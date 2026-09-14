Como preparar um iPhone antes de vendê-lo?

A cada novo lançamento da Apple, milhares de iPhones antigos entram em circulação no mercado de usados. Vender o aparelho que ficou na gaveta parece simples, mas existe o risco de deixar dados pessoais acessíveis ao comprador e cair em golpes durante a negociação. Com o procedimento certo, dá para vender o iPhone antigo sem expor fotos, senhas, dados bancários e contas pessoais — e sem perder dinheiro.

O processo se divide em duas frentes. A primeira envolve backup, desvinculação de contas, reset de fábrica e cuidados pós-venda. A segunda diz respeito a onde anunciar, como receber o pagamento e o que fazer se a oferta parecer boa demais.

Por que preparar o iPhone antes de vender

O iPhone armazena mais do que fotos e mensagens. Senhas do iCloud, sessões ativas de apps bancários, tokens de autenticação em dois fatores e o vínculo com o Find My (Buscar) ficam gravados no aparelho até que o dono os remova. Se o aparelho for vendido sem essa limpeza, o comprador pode acessar dados sensíveis — ou, no caminho inverso, ficar com um iPhone travado pelo Activation Lock, o que gera disputa.

A criptografia nativa do iOS protege os dados com uma chave vinculada ao código de desbloqueio. O reset de fábrica apaga essa chave, o que torna a recuperação de arquivos inviável na prática. Mas o reset só funciona como barreira definitiva se o dono também sair do iCloud e desativar o Find My antes de entregar o aparelho.

Como fazer backup do iPhone antes da venda

Antes de apagar qualquer coisa, o primeiro passo é garantir uma cópia dos dados.

Pelo iCloud: abra Ajustes, toque no nome do usuário, entre em iCloud > Backup do iCloud e selecione Fazer Backup Agora. O aparelho precisa estar conectado ao Wi-Fi.

Pelo computador: no macOS, o backup é feito pelo Finder. No Windows, pelo iTunes ou pelo app Apple Devices. Basta conectar o iPhone via cabo, selecionar o dispositivo e clicar em "Fazer Backup Agora". Essa opção é útil para quem tem pouco espaço no iCloud ou quer manter uma cópia local.

Se o destino dos dados for um novo iPhone, o recurso Quick Start (disponível a partir do iOS 11) transfere tudo de um aparelho para o outro por proximidade, sem precisar restaurar backup. Apps, configurações, fotos e senhas salvas migram de uma vez.

Como desvincular o iPhone do iCloud e do Find My

Essa é a etapa que mais gera problemas quando ignorada. Se o Find My não for desativado, o aparelho fica preso ao Apple ID do antigo dono, e o comprador não consegue ativar o iPhone.

O caminho varia conforme a versão do iOS:

iOS 26 ou posterior: Ajustes > toque no nome do usuário > role até o fim e selecione Sair > escolha "Apagar este Dispositivo" ou "Sair sem Apagar" > confirme a saída do iCloud e da App Store;

iOS 18 ou anterior: Ajustes > toque no nome do usuário > Sair > digite a senha do Apple ID > toque em Desativar.

Depois de sair, é recomendável acessar appleid.apple.com, entrar em Dispositivos e remover o iPhone antigo da lista de aparelhos confiáveis. Isso impede que o dispositivo continue vinculado à conta, mesmo após o reset.

Quem usa Apple Watch emparelhado ao iPhone precisa desparelhar o relógio antes de prosseguir. O processo é feito pelo app Watch: Meu Relógio > Todos os Relógios > ícone "i" ao lado do modelo > Desparelhar Apple Watch.

Como apagar todos os dados do iPhone

Com o backup feito e o iCloud desvinculado, o próximo passo é o reset de fábrica.

O caminho é Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir o iPhone > Apagar Conteúdo e Configurações. O sistema pede a senha do dispositivo antes de confirmar. Se o iPhone usar eSIM, o próprio reset oferece a opção de apagar o perfil da operadora junto.

O reset remove todos os dados locais — fotos, apps, mensagens e cartões do Apple Pay — e desativa o Activation Lock. O aparelho volta ao estado de fábrica, pronto para ser configurado por um novo dono.

Também é importante alterar a senha do Apple ID e de contas sensíveis (e-mail, apps bancários, redes sociais e serviços de autenticação) para encerrar sessões ativas em outros dispositivos, além de desativar o backup automático do iCloud em Ajustes > iCloud, para que dados novos do dono não sincronizem com o aparelho vendido. Guardar uma foto da tela de confirmação do reset serve como comprovante em caso de disputa futura.

Quem pretende migrar para Android deve desregistrar o número do iMessage pela ferramenta oficial da Apple antes de inserir o chip em outro aparelho — caso contrário, mensagens SMS de contatos com iPhone podem continuar sendo roteadas para o iMessage e não chegar ao novo dispositivo.

Onde vender o iPhone usado no Brasil

A escolha da plataforma define o nível de risco da transação. As opções se dividem entre programas de troca com avaliação garantida e marketplaces diretos entre pessoas.

Apple Trade In: É o canal oficial da Apple. O dono envia o aparelho para avaliação e recebe crédito para compras na Apple Store ou pagamento via transferência. O processo elimina o risco de golpe, mas os valores tendem a ficar abaixo do mercado de revenda direta;

mas os valores tendem a ficar abaixo do mercado de revenda direta; iPlace: O maior Apple Premium Reseller da América Latina, opera um programa de buyback com avaliação presencial ou online. O comprador recebe crédito na loja ou pagamento direto;

Trocafy e Trocafone: Intermediam vendas por meio de parcerias com bancos e varejistas — o Itaú, a Magalu e o Mercado Livre usam as plataformas para programas de trade-in com avaliação técnica e pagamento garantido.

Para quem prefere negociação direta, Mercado Livre e OLX oferecem o maior alcance de compradores — e, em geral, o maior valor de revenda. O risco também é maior. Transações presenciais devem ser feitas em locais públicos, e o pagamento precisa ser confirmado na conta bancária do vendedor antes da entrega do aparelho. Comprovantes de Pix agendado ou capturas de tela não substituem a conferência do saldo.

Sinais de golpe na venda de iPhone usado

Priorize o dinheiro na conta antes de o aparelho sair da mão, para evitar frustrações. Além disso, fique atento a outros padrões comuns em golpes envolvendo venda de celulares usados: