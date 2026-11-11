B3 entra no capital da IDEX, empresa de índices de crédito que nasceu dentro da JGP

O que aconteceu? A B3 assinou contrato para entrar no capital da IDEX Analytics , empresa de índices, dados e precificação de crédito privado, numa operação com aporte total de cerca de R$ 40 milhões feito pela bolsa e pela Leto, atual controladora da companhia.

assinou contrato para entrar no capital da , empresa de índices, dados e precificação de crédito privado, numa operação com aporte total de feito pela bolsa e pela Leto, atual controladora da companhia. Depois do aporte, a B3 poderá deter até 40% da IDEX e terá opção para comprar o restante a partir de 2031 .

e terá opção para comprar o restante . A conclusão depende de aprovação do Cade e de notificação à CVM .

e de notificação à . O negócio se soma aos índices de debêntures que a B3 passou a lançar em 2025 e à Trillia, braço de dados da bolsa criado neste ano.

A B3 (B3SA3) informou nesta quarta-feira, 11, que fechou um contrato de investimento na IDEX Analytics, empresa especializada em índices, dados, analytics e precificação para o mercado de crédito privado. A operação prevê um aporte total de cerca de R$ 40 milhões, feito pela bolsa e pela Leto Asset Management, controladora da IDEX.

Com a transação, a B3 poderá ficar com até 40% da empresa. O contrato também dá à bolsa uma opção para adquirir a parcela restante a partir de 2031. O fechamento ainda depende de condições usuais para esse tipo de operação, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a notificação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo o comunicado, o objetivo é acelerar o desenvolvimento de índices de crédito privado complementares aos que a B3 já tem e colocar à disposição do mercado soluções de dados, analytics e precificação de ativos para o segmento.

O que é a IDEX

A IDEX nasceu dentro da gestão de crédito da JGP. A partir de 2017, a gestora passou a acompanhar sistematicamente as debêntures negociadas no mercado secundário para suprir a falta de dados históricos e organizados sobre esses papéis.

Em 2019, essa base virou um índice público, o IDEX-CDI Geral, e a família foi crescendo com novos recortes até a operação se tornar uma empresa independente, em 2025.

A área de crédito da JGP, por sua vez, deu origem à Leto, gestora especializada em crédito privado que hoje controla a IDEX.

Sediada no Rio de Janeiro, a IDEX afirma cobrir mais de mil ativos de crédito e calcula três famílias de índices: o IDEX-CDI, de debêntures atreladas ao CDI, o IDEX-Infra, de debêntures incentivadas de infraestrutura, e o IDEX-NTN-B, de títulos públicos indexados à inflação.

Os índices são usados por gestores para medir o desempenho de carteiras de crédito e servem de base para produtos negociados em bolsa.

A empresa diz que seus indicadores já foram escolhidos como referência para fundos de infraestrutura incentivada, e a própria Leto tem um ETF listado na B3, o LTMG11, que replica o Índice IDEX CDI Margem.

Como o negócio conversa com a estratégia da B3

A bolsa vem tentando ocupar espaço no mercado de referências para a renda fixa privada, que cresceu com o recorde de emissões de debêntures nos últimos anos.

Em fevereiro de 2025, a B3 lançou seu primeiro índice de debêntures, o de Ultra Qualidade DI, formado por papéis aceitos como garantia na câmara da bolsa. Ao longo do ano vieram versões atreladas ao IPCA, índices de debêntures com rating AAA e indicadores diários de spread de crédito.

A ambição declarada pela área de índices da B3 é criar um equivalente ao Ibovespa para o crédito privado.

Os índices da B3, porém, se concentram em papéis de alta qualidade de crédito.

A IDEX traz um histórico próprio desde 2017 e cortes que a bolsa não tem, como o de debêntures com rating abaixo de AA ou sem nota, além da experiência de precificação diária de um universo mais amplo de ativos.

O movimento também se encaixa na estratégia de diversificação de receitas da bolsa por meio de dados.

Desde 2021, a B3 comprou a Neoway, por R$ 1,8 bilhão, e a Neurotech, em operação de cerca de R$ 620 milhões, além da DataStock e da PDtec.

Em fevereiro, esses ativos foram reunidos na Trillia, marca de dados e analytics que já responde por cerca de 10% da receita da companhia. A diferença é que a Trillia mira sobretudo crédito ao consumidor, seguros, marketing e prevenção a fraudes, enquanto a IDEX leva a frente de dados para dentro do mercado de capitais, no segmento de renda fixa.