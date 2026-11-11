AirDrop não encontra o outro iPhone? O que conferir antes de desistir

Para um iPhone aparecer na lista do AirDrop de outro, duas condições precisam ser atendidas: os aparelhos devem estar próximos, com Wi-Fi e Bluetooth ligados, e o receptor precisa aceitar envios daquele remetente. Quando o AirDrop não encontra o outro iPhone, uma dessas peças está fora do lugar, e a correção costuma estar nos ajustes, não no hardware.

Os passos abaixo vão do teste mais rápido ao mais trabalhoso. A falha pode estar tanto em quem envia quanto em quem recebe, por isso a checagem deve ser feita nos dois aparelhos.

Por que o AirDrop não encontra o outro iPhone?

O AirDrop usa o Bluetooth para localizar aparelhos por perto e o Wi-Fi para transferir o arquivo, em uma conexão direta entre os celulares. Os dois não precisam estar na mesma rede, nem conectados à internet. As causas mais frequentes de falha são:

Conexões desligadas: Wi-Fi ou Bluetooth inativos em um dos aparelhos, inclusive por causa do Modo Avião;

Wi-Fi ou Bluetooth inativos em um dos aparelhos, inclusive por causa do Modo Avião; Acesso Pessoal ativo: o iPhone que compartilha internet como roteador não consegue usar o AirDrop ao mesmo tempo;

o iPhone que compartilha internet como roteador não consegue usar o AirDrop ao mesmo tempo; Distância: o alcance gira em torno de nove metros, e paredes ou objetos metálicos reduzem esse raio;

o alcance gira em torno de nove metros, e paredes ou objetos metálicos reduzem esse raio; Recepção bloqueada: o receptor está com o AirDrop em "Recepção Desativada" ou em "Apenas Contatos" sem os dados certos do remetente na agenda.

O que conferir primeiro nos dois iPhones

Abra Ajustes e confirme que Wi-Fi e Bluetooth estão ativados; Desligue o Acesso Pessoal em Ajustes > Acesso Pessoal > Permitir Acesso a Outros; Aproxime os aparelhos, sem obstáculos entre eles; Desbloqueie o iPhone que vai receber o arquivo e mantenha a tela acesa durante o envio.

Feito isso, tente o envio de novo: abra a foto ou o arquivo, toque em Compartilhar, depois em AirDrop, e escolha o destinatário na seção "Pessoas".

Como mudar o modo de recepção do AirDrop

O receptor controla quem pode enviar arquivos para ele. São três modos: "Recepção Desativada", que bloqueia tudo; "Apenas Contatos", que aceita só pessoas da agenda; e "Todos por 10 Minutos", que libera qualquer aparelho Apple próximo por tempo limitado.

Para liberar o envio no iPhone que não aparece na lista:

Deslize o dedo para baixo a partir do canto superior direito da tela para abrir a Central de Controle; Mantenha pressionado o bloco de conectividade, onde ficam os botões de Modo Avião, Wi-Fi e Bluetooth; Toque em AirDrop; Selecione Todos por 10 Minutos.

O mesmo ajuste fica em Ajustes > Geral > AirDrop. Desde o iOS 16.2, a liberação expira após dez minutos: o iPhone volta para "Apenas Contatos" se houver sessão iniciada na Conta Apple, ou para "Recepção Desativada" se não houver.

Por que "Apenas Contatos" não mostra a pessoa salva na agenda?

Ter o nome e o telefone de alguém salvos não basta. Segundo a Apple, no modo "Apenas Contatos" o receptor precisa ter, no cartão de contato do remetente, o e-mail ou número de celular vinculado à Conta Apple dessa pessoa. Se o contato foi salvo com outro número ou sem e-mail, o AirDrop não faz a correspondência.

Para descobrir se o problema está aí, ative "Todos por 10 Minutos" no receptor e repita o envio. Se o remetente aparecer, a falha está no cartão de contato. A correção é editar o contato e incluir o e-mail ou número usado na Conta Apple.

O que é o código do AirDrop no iOS 26.2?

Quando os dois iPhones têm iOS 26.2 ou posterior, o envio para alguém que não está nos contatos pode exigir um código. O pedido não indica falha: é uma camada de segurança para transferências entre desconhecidos.

O receptor toca em Obter Código do AirDrop; Ele informa o código ao remetente, em voz alta ou por mensagem; O remetente digita o código no próprio iPhone para concluir o envio.

Depois da primeira troca, o receptor entra na lista de outros conhecidos do remetente por 30 dias, e os envios seguintes dispensam o código. Para encerrar essa permissão antes do prazo, basta marcar a pessoa como desconhecida no app Contatos.

O que fazer se o AirDrop continuar falhando?

Se os ajustes básicos estão corretos e o outro iPhone segue invisível, siga esta ordem:

Desative a VPN: algumas configurações de VPN bloqueiam conexões na rede local, que o AirDrop usa; Confira o Tempo de Uso: em Ajustes > Tempo de Uso > Restrições de Conteúdo e Privacidade > Apps Permitidos, verifique se o AirDrop está liberado. Celulares corporativos com perfil de gerenciamento também podem bloquear o recurso; Reinicie os dois iPhones: desligue, aguarde alguns segundos e ligue de novo antes de repetir o envio; Atualize o iOS: em Ajustes > Geral > Atualização de Software, com atenção especial se um dos aparelhos estiver em uma versão antiga; Redefina os ajustes de rede: em Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir o iPhone > Redefinir > Redefinir Ajustes de Rede. O comando apaga senhas de Wi-Fi e pareamentos Bluetooth salvos, por isso deve ficar para o fim.

Aproximar os iPhones funciona como alternativa?

Em aparelhos com iOS 17 ou posterior, dá para iniciar o AirDrop aproximando a parte de cima dos dois iPhones depois de tocar em Compartilhar. O gesto agiliza o envio de fotos e links, mas depende dos mesmos requisitos: Wi-Fi e Bluetooth ligados e Acesso Pessoal desativado.

Se o gesto falhar, o envio pela lista tradicional da folha de compartilhamento continua disponível. A opção de aproximar os aparelhos pode ser desligada em Ajustes > Geral > AirDrop.

Quais alternativas usar quando o AirDrop não resolve?

Link do iCloud: no app Fotos, a opção Copiar Link do iCloud gera um endereço para baixar as imagens com a qualidade original;

no app Fotos, a opção Copiar Link do iCloud gera um endereço para baixar as imagens com a qualidade original; Mensageiros: WhatsApp e Telegram resolvem envios rápidos, mas podem comprimir fotos e vídeos, a menos que o arquivo seja enviado como documento;

WhatsApp e Telegram resolvem envios rápidos, mas podem comprimir fotos e vídeos, a menos que o arquivo seja enviado como documento; Armazenamento em nuvem: Google Drive, Dropbox e OneDrive atendem arquivos grandes e pastas inteiras;

Google Drive, Dropbox e OneDrive atendem arquivos grandes e pastas inteiras; Cabo: USB-C ou Lightning conectado a um computador é o caminho mais estável para transferir grandes volumes de arquivos.