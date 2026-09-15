Quantos apps têm acesso à sua conta? Como revisar e revogar permissões esquecidas

RESUMO | Desinstalar um aplicativo do celular não elimina o acesso que ele recebeu à conta Google, Apple ou Microsoft. Autorizações concedidas por login social ou integrações OAuth continuam válidas até que o usuário as revogue no painel da própria plataforma. O acúmulo dessas permissões esquecidas expõe e-mails, fotos, arquivos e contatos a serviços que podem não ser usados há meses ou anos. Este guia mostra como encontrar e remover esses acessos em cada plataforma.

Você já usou a opção de "logar com o Google" ou "iniciar sessão com a Apple" quando baixou um novo aplicativo e, em seguida, autorizou o acesso aos dados que existem nessas plataformas? Saiba que, mesmo após desinstalar esse aplicativo, as permissões concedidas por login social ou por integrações OAuth continuam válidas, até o usuário as revogar no painel da própria plataforma.

Com o tempo, o acúmulo dessas permissões esquecidas expõe e-mails, fotos, arquivos e contatos a serviços que, em muitos casos, já não são usados há meses ou anos. Revisar e revogar esses acessos exige poucos minutos e reduz a superfície de exposição de dados pessoais e corporativos.

O que significa um app ter acesso à conta

Existem pelo menos três tipos de autorização que costumam ser confundidos. O primeiro é a permissão no dispositivo — o app instalado no celular acessa câmera, microfone, localização ou fotos. O segundo é o login social — o usuário criou uma conta em um serviço usando "Entrar com Google" ou "Iniciar sessão com a Apple". O terceiro é a autorização OAuth — o usuário permitiu que um serviço externo acesse dados como Gmail, Google Drive, calendário ou arquivos do OneDrive.

Cada tipo funciona de forma independente. Um app pode ser deletado do telefone e continuar listado como serviço autorizado na conta online. Da mesma forma, revogar o login social não apaga o perfil criado no serviço de terceiros.

Por que revisar acessos antigos

Aplicativos esquecidos podem manter autorizações válidas por meses ou anos sem que o usuário perceba. O risco cresce quando a permissão envolve leitura de e-mails, acesso a arquivos na nuvem, fotos, contatos, localização ou capacidade de editar e excluir conteúdos.

Uma análise publicada em 2026 sobre ambientes Google Workspace identificou que quase metade das aplicações OAuth examinadas não registrava uso ativo há pelo menos 90 dias. A CISA (agência de segurança cibernética dos Estados Unidos) recomenda revisar permissões de apps com regularidade, remover acessos não utilizados e revogar tokens quando houver suspeita de comprometimento.

Como revisar apps conectados à Conta Google

Acesse a área de conexões de terceiros da Conta Google Faça login, se necessário Verifique as categorias: "Fazer Login com o Google", "Contas vinculadas" e "Aplicativos e serviços com acesso à Conta Google" Selecione cada serviço e confira quais dados foram compartilhados Toque em "Remover acesso" e confirme

Para parar de usar o login social, escolha a opção de interromper o "Fazer Login com o Google". Para cortar o acesso a dados, selecione "Remover acesso". Para desfazer uma conta vinculada, use "Excluir conexão".

Após a revogação, entre no site do serviço e procure a opção de excluir a conta ou solicitar a eliminação dos dados. Revogar o acesso impede novas conexões, mas não apaga informações que o serviço já armazenou.

Como revisar permissões no Android

No Painel de privacidade (Android 12 ou posterior):

Abra Configurações Toque em Segurança e privacidade (ou Privacidade) Abra Painel de privacidade Selecione uma permissão — localização, câmera, microfone, contatos Veja quais apps usaram aquela permissão e quando Toque no app para alterar a autorização

Para câmera e microfone, mantenha o acesso desativado até que ele seja necessário. Em localização, prefira "Permitir somente durante o uso" quando o app não precisa funcionar em segundo plano.

Como revisar permissões no iPhone

Abra Ajustes Toque em Privacidade e Segurança Escolha uma categoria: Serviços de Localização, Fotos, Contatos, Microfone, Câmera Selecione o app e reduza ou remova o acesso

Para fotos, escolha acesso limitado quando o app precisa de poucas imagens — isso evita entregar a biblioteca inteira a um serviço que precisa de um único arquivo.

O Relatório de Privacidade dos Apps (em Privacidade e Segurança) mostra quais permissões foram usadas e quais domínios de internet os apps acessaram. O relatório começa a coletar dados depois de ser ativado.

Para revisar logins com a Apple: vá em Ajustes > seu nome > Iniciar sessão com a Apple, selecione o app e toque em "Apagar".

Como revisar acessos na conta Microsoft

Acesse account.microsoft.com Abra Privacidade > Visão geral Procure Aplicativos e serviços Selecione o app e escolha "Remover estas permissões"

Em contas corporativas ou escolares, a autorização pode ter sido concedida por um administrador. A revogação pode exigir intervenção do TI da empresa.

Como revisar apps no Facebook e no Instagram

No Facebook, acesse Configurações e privacidade > Configurações > Apps e sites. Ali aparecem aplicativos, jogos e sites que usaram o login do Facebook. Remover a conexão impede que o serviço continue acessando informações, mas não substitui a exclusão da conta no app de terceiros.

No Instagram, consulte a área de apps e sites nas configurações da conta. Toque em "Remover" ao lado do serviço que não reconhece ou não usa.

Se um app desconhecido aparecer na lista: remova a conexão, troque a senha da rede social, ative a autenticação de dois fatores e confira atividades e mensagens recentes.

Revogar acesso não apaga dados antigos

Quatro ações resolvem problemas diferentes: desinstalar o app remove o programa do celular; revogar a autorização impede novas conexões; excluir a conta encerra o perfil no serviço; e solicitar a eliminação dos dados trata das informações que o serviço já guardou. Cada uma precisa ser feita de forma separada.

Após revogar um app, procure no próprio serviço as opções "Excluir conta", "Privacidade" ou "Solicitar exclusão". Alguns serviços mantêm informações por motivos legais ou contábeis — as condições devem estar descritas na política de privacidade.