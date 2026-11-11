AirDrop não encontra o outro iPhone? O que conferir antes de desistir

AirDrop: ajustes de conexão e de recepção explicam a maior parte das falhas entre iPhones (Reprodução/Apple)
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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h00.
Matéria explica os motivos mais comuns para falhas no AirDrop entre iPhones e oferece soluções passo a passo. Aborda ajustes básicos como Wi-Fi/Bluetooth, modos de recepção e problemas específicos de contato. Inclui dicas avançadas para casos persistentes e alternativas quando o AirDrop não funciona.
Para um iPhone aparecer na lista do AirDrop de outro, duas condições precisam ser atendidas: os aparelhos devem estar próximos, com Wi-Fi e Bluetooth ligados, e o receptor precisa aceitar envios daquele remetente. Quando o AirDrop não encontra o outro iPhone, uma dessas peças está fora do lugar, e a correção costuma estar nos ajustes, não no hardware.
Os passos abaixo vão do teste mais rápido ao mais trabalhoso. A falha pode estar tanto em quem envia quanto em quem recebe, por isso a checagem deve ser feita nos dois aparelhos.
O AirDrop usa o Bluetooth para localizar aparelhos por perto e o Wi-Fi para transferir o arquivo, em uma conexão direta entre os celulares. Os dois não precisam estar na mesma rede, nem conectados à internet. As causas mais frequentes de falha são:
Feito isso, tente o envio de novo: abra a foto ou o arquivo, toque em Compartilhar, depois em AirDrop, e escolha o destinatário na seção "Pessoas".
O receptor controla quem pode enviar arquivos para ele. São três modos: "Recepção Desativada", que bloqueia tudo; "Apenas Contatos", que aceita só pessoas da agenda; e "Todos por 10 Minutos", que libera qualquer aparelho Apple próximo por tempo limitado.
Para liberar o envio no iPhone que não aparece na lista:
O mesmo ajuste fica em Ajustes > Geral > AirDrop. Desde o iOS 16.2, a liberação expira após dez minutos: o iPhone volta para "Apenas Contatos" se houver sessão iniciada na Conta Apple, ou para "Recepção Desativada" se não houver.
Ter o nome e o telefone de alguém salvos não basta. Segundo a Apple, no modo "Apenas Contatos" o receptor precisa ter, no cartão de contato do remetente, o e-mail ou número de celular vinculado à Conta Apple dessa pessoa. Se o contato foi salvo com outro número ou sem e-mail, o AirDrop não faz a correspondência.
Para descobrir se o problema está aí, ative "Todos por 10 Minutos" no receptor e repita o envio. Se o remetente aparecer, a falha está no cartão de contato. A correção é editar o contato e incluir o e-mail ou número usado na Conta Apple.
Quando os dois iPhones têm iOS 26.2 ou posterior, o envio para alguém que não está nos contatos pode exigir um código. O pedido não indica falha: é uma camada de segurança para transferências entre desconhecidos.
Depois da primeira troca, o receptor entra na lista de outros conhecidos do remetente por 30 dias, e os envios seguintes dispensam o código. Para encerrar essa permissão antes do prazo, basta marcar a pessoa como desconhecida no app Contatos.
Se os ajustes básicos estão corretos e o outro iPhone segue invisível, siga esta ordem:
Em aparelhos com iOS 17 ou posterior, dá para iniciar o AirDrop aproximando a parte de cima dos dois iPhones depois de tocar em Compartilhar. O gesto agiliza o envio de fotos e links, mas depende dos mesmos requisitos: Wi-Fi e Bluetooth ligados e Acesso Pessoal desativado.
Se o gesto falhar, o envio pela lista tradicional da folha de compartilhamento continua disponível. A opção de aproximar os aparelhos pode ser desligada em Ajustes > Geral > AirDrop.
Não. O Wi-Fi precisa estar ligado nos dois aparelhos, mas o AirDrop cria uma conexão direta entre eles, sem depender de roteador.
Sim. A localização e a transferência usam Bluetooth e Wi-Fi diretos entre os aparelhos.
Pode gastar. Desde o iOS 17, se os aparelhos se afastarem durante uma transferência, o envio continua pela internet. Para evitar o consumo, desative a opção Usar Dados Celulares em Ajustes > Geral > AirDrop.
Cerca de nove metros, com variação conforme paredes e obstáculos entre os aparelhos.
O recurso costuma desaparecer quando está bloqueado em Ajustes > Tempo de Uso > Restrições de Conteúdo e Privacidade > Apps Permitidos ou por um perfil de gerenciamento corporativo.
No iOS 26.2 ou posterior, o código aparece ao enviar arquivos para alguém fora dos contatos. O receptor gera o código e o remetente o digita para autorizar o envio.