Por que a nova loja da Zara na Barra da Tijuca é importante para o grupo Inditex

A princípio, trata-se de mais uma abertura de loja, entre tantas outras. Mas a reinauguração da Zara do BarraShopping, no Rio de Janeiro, tem um significado maior para a principal marca do grupo Inditex. Trata-se da primeira flagship da Zara no Brasil, semelhante à que fica na Plaza Catalunya, em Barcelona, ou à da Praça do Rossio, em Lisboa.

A Zara chama de flagship a loja que concentra o conceito completo da marca, e o Brasil nunca tinha recebido uma. O país tem hoje 45 lojas Zara e nove da Zara Home. A unidade do BarraShopping, reaberta nesta quarta-feira, 11 de novembro, tem 3 mil metros quadrados de área de vendas, o dobro do espaço anterior. Executivos de comunicação da Zara vieram da Espanha para a abertura.

As coleções Woman, Man e Kids ocupam um único piso. Há duas entradas pelo shopping, uma para a Zara e outra para a Zara Man, o que dá identidade própria a cada seção sem separar o espaço. O interior é aberto, com ambientes conectados. O mobiliário e os desníveis de piso delimitam as áreas, e os tetos limpos e as instalações industriais aparentes mantêm a sensação de amplitude.

Cada ambiente usa materiais diferentes. A área feminina jovem aposta no aço inoxidável. Kids combina madeiras claras e tecidos macios. Man tem madeiras mais escuras e ares residenciais. O feminino inclui Shoes & Bags, com foco em peças de couro, uma área de denim e espaços para fragrâncias. Man traz coleções como Zara Origins e Athleticz, a linha esportiva da marca. Para a reabertura, a loja montou uma vitrine com peças exclusivas.

Arquitetura feita em casa

O projeto é do estúdio de arquitetura da própria Zara, a Zara Studio. Em abril passado, a EXAME visitou a sede do grupo, na Galícia, e lojas-modelo de marcas da Inditex pela Espanha, e viu o mesmo princípio em outras unidades, com espaços maiores, iluminação cuidada e peças mais espaçadas.

Em Barcelona, a Zara reinaugurou a loja da avenida Diagonal, com quase mil metros quadrados e projeto do arquiteto belga Vincent Van Duysen. O espaço foi pensado como um apartamento, com luz indireta e ambientes variados, e tudo o que está lá, de luminárias a um sofá de mais de cinco metros, está à venda. Depois da reforma, a quantidade de roupas expostas caiu para um quarto, e o faturamento se manteve. Em Madri, o endereço de Serrano foi feito em parceria com a arquiteta Elsa Urquijo.

“As lojas são maiores e cuidamos muito da iluminação, especialmente dos provadores, para que as pessoas se sintam confortáveis ao experimentar nossas roupas”, disse Jacobo Sande, da Zara Studio. “A ideia não é encher as lojas de produtos, como no varejo mais massivo, mas também não queremos expor apenas uma peça por modelo, como fazem as marcas de luxo.”

Na ocasião, em uma rara entrevista para um veículo de imprensa, Silvia Machado, diretora-geral da operação brasileira desde agosto de 2024, definiu o Brasil como mercado estratégico para a Inditex, por escala, diversidade e por um consumidor conectado às tendências globais. A chegada da Bershka neste ano e o anúncio da Massimo Dutti, diz ela, reforçam a visão de longo prazo no país.

Departamento feminino: ambiente mais claro (Zara/Divulgação)

Atendimento e operação

A loja do BarraShopping integra lojas físicas, o site e o aplicativo. O cliente consulta o estoque em tempo real, localiza produtos e retira pedidos online em até 24 horas. Há um sistema automatizado de silo para a retirada e áreas de checkout assistido em cada seção, incluindo caixas acessíveis.

Em eficiência energética, a unidade tem climatização e iluminação projetadas para reduzir o consumo e está ligada à plataforma interna Inergy, que monitora ar-condicionado e eletricidade. Também conta com ponto de coleta para reciclagem das caixas de papelão dos pedidos online e um contêiner para doação de roupas usadas.

A nova loja do BarraShopping faz parte de uma mudança mais ampla na Zara. A marca nasceu em 1975, em La Coruña, com a ideia de vender roupas inspiradas no luxo a preços baixos. Nos últimos anos, adotou códigos das grifes de luxo e se reposicionou na categoria premium, com produtos de maior qualidade, preços um pouco mais altos e comunicação mais assertiva.

As collabs com artistas e designers, a pop-up no ano passado de Trancoso e pontos de venda maiores, algumas com café, fazem parte dessa estratégia de reposicionamento da marca. A nova loja do BarraShopping entra agora para esse grupo.