Caso Jensen Huang tira US$ 190 bilhões da Nvidia e acende alerta nos conselhos

A Nvidia, empresa de chips que se tornou o principal símbolo da corrida da inteligência artificial, perdeu cerca de US$ 190 bilhões em valor de mercado. As ações caíram mais de 4% num dia em que a Nasdaq subiu quase 3%, segundo a Forbes.

A queda veio depois que o conselho de administração abriu uma investigação independente sobre relatos de que o CEO e cofundador, Jensen Huang, teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira.

As suspeitas ainda não foram comprovadas. A Nvidia afirma não ter motivo para acreditar que a segurança nacional dos Estados Unidos ou segredos da empresa tenham sido comprometidos, e o governo chinês nega as acusações.

Mesmo assim, o episódio levanta uma questão que vale para qualquer empresa: o que acontece quando o principal executivo vira o centro de uma investigação, enquanto concentra relações com clientes, informações sigilosas e planos estratégicos?

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As informações foram retiradas de Forbes.

O que se sabe sobre o caso

Segundo o jornal The New York Times, citado pela rede americana CBS News, as suspeitas envolvem uma ex-executiva da Megaspeed, empresa de Singapura que é uma das grandes clientes da Nvidia. Agências de inteligência americanas acreditam que ela trabalhava para o Ministério de Segurança do Estado da China.

Ainda segundo o jornal, a Megaspeed comprou mais de US$ 4,8 bilhões em chips da Nvidia em dois anos.

Em e-mail aos funcionários, Huang reconheceu ter tido um relacionamento extraconjugal, pediu desculpas e afirmou apoiar a investigação. “Vou cooperar plenamente”, escreveu. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, chamou as acusações de “totalmente infundadas” e de “calúnia”.

O caso também chegou a Washington. Três presidentes de comissões da Câmara dos Representantes pediram uma reunião a portas fechadas com Huang.

Quando o CEO é parte do caso, quem conduz é o conselho

A primeira lição está na forma como a investigação foi montada. Segundo o comunicado da Nvidia, ela será supervisionada por um comitê de conselheiros independentes, com apoio de advogados externos.

Para Sandy Carter, CEO da empresa de tecnologia EQUS.ai e colunista da Forbes, esse é o desenho correto. Quando o próprio CEO faz parte dos fatos, cabe aos conselheiros independentes definir o escopo, contratar os advogados, preservar os registros e receber diretamente as conclusões. O executivo deve colaborar, mas não pode escolher quem investiga nem controlar o que chega ao conselho.

O acesso do CEO, e dos agentes de IA dele

A segunda lição é sobre informação. Carter recomenda que os conselhos peçam à diretoria um mapa de tudo o que o CEO acessa: sistemas, aparelhos, dados de clientes, planos de produto e reuniões com governos. E que saibam quem pode revisar esses acessos e cancelá-los rapidamente.

A IA acrescenta uma camada nova a esse mapa. Executivos passaram a autorizar agentes de IA a ler e-mails, agendas, documentos confidenciais e planos estratégicos, muitas vezes com permissões que continuam valendo depois que a tarefa termina.

Segundo Carter, os conselheiros devem perguntar se essas permissões estão registradas, têm prazo de validade, são monitoradas e podem ser revogadas. Se as credenciais de um alto executivo forem comprometidas, a empresa precisa conseguir desligar na hora os agentes ligados a ele.

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O tema já faz parte das recomendações oficiais. O Centro Nacional de Contrainteligência e Segurança dos Estados Unidos (NCSC) inclui a abordagem a pessoas-chave entre as ameaças de espionagem econômica.

Em guia publicado com os parceiros da aliança Five Eyes, orienta empresas de tecnologia a criar regras de segurança para viagens internacionais e a cumprir os controles de exportação.

O cliente também entra na análise de risco

O caso da Nvidia nasceu de uma relação comercial. Por isso, Carter defende que os conselhos saibam quem são os maiores compradores da empresa, que informações eles acessam e quem, internamente, é responsável por cada relação. Os executivos também precisam de um canal para relatar vínculos que possam gerar conflito de interesse ou pressão por informações.

Há ainda uma questão regulatória. As regras da SEC, a xerife do mercado de capitais americano, exigem que as empresas de capital aberto descrevam como o conselho supervisiona os riscos de cibersegurança. Uma acusação como essa pode expor falhas nesse processo, mesmo quando nenhum vazamento é comprovado.

Quanto do valor de uma empresa cabe em uma pessoa

A reação da bolsa mostra o tamanho da dependência. Huang fundou a Nvidia em 1993 e é conhecido por uma estrutura de gestão enxuta, com dezenas de executivos reportando diretamente a ele. A queda de um dia mostrou quanto do valor da companhia está ligado à figura do fundador.

Um conselho não consegue impedir todas as tentativas de influenciar um líder. Pode, porém, garantir que a empresa não dependa do julgamento de uma única pessoa. Isso significa saber quem assume a gestão por um dia ou por um trimestre, se necessário, e que relações com clientes e aprovações não podem ficar concentradas num só executivo.

Quando a mesma IA serve para proteger e para atacar sistemas, a cibersegurança passa a ser tema de conselho. No PIACC, da Saint Paul, executivos estudam como incorporar a IA com segurança e critério