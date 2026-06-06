McDonald's testa IA para substituir atendentes no drive-thru

Clientes do McDonald's poderão, em breve, fazer pedidos no drive-thru sem precisar da mediação de atendentes humanos. Segundo o Restaurant Business Magazine, a rede de fast-food está testando um sistema de inteligência artificial chamado ArchIQ em cinco restaurantes nos Estados Unidos, como parte de sua nova estratégia de modernização operacional.

A iniciativa integra o programa McDonald's Next, apresentado nesta semana pela companhia. O plano busca tornar a rede mais consistente para um público mais amplo e inclui mudanças que vão desde o cardápio até a tecnologia das lojas, o atendimento ao cliente e o próprio design dos restaurantes.

IA já processou mais de 1 milhão de pedidos

Segundo informações divulgadas pela McFranchisee, uma franquia do McDonald's, no X (antigo Twitter), o sistema está sendo desenvolvido com tecnologia do Google e já foi utilizado em mais de 1 milhão de transações durante a fase de testes.

De acordo com os dados compartilhados, cerca de 90% dos pedidos foram concluídos sem necessidade de intervenção humana.

A mesma publicação afirma que o McDonald's já vinha trabalhando em AOT (tomador automático de pedidos, em português), há cerca de oito anos. Um modelo anterior chegou a ser vendido para a IBM, mas teria sido abandonado por não atender às necessidades da empresa.

Meet Archy IQ - no, we are not new to AOT. In fact, we have been in this AI field for about 8 years. We sold our in-house model to IBM and moved on as it wasn’t good enough for our needs. As mentioned below, I wanted to hire Google (who uses NVIDIA) to service our AOT 3 years… https://t.co/JR8QHQNyKJ pic.twitter.com/e0syxiQwre — McFranchisee (@McFranchisee) June 3, 2026

Segundo os responsáveis pelo projeto, a ArchIQ deverá funcionar como um centro de inteligência para auxiliar a gestão das unidades.

O sistema poderá monitorar operações em tempo real, identificar gargalos e alertar gerentes sobre possíveis problemas no funcionamento do restaurante.

Ainda segundo a publicação, a expectativa é que todos os restaurantes da rede nos Estados Unidos recebam servidores Google Edge Cloud antes de uma eventual expansão da tecnologia.

O McDonald's não comentou oficialmente os detalhes do projeto.