Em SP, Dell debate como escalar IA com eficiência, segurança e resultados para os negócios

A inteligência artificial avança nas empresas, mas transformar seu potencial em resultados concretos e sustentáveis exige mais do que implementar novas aplicações. À medida que a tecnologia ganha espaço nas operações, as organizações precisam definir onde ela pode gerar valor, como integrá-la aos processos e qual infraestrutura será necessária para ampliar seu uso com segurança, eficiência e controle de custos.

Para Diego Puerta, presidente da Dell Technologies no Brasil, muitas organizações já reconhecem o potencial da IA, mas ainda enfrentam desafios para transformar esse conhecimento em benefícios efetivos para os negócios.

“Hoje, todos sabem do potencial da inteligência artificial, mas muito poucas empresas realmente descobriram como gerar valor utilizando a tecnologia”, afirma Puerta.

Essa discussão estará no centro do Dell Technologies Forum Brasil 2026, marcado para 5 de novembro, em São Paulo. Principal evento da companhia no país, o fórum reunirá clientes, parceiros e especialistas para debater como as empresas podem avançar na adoção da IA, combinando estratégia de negócios, infraestrutura e inovação.

Da experimentação à transformação dos negócios



Para avançar dos projetos-piloto para aplicações em escala, o primeiro passo é identificar onde a inteligência artificial pode gerar valor. Isso exige rever processos, preparar equipes e envolver as lideranças na definição das prioridades.

“Não é um projeto de tecnologia, é um projeto de cultura e estratégia, em que a tecnologia viabiliza isso”, afirma Puerta.

A mudança também pode ir além de aprimorar tarefas existentes. Na avaliação do executivo, a chamada IA agêntica, capaz de executar tarefas e coordenar etapas de trabalho, abre espaço para repensar a dinâmica das empresas. Em vez de apenas acelerar processos, diz Puerta, as organizações podem rever como o trabalho é feito, eliminar etapas e tornar as decisões mais ágeis.

Para Puerta, os investimentos precisam acompanhar as prioridades estratégicas de cada organização. O objetivo não é adotar tecnologias apenas porque estão em evidência, mas desenvolver aplicações capazes de contribuir efetivamente para os resultados do negócio.

Infraestrutura e custos entram no centro da estratégia de IA



À medida que as empresas ampliam o uso da inteligência artificial, as decisões sobre infraestrutura passam a ter impacto direto sobre a eficiência, a segurança e a sustentabilidade econômica das iniciativas.

A escolha entre nuvem pública, ambientes privados, infraestrutura própria ou modelos híbridos depende de fatores como localização dos dados, necessidades de processamento, requisitos de segurança e previsibilidade de custos.

Outro aspecto que ganha importância é o chamado tokenomics, conceito relacionado à gestão e à otimização dos custos de processamento dos modelos de IA. Com a expansão das aplicações e dos agentes inteligentes, torna-se cada vez mais relevante compreender não apenas quanto custa disponibilizar a infraestrutura, mas também quanto custa executar as operações de IA.

Na Dell, a abordagem para apoiar essa jornada é chamada de Dell AI Factory. Não se trata de um produto único, mas de uma combinação de infraestrutura, produtos, serviços e soluções para apoiar diferentes etapas da adoção de IA. Segundo Puerta, a proposta é simplificar a base tecnológica para que as equipes possam se concentrar no desenvolvimento de aplicações para os desafios do negócio.

Dell Technologies Forum: edição 2026 acontecerá no dia 5 de novembro, em SP

Experiências brasileiras e os próximos passos da IA



A experiência das empresas brasileiras também terá destaque no Dell Technologies Forum 2026. Puerta observa que o país reúne organizações em diferentes estágios de maturidade digital, incluindo companhias que já avançam na aplicação da inteligência artificial em suas operações.

Para o executivo, ampliar o acesso ao conhecimento e às tecnologias necessárias para utilizar IA de maneira eficiente é parte do caminho para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras.

O evento apresentará casos de organizações do país e reunirá diferentes perspectivas sobre os desafios de transformar investimentos em inteligência artificial em resultados concretos.

“Vamos apresentar, na voz dos nossos próprios clientes, como esses casos estão transformando o dia a dia dessas empresas”, destaca Puerta.

A proposta é ampliar a discussão sobre o futuro da IA. Não apenas como acelerar sua adoção, mas como construir as condições para que a tecnologia gere valor de forma contínua, com segurança, eficiência e capacidade de acompanhar a evolução dos negócios.

Acompanhe nas redes sociais da EXAME a cobertura completa do Dell Technologies Forum Brasil 2026.