iPhone dobrável é anunciado pela Apple; veja novidades

A Apple lançou nesta quarta-feira, 9, seu primeiro iPhone dobrável, ao lado dos modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. O aparelho, chamado de "iPhone Duo", marca a entrada da empresa em uma categoria já ocupada por concorrentes como Samsung e fabricantes chinesas — e chega mais de sete anos depois do lançamento do primeiro Samsung Galaxy Fold, em 2019.

O iPhone dobrável custa a partir de R$ 21.999 na configuração de entrada e tem uma tela interna de 7,6 polegadas — 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max, segundo a Apple, a maior já usada em um iPhone.

Fechado, o aparelho tem tamanho parecido com o de um passaporte, com tela externa de 5,4 polegadas — dimensões semelhantes às do Galaxy Z Fold 8, principal rival da Samsung no segmento.

O iPhone Duo usa o chip A20 Pro e adota uma câmara de vapor para ajudar no controle térmico.

Na conectividade móvel, o aparelho traz o modem C2, terceira geração de modem celular desenvolvida internamente pela Apple. O smartphone estará disponível em apenas duas cores, Star White (branco) e Night Sky (azul escuro).

A pré-venda do iPhone dobrável começa em 16 de outubro, com chegada às lojas prevista para 23 de outubro.

Bateria dupla e carregamento rápido

Segundo Johny Srouji, chefe de silício da Apple, o modem C2 do aparelho tem suporte a 5G mmWave nos Estados Unidos. O iPhone Duo funciona exclusivamente com eSIM em todo o mundo, sem bandeja para chip físico — mesmo formato já adotado pelos iPhone anteriores.

O aparelho também traz uma bateria em cada lado do corpo dobrável, funcionando como uma única unidade. Segundo a Apple, essa configuração garante 31 horas de reprodução de vídeo usando a tela interna, ou 44 horas usando apenas a tela externa.

O carregamento também é rápido: o iPhone Duo atinge 50% de carga em 20 minutos, e apenas cinco minutos na tomada já garantem cinco horas de reprodução de vídeo.

Resistência à água e multitarefa em tela dividida

Visão detalhada do mecanismo de dobradiça do novo iPhone Duo, o primeiro smartphone dobrável anunciado pela Apple (Apple/Divulgação)

Segundo a Apple, o iPhone Duo é resistente à água — um diferencial relevante para a categoria de dobráveis, historicamente mais vulnerável a esse tipo de dano por causa da dobradiça e da tela flexível.

A empresa também anunciou que os aplicativos serão adaptados especificamente para o formato do aparelho, com suporte a "split view multitasking": o recurso permite dividir a tela interna em duas partes, possibilitando usar dois aplicativos lado a lado simultaneamente.

Quanto custa o iPhone Duo?

Armazenamento Preço a partir de 256 GB R$ 21.999 512 GB R$ 23.499 1 TB R$ 26.499 2 TB R$ 30.999

Rumores que já duravam quase uma década

Especulações sobre um iPhone dobrável circulam desde pelo menos 2017, quando já se apostava, de forma otimista, que a produção poderia começar em 2020.

Desde então, rivais como Samsung, Google, Huawei, Oppo e Honor lançaram uma variedade de smartphones dobráveis Android — desde modelos maiores no formato livro até flip phones menores, e, mais recentemente, aparelhos com tripla dobra.

Ainda assim, a categoria segue pequena: dobráveis representaram apenas 1,6% de todas as vendas de smartphones em 2025.

Diferentes relatos ao longo dos últimos anos chegaram a apontar que a Apple desenvolvia variantes de cada um desses formatos, incluindo iPads dobráveis maiores — mas a expectativa se concentrou, nos últimos dois anos, em um dobrável mais curto e largo, no formato livro, do tamanho aproximado de um passaporte quando fechado.

Essa expectativa, inclusive, ajuda a explicar por que Huawei, Samsung e Xiaomi lançaram neste mesmo ano aparelhos dobráveis com formato bem parecido — um sinal de que a influência da Apple sobre a indústria segue desproporcional ao seu histórico de atraso na categoria.

LEIA MAIS SOBRE A APPLE: