O LinkedIn listou cinco competências em alta para a área de Finanças no levantamento Habilidades em Alta 2026: automação de processos, computação em nuvem, análise de sistemas, JIRA e letramento em inteligência artificial. Segundo a plataforma, o conjunto mostra que a função avança para além da rotina contábil, com decisões que exigem dados em tempo real, tecnologia robusta e gestão ativa de riscos.

Na prática, o profissional que hoje concilia contas, lança notas e fecha balancetes passa a ser demandado também para interpretar números, projetar cenários e apoiar decisões. É esse movimento que aproxima a contabilidade das finanças corporativas, área responsável por orçamento, planejamento financeiro, estrutura de capital e análise de investimentos.

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O que as empresas passaram a procurar

Pesquisa da Robert Half com 100 gestores de contratação das áreas financeira e contábil, divulgada em fevereiro de 2026, indica que 53% das empresas pretendem ampliar as contratações no setor. O Planejamento e Análise Financeira, conhecido como FP&A, foi a área mais citada, por 58% dos entrevistados. É a equipe que monta orçamentos, projeta resultados e compara o previsto com o realizado.

Entre as habilidades técnicas mais valorizadas aparece o uso de soluções de IA generativa, tecnologia que cria textos, análises e resumos a partir de comandos escritos. Ela foi citada por 50% das pequenas e médias empresas e por 47% das grandes.

O que cada habilidade muda no dia a dia

Automação de processos consiste em programar sistemas para executar tarefas repetitivas. Na contabilidade, isso inclui conciliação bancária, classificação de lançamentos e envio de relatórios periódicos. O tempo liberado pode ser usado para investigar variações de custo e de receita.

A computação em nuvem permite acessar sistemas de gestão e bases de dados pela internet, sempre atualizados. Em vez de consolidar planilhas só ao fim do mês, a empresa acompanha indicadores durante o período e corrige rumos antes do fechamento.

O letramento em IA envolve entender o que a ferramenta faz, como formular pedidos claros e como conferir as respostas. Um analista pode, por exemplo, pedir a um assistente um resumo das principais variações do orçamento e depois validar cada número no sistema.

Inteligência artificial já é rotina, mas o treinamento ainda falta

Pesquisa da IOB com a Fenacon e o Conselho Federal de Contabilidade, feita em abril e maio de 2026 com 393 profissionais, mostra que 78% usam IA ao menos uma vez por semana, e 53% todos os dias. Ao mesmo tempo, 62% classificam o próprio conhecimento como básico, e 68% afirmam que o local de trabalho não oferece treinamento na área.

Apenas 2% veem a tecnologia como ameaça ao trabalho humano. Já 58% acreditam que ela aumentará o valor estratégico do contador, e 29% esperam que algumas funções sejam automatizadas sem que o profissional deixe de ser necessário.

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Como é feita a migração para finanças corporativas

A transição costuma partir do que o profissional já domina: normas contábeis, tributos e leitura de demonstrações. O passo seguinte é a análise financeira, que inclui fluxo de caixa, indicadores de rentabilidade e projeção de resultados, somada a planilhas avançadas e ferramentas de visualização de dados.

Um caminho prático é escolher um processo da própria rotina, como o fechamento mensal de contas a pagar, automatizá-lo e documentar o tempo economizado. Esse tipo de projeto serve de base para assumir tarefas de planejamento, como comparar o orçamento com o realizado por área e explicar as diferenças à diretoria.

O que o mercado já sinaliza

Os dados do LinkedIn, da Robert Half e da IOB apontam na mesma direção: a rotina contábil segue como base técnica, e a ela se somam análise de dados, automação e uso de IA. Nas empresas, essa mudança aparece na divisão do tempo das equipes entre registrar o que aconteceu e projetar o que vem a seguir.

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