A CloudWalk quer que seu assistente de finanças pessoais também faça as compras do cliente. Dona da maquininha InfinitePay, a fintech brasileira apresentou o Pierre Computer, recurso que dá ao Pierre, seu agente de inteligência artificial, um computador próprio para acessar lojas online, comparar preços, planejar viagens e concluir pedidos com o cartão do usuário.

"Imagina que a gente deu um computador para IA. "Ele navega como se fosse um ser humano", disse Luis Silva, fundador e CEO da CloudWalk, em entrevista à EXAME nesta quarta-feira, 11. O gatinho é o mascote do Pierre, um gato preto. O recurso está em lista de espera no site e integra os planos pagos, que começam em R$ 39 por mês.

A aposta de Silva é que delegar tarefas como essas à IA vai mudar a forma de vender pela internet. Na sua visão, os agentes passarão a representar uma parcela cada vez maior do público das lojas online, exigindo que as empresas se preparem para atender programas que escolhem e compram produtos pelo consumidor.

"Eu vejo como completamente inevitável um futuro em que a audiência agêntica vai ser milhares de vezes maior que a audiência humana", afirmou. Segundo ele, hoje cerca de 1% do tráfego das plataformas vem de agentes, mas essa fatia cresce cada vez mais rápido, já que os agentes trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana.

O que o Pierre Computer faz

O Pierre começou como um assistente que lê as contas bancárias do usuário pelo Open Finance, o sistema de compartilhamento de dados bancários regulado pelo Banco Central, e organiza gastos, alertas e relatórios por conversa. O Computer amplia esse trabalho para fora do aplicativo: o usuário descreve uma tarefa, fecha o app e o agente trabalha nela, às vezes por horas, até voltar com o resultado.

Silva deu dois exemplos de uso. No primeiro, pediu ao Pierre que encontrasse um livro de história. O agente achou o exemplar num sebo, fez o cadastro no site, colocou o livro no carrinho, preencheu os dados do cartão e o endereço e mandou entregar em casa.

No segundo, o mais comum entre os usuários, o agente planeja viagens inteiras, comparando hotéis e passagens, e compra o pacote depois que o cliente aprova o roteiro.

Na página do produto, a CloudWalk mostra ainda o agente montando treinos na agenda e repetindo a compra de itens de sempre, como café. O Computer se conecta a serviços como Gmail, Google Agenda, Notion e Slack.

Por padrão, o Pierre pede aprovação antes de concluir compras, pagamentos e reservas.

A segurança, diz Silva, vem da estrutura de pagamentos que a CloudWalk construiu em dez anos de InfinitePay. O cliente define limites por categoria: pode autorizar o agente a gastar até R$ 5 mil em passagens aéreas, R$ 200 em pedidos de comida e R$ 2 mil em experiências, por exemplo.

A central de ajuda do Pierre informa, porém, que o cliente pode ativar a aprovação automática. Nesse caso, o agente paga sem nova confirmação dentro do limite por compra, desde que o total aprovado automaticamente em 24 horas não supere três vezes esse teto. Acima desses valores, volta a pedir autorização.

Para pagar, o agente pode usar o Pierre One, cartão de crédito lançado pela CloudWalk em agosto, com 3% de volta em compras elegíveis. Para ter o cartão, o cliente precisa investir ao menos R$ 20 mil no CDB da CloudWalk, vinculado ao cartão. A página atual do Pierre One informa rendimento de 106% do CDI, a taxa de referência dos investimentos de renda fixa; outros CDBs do Pierre anunciam até 111,11% do CDI.

2 milhões de usuários e a disputa pelo consumidor

O Pierre tem hoje mais de 2 milhões de usuários, que já trocaram mais de 80 milhões de mensagens com o agente. Os usuários criaram mais de 5 milhões de agentes, o que dá uma média de mais de dois por pessoa.

O número cresceu rápido. Em agosto, a empresa informava 1,5 milhão de usuários e cerca de 280 mil agentes personalizados. O Pierre foi criado em julho de 2025 pelo empreendedor Lucas Porto, que deu ao produto o nome de seu gato, e foi comprado pela CloudWalk cerca de um mês depois. A empresa relançou o produto em março deste ano.

Para Silva, a multiplicação de agentes por usuário é o sinal de que a confiança está crescendo. Conforme o cliente se acostuma, deixa de pedir um livro e passa a delegar documentos, conversas e quantias maiores de dinheiro. "Elas vão delegando mais e mais da vida delas", disse.

O CEO compara o momento a aprender a andar de bicicleta. Hoje, diz ele, o cliente usa a IA com rodinhas, protegido por limites e aprovações. "Acho que mais e mais pessoas estão começando a tirar a rodinha da bicicleta", afirmou.

Quando o Pierre foi lançado, ainda eram raros os agentes de IA com cara e nome próprios. Silva diz que a escolha foi deliberada. "Esses agentes precisam ter histórias, precisam ter personalidade", afirmou. Para o executivo, o cliente só entrega o controle do dinheiro a uma entidade com quem cria uma relação de confiança.

A próxima etapa, é a dos agentes que trabalham em grupo, conversam entre si e executam tarefas longas. No Pierre, cada gato pode ser multiplicado em vários agentes que se dividem numa mesma tarefa. E, como os agentes de outras empresas, todos agora têm um computador.

"É um dos nossos valores trazer tecnologia de vanguarda para o Brasil e mostrar para o mundo inteiro que o Brasil consegue produzir uma tecnologia nacional que está no mesmo nível ou mais à frente que tecnologias do Vale do Silício", disse Silva.

A aposta da CloudWalk esbarra numa disputa entre plataformas e desenvolvedores de IA: nem toda loja quer receber agentes. Em outubro, o Mercado Livre fechou as portas das plataformas para todo tipo de acesso automatizado.

Um mês antes, a Amazon bloqueou o Muse, agente da Meta capaz de fazer compras de forma autônoma. A varejista disse que nunca autorizou o uso e que o acesso de um agente não autorizado viola suas condições de uso.

O comércio feito por agentes ainda é pequeno, mas cresce rápido. No primeiro trimestre de 2026, os pedidos originados em buscas com IA nas lojas da Shopify foram quase 13 vezes maiores que um ano antes, segundo a plataforma de e-commerce.

A CloudWalk parece disposta a experimentar. Em pesquisa da Visa com consumidores que compram online, 76% dos brasileiros disseram que usariam agentes de IA para fazer compras, ante 44% dos americanos. A pesquisa mede intenção, não uso real.

Questionado sobre a resistência de marketplaces aos agentes, Silva respondeu com a tese da inevitabilidade: para ele, o tráfego de agentes vai se tornar grande demais para ser ignorado. "Os agentes também trabalham dentro da companhia, e é exatamente por isso que a gente consegue ser um dos líderes não só no Brasil, mas no mundo, de receita por empregado", afirmou.

A CloudWalk faturava a um ritmo anual de cerca de US$ 1,7 bilhão em março, com lucro antes de impostos de US$ 322 milhões no mesmo ritmo, segundo a empresa. Na divulgação desses números, a companhia informou crescimento da receita líquida acima de 100% ao ano.

Para Silva, toda a economia caminha para o mesmo lugar. Se ele estiver certo, a próxima disputa dos bancos digitais não será só pelo cliente, mas pelo agente que vai gastar o dinheiro dele.