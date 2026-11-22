O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, não descartou a possibilidade de Jensen Huang voltar ao comando da Nvidia. A declaração foi dada no domingo, depois que o presidente americano, Donald Trump, manifestou apoio ao retorno do executivo, que deixou o cargo na semana passada.

Questionado se o posicionamento de Trump contrariava sua defesa de uma liderança externa para a fabricante de chips, Bessent afirmou que Huang agora estava fora da companhia. O secretário, porém, evitou dizer se seria favorável à sua recondução.

“Acho que precisamos ver onde termina a responsabilidade”, afirmou, em referência a eventuais condutas ilícitas.

Na semana passada, Bessent havia pedido ao conselho de administração da Nvidia uma “reformulação drástica” e a busca por novos líderes fora da empresa. Também acusou a companhia de manter uma “cultura de descumprimento das normas” e de possivelmente tentar “inflar suas receitas e seus lucros” por meio de “vendas aparentemente ilícitas”.

Segundo a reportagem de Abigail Hauslohner para o Financial Times, o tom do secretário mudou em meio à pressão de integrantes do Vale do Silício pela volta de Huang. No início da semana, Trump também havia demonstrado ceticismo em relação às preocupações de seu governo sobre a Nvidia e declarado que gostaria de ver o ex-CEO — amigo e doador — novamente à frente da empresa.

Investigação envolve suspeita de espionagem chinesa

As acusações contra a Nvidia surgiram após revelações de que Huang teria mantido um relacionamento extraconjugal com Alice Huang, suspeita de ter sido recrutada como espiã pelo Ministério da Segurança do Estado da China, agência de inteligência do país. O caso levantou a possibilidade de que Pequim tivesse conseguido acesso aos chips mais sensíveis dos Estados Unidos, conforme o Financial Times.

A administração Trump reconheceu nesta semana que o Departamento de Comércio americano havia iniciado, em 2024, uma investigação sobre Alice Huang e sua antiga empresa, a Megaspeed. A apuração começou durante o governo de Joe Biden, após a identificação de “atividades suspeitas” e de uma possível “transferência indevida” de chips de alto desempenho, o que violaria as leis americanas de exportação.

O Departamento de Comércio também começou a investigar as vendas da Nvidia à Megaspeed no ano passado. Agentes americanos entrevistaram Alice Huang em Singapura, em junho de 2025, segundo comunicado conjunto divulgado na terça-feira pelos Departamentos de Justiça e de Comércio. Desde então, o Departamento de Justiça assumiu a liderança da investigação criminal sobre a Megaspeed.

As revelações levaram Huang a deixar o cargo e provocaram turbulência na Nvidia, grupo avaliado em US$ 4,3 trilhões. Os chips da companhia são fundamentais para treinar e executar modelos de inteligência artificial desenvolvidos por laboratórios como OpenAI e Anthropic, informou o Financial Times.

Caso expõe divergências no governo americano

O episódio também revelou divergências dentro da administração Trump. Bessent acusou o secretário de Comércio, Howard Lutnick — cuja família detém uma participação relevante na Nvidia —, de resistir aos esforços para implementar controles mais rigorosos sobre a exportação de chips.

Desde que Trump manifestou apoio a Huang e rejeitou as informações da inteligência americana de que Alice Huang seria uma espiã, integrantes do governo moderaram as críticas ao executivo e à fabricante.

No domingo, o diretor de Inteligência Nacional, Jay Clayton, reconheceu à CNN que “há chips que acabaram em lugares onde não deveriam estar”, em referência à China. Ele, no entanto, não respondeu se Alice Huang havia espionado para o governo chinês ou se seu relacionamento com Huang teria permitido a Pequim acessar as tecnologias mais sensíveis dos Estados Unidos.

“A tecnologia extraordinária desses chips é tão procurada porque é muito superior a tudo o que existia antes. Por isso, todo mundo quer colocar as mãos nesses chips”, afirmou Clayton.

As suspeitas também provocaram cobranças no Congresso americano. O senador republicano John Kennedy responsabilizou Lutnick pelo episódio. Em entrevista à NBC, no domingo, afirmou que o secretário de Comércio e seu departamento seriam tão incompetentes que “você não os colocaria nem para administrar um food truck” ou teriam permitido que o Partido Comunista da China burlasse os controles americanos sobre a exportação de chips avançados.

“E parece que eles permitiram que isso acontecesse conscientemente”, acrescentou.

Kennedy, senador pela Louisiana e responsável pela supervisão da política econômica no Comitê Bancário do Senado, afirmou esperar que Lutnick e Bessent compareçam ao colegiado para “responder a algumas perguntas difíceis”.

“Se o secretário Lutnick está entregando nossos chips, precisa parar com isso”, disse. Na Câmara dos Representantes, o deputado democrata Jim Himes, que deve assumir a presidência do Comitê de Inteligência, também cobrou esclarecimentos. “Precisamos chegar ao fundo disso, e sequer começamos a obter os fatos de que precisamos.”