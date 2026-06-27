E-Sim na prática: como ativar, trocar de operadora e ter dois números sem chip físico?

A maioria dos celulares vendidos no Brasil em 2026 já sai de fábrica com suporte a eSIM — o chip virtual que dispensa o cartão de plástico. Alguns modelos da Apple, por exemplo, já não possuem bandeja para chip físico em nenhum mercado do mundo, e os modelos vendidos nos Estados Unidos e em outros 11 países já operam só com eSIM.

O eSIM (embedded SIM) é soldado à placa-mãe do aparelho durante a fabricação. Ele consegue acessar a rede da operadora e autentica o usuário da mesma forma que um chip convencional — a diferença é que a ativação acontece por software, via QR Code ou pelo aplicativo da operadora, sem precisar encaixar nada no celular.

A seguir, veja como ativar, trocar de operadora e usar dois números com eSIM.

Como ativar o eSIM no celular?

O processo é digital e leva poucos minutos. A operadora fornece um QR Code — por e-mail ou pelo próprio aplicativo — e o usuário escaneia nas configurações do celular.

No iPhone:

Acesse Ajustes > Celular > Adicionar eSIM; Selecione Usar Código QR; Aponte a câmera para o QR Code fornecido pela operadora; Confirme a instalação e defina a linha como principal ou secundária.

No Android (Samsung e Motorola):

Acesse Configurações > Conexões > Gerenciador de Chip; Toque em Adicionar eSIM > Escanear Código QR da Operadora; Aponte a câmera para o QR Code; O perfil é baixado e ativado no aparelho.

O celular precisa estar conectado ao Wi-Fi durante a ativação. Algumas operadoras, como a Vivo e a Claro, já permitem fazer todo o processo pelo aplicativo — Meu Vivo e Minha Claro — sem precisar do QR Code impresso.

Quais celulares são compatíveis com eSIM no Brasil?

A compatibilidade depende do modelo e do ano de fabricação. Para verificar se o aparelho aceita eSIM, é preciso checar nas configurações.

No iPhone: Ajustes > Geral > Sobre. Se o campo EID aparecer, o celular é compatível;

No Android (Samsung): Configurações > Conexões > Gerenciador de Chip. Se a opção Adicionar eSIM estiver disponível, o aparelho aceita.

Além de smartphones, smartwatches como o Apple Watch (Series 3 em diante) e o Galaxy Watch usam eSIM para funcionar com linha própria, sem depender do celular por perto.

Quais operadoras oferecem eSIM no Brasil?

As quatro grandes operadoras já suportam a tecnologia: Vivo, Claro, TIM e Algar Telecom. Operadoras virtuais (MVNOs) como Surf Telecom e Correios Celular também oferecem ativação por eSIM.

Na Vivo, a troca do chip físico para eSIM é gratuita e pode ser feita pelo app Meu Vivo ou pelo WhatsApp da operadora (número 11 99915-1515). O QR Code gerado tem validade de 30 dias para a primeira ativação.

Na Claro, a migração é feita pelo app Minha Claro ou em lojas físicas. O celular aceita até dois perfis eSIM cadastrados ao mesmo tempo.

Na TIM, a troca é gratuita pelo Portal Troca Chip (acessado pela internet do próprio celular). Dependendo do plano, pode ser necessário ligar para o 1056 ou ir a uma loja na primeira ativação.

Os três planos — pré-pago, controle e pós-pago — são compatíveis com eSIM nas principais operadoras, embora o pré-pago ainda exija validação de CPF em alguns casos.

Como trocar de operadora com eSIM?

A portabilidade com eSIM segue o mesmo processo da portabilidade tradicional, o que muda é que, vez de receber um cartão físico, a nova operadora disponibiliza um perfil digital via QR Code ou pelo aplicativo.

Para fazer a portabilidade, basta o usuário solicitar na nova operadora (pelo site, app ou loja), receber o novo perfil eSIM e escanear o código no celular. A linha antiga para de funcionar no celular quando a nova entra em operação.

É possível ter dois números no mesmo celular com eSIM?

Sim. É comum, em certos dispostivos no Brasil, combinar um chip físico na bandeja do celular com um eSIM ativo — o que dá ao aparelho dois números funcionando ao mesmo tempo, cada um com operadora e plano próprios.

Alguns celulares permitem dois eSIMs ativos sem nenhum chip físico, e o aparelho armazena até oito perfis na memória. No iPhone, isso é possível a partir da linha 13, e na Samsung, o Galaxy S24 e modelos posteriores também suportam essa configuração.

Depois de instalar os dois perfis, o usuário define nas configurações qual linha usa para chamadas, qual cuida dos dados móveis e qual recebe SMS. A alternância é feita por software, sem precisar desligar o celular ou abrir a bandeja.