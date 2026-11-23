Depois de quase sete anos de formação em veterinária, William Almeida recebeu duas propostas de emprego praticamente ao mesmo tempo. Uma permitiria exercer a profissão para a qual havia estudado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A outra era para vender serviços de marketing digital em uma startup de Belo Horizonte — ele escolheu a segunda.

Para os pais, que haviam feito sacrifícios para financiar sua educação, a mudança era difícil de entender. “Para eles, a pergunta era: ‘você estudou tudo isso para ir vender?’”, diz, em entrevista exclusiva à EXAME.

A decisão o levou à Rock Content, em 2017, e abriu uma carreira em tecnologia que chegaria à micro1, empresa americana que conecta especialistas humanos ao treinamento e à avaliação de modelos de inteligência artificial. Hoje, Almeida é o chief revenue officer, executivo responsável pela área de receita da companhia.

Em outubro, o fundador da micro1, Ali Ansari, informou que a startup foi avaliada em US$ 4 bilhões na rodada série B, o equivalente a cerca de R$ 23,6 bilhões pela PTAX de venda do Banco Central na quinta-feira, 19. Esse valor é a avaliação da empresa na rodada, não seu faturamento.

Segundo Almeida, a micro1 ultrapassou US$ 1 bilhão em receita anualizada, uma projeção do ritmo atual de vendas para 12 meses. O indicador não representa o faturamento já obtido em um ano nem o valor integralmente contratado para os próximos 12 meses.

O brasileiro acompanha essa expansão sem ter se estabelecido definitivamente no Vale do Silício. Mora no Brasil, trabalha remotamente e viaja para reuniões com clientes e parceiros. A experiência acumulada em lojas de roupas, restaurantes e festas, antes mesmo da faculdade, continua sendo uma referência para o trabalho.

“Curiosamente, o que mais uso hoje vem dos meus empregos de adolescente: vender roupa, atender gente, entender o que a pessoa realmente quer. Eu só não sabia que aquilo era meu primeiro treinamento de vendas”, afirma.

Uma família que colocou a educação no centro das escolhas

Almeida nasceu em Belo Horizonte e cresceu em um bairro de baixa renda. Seus pais trabalhavam para sustentar a família, e a educação era tratada como uma prioridade. A mãe havia interrompido os estudos ainda jovem para cuidar dele e da irmã.

“Minha mãe, que precisou abandonar os estudos muito jovem para cuidar de mim e da minha irmã, sempre enxergou na educação a principal forma de nos dar oportunidades que ela não teve”, diz.

O esforço dos pais permitiu que estudasse em escola particular e aprendesse inglês. Ainda adolescente, começou a trabalhar para comprar o que a família não tinha condições de pagar. Foi monitor de festas, vendedor em lojas como Toulon, Reserva e Osklen e garçom.

A veterinária surgiu do vínculo com os animais. Como uma faculdade particular estava fora do orçamento, Almeida concentrou seus esforços no vestibular da UFMG e foi aprovado na primeira tentativa.

A formação ofereceu uma oportunidade que mudaria sua percepção sobre a carreira. Pelo programa Ciência sem Fronteiras, passou um ano e meio na Austrália, estudando e trabalhando na área veterinária.

A mudança de carreira começou antes do primeiro emprego em tecnologia

A decisão de deixar a profissão não veio de um episódio isolado. Na Austrália, Almeida percebeu o reconhecimento dado ao trabalho veterinário e começou a comparar as possibilidades que enxergava ali com aquelas que conhecia no Brasil.

Continuava gostando da área, mas passou a questionar se queria seguir uma trajetória que, em sua avaliação, exigiria muitos anos para acumular experiência e reconhecimento. Ao mesmo tempo, identificava facilidade para conversar com clientes, compreender necessidades e construir relações comerciais.

“Não foi uma decisão motivada por deixar de gostar de veterinária, mas por perceber que havia outros caminhos nos quais eu poderia realizar meu potencial”, afirma.

Quando surgiram as duas propostas de emprego, a mudança deixou de ser uma possibilidade abstrata. Aceitar a vaga em vendas significava começar em um setor que ainda não conhecia, depois de concluir uma formação longa e exigente.

“Largar a veterinária foi um dos maiores riscos que já tomei. Na prática, deixei de lado uma formação de quase sete anos para começar praticamente do zero em uma área que eu nem conhecia”, diz.

Hoje, afirma que sua situação profissional permite sustentar financeiramente os pais. A mudança de caminho, em sua avaliação, foi uma das melhores decisões que tomou.

A Rock Content foi sua escola de vendas

O primeiro emprego em tecnologia foi na Rock Content, em Belo Horizonte, em 2017. Almeida diz que a empresa valorizava capacidade de aprendizado, comunicação e disposição para trabalhar, sem exigir que sua formação acadêmica tivesse relação direta com o produto.

O inglês e a experiência no varejo ajudaram na entrada, mas não eliminaram a necessidade de aprender. Ele precisou estudar prospecção, negociação, metodologias comerciais e o funcionamento de softwares.

“Passei cerca de três anos e meio lá e descobri que tinha talento para construir relacionamentos comerciais”, afirma.

Almeida não tenta estabelecer uma ligação técnica entre cuidar de animais e vender tecnologia. Diz que não utiliza diretamente conhecimentos específicos da veterinária em sua função atual, mas atribui à universidade parte de sua disciplina, responsabilidade e formação pessoal.

O período no exterior também ampliou suas ambições. “Voltei uma pessoa muito mais inquieta, com uma ambição maior e a convicção de que poderia construir a vida que queria se estivesse disposto a trabalhar duro e assumir riscos”, diz.

O que a micro1 vende aos laboratórios de IA

A micro1 atua em uma parte da indústria que costuma aparecer menos que os lançamentos dos modelos. Seu trabalho é encontrar, selecionar e preparar profissionais especializados para produzir dados, avaliar sistemas e oferecer o julgamento humano utilizado no desenvolvimento da IA.

A rede inclui profissionais de áreas como medicina, direito, engenharia e ciência. O conhecimento desses especialistas é organizado para ajudar os modelos a aprender e para verificar como respondem a problemas de cada domínio.

“Para que modelos e agentes se tornem mais inteligentes, úteis e confiáveis, eles precisam de dados de alta qualidade, avaliações e feedback humano. É aí que entramos”, afirma Almeida.

Esse serviço atende empresas e laboratórios que desenvolvem sistemas avançados. Por confidencialidade contratual, o executivo não identificou os principais clientes. A micro1 tem entre seus investidores o M12, fundo de investimento da Microsoft, mas a relação de investimento não permite concluir, por si só, quais produtos ou equipes da empresa contratam seus serviços.

A atividade faz parte de um mercado de treinamento de IA que conecta trabalho humano especializado aos grandes laboratórios. O que essas empresas procuram não é apenas mais informação disponível na internet, mas avaliações e conhecimento capazes de tornar os sistemas mais úteis em tarefas específicas.

De uma equipe de dez pessoas ao ritmo anualizado de US$ 1 bilhão

Almeida afirma que entrou na micro1 há quase quatro anos, quando a companhia tinha cerca de dez pessoas e menos de US$ 1 milhão em receita anualizada. Hoje, segundo ele, a equipe central reúne quase 200 profissionais.

A aceleração até o patamar atual de receita ocorreu em aproximadamente dois anos, de acordo com o executivo. Ele atribui o crescimento à aposta na demanda por dados produzidos e avaliados por humanos, acompanhada da construção de uma operação para atender clientes em diferentes países.

“Pessoalmente, foi uma aposta no Ali Ansari, nosso fundador, e na visão dele, antes de haver muita evidência de que daria certo”, diz.

O indicador de US$ 1 bilhão exige uma distinção. Receita anualizada estende o ritmo atual para um período de 12 meses e pode variar com a atividade da empresa. Almeida esclarece que a micro1 não divulga a parcela de receita contratada ou recorrente.

“Receita anualizada é uma projeção do ritmo atual, não o valor já contratado para os próximos 12 meses”, afirma.

A equipe central também é diferente da rede que executa os projetos. Segundo o executivo, a plataforma gerencia dezenas de milhares de especialistas em vários países. A companhia não informou quantos são brasileiros.

O trabalho humano por trás dos modelos

A micro1 integra um mercado em que profissionais podem ser remunerados pelo conhecimento acumulado em suas carreiras. Almeida afirma que os pagamentos dependem da especialização, da experiência, da complexidade da tarefa e da demanda de cada projeto.

Em algumas atividades altamente especializadas, segundo ele, a remuneração pode ultrapassar US$ 100 por hora. O valor não é apresentado como média nem como garantia para todos os participantes.

Um dos profissionais que já trabalharam pela plataforma é Utkarsh Amitabh, empreendedor e pesquisador que passou a avaliar modelos de IA em paralelo a outras atividades. O caso ilustra como o setor procura conhecimento de diferentes áreas, além de profissionais dedicados ao desenvolvimento de software.

O avanço dos próprios modelos também coloca uma pergunta para a micro1. Se a IA melhora, quanto do treinamento e da avaliação continuará dependendo de pessoas? Almeida aposta que o trabalho humano ficará mais sofisticado, acompanhando problemas que exigem julgamento e conhecimento especializado.

“Mesmo sistemas extremamente avançados precisam ser avaliados, testados e confrontados com problemas do mundo real”, afirma. Essa é a tese do executivo sobre a evolução do mercado, não uma garantia de que todas as funções atuais serão preservadas.

Uma carreira global com residência no Brasil

Almeida diz já ter morado em seis países, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Argentina, Colômbia e Espanha. Sua relação com os EUA começou ainda no fim do colégio, quando pediu ao pai para trocar o dinheiro da festa de formatura por uma viagem.

Durante a faculdade, voltou ao país por um programa de trabalho e intercâmbio na região de Lake Tahoe, na Califórnia. Trabalhou como operador de teleférico em uma estação de esqui e ensinava snowboard aos colegas.

Hoje, as viagens estão ligadas à operação comercial da micro1, principalmente nos Estados Unidos, onde se concentra parte importante de sua demanda. O Brasil, segundo ele, tem um papel mais relevante na contratação de talentos do que na prospecção de clientes neste momento.

“Na micro1 aprendi que talento não tem fronteira: consigo liderar uma operação global de tecnologia de ponta estando baseado no Brasil”, diz.

Para quem considera uma transição semelhante, Almeida recomenda investir em inglês, capacidade de aprender rapidamente e familiaridade prática com ferramentas de IA. Sua avaliação é que a entrada no setor não depende exclusivamente de formação em engenharia ou programação.

“E, principalmente, não subestimaria a própria trajetória. Experiências e conhecimentos adquiridos em outras áreas podem se tornar uma vantagem competitiva enorme nesse novo mercado”, afirma.