, combinar um chip físico na bandeja do celular com um eSIM ativo — o que dá ao aparelho dois números funcionando ao mesmo tempo, cada um com operadora e plano próprios.
Alguns celulares permitem dois eSIMs ativos sem nenhum chip físico, e o aparelho armazena até oito perfis na memória. No iPhone, isso é possível a partir da linha 13, e na Samsung, o Galaxy S24 e modelos posteriores também suportam essa configuração.
Depois de instalar os dois perfis, o usuário define nas configurações qual linha usa para chamadas, qual cuida dos dados móveis e qual recebe SMS. A alternância é feita por software, sem precisar desligar o celular ou abrir a bandeja.