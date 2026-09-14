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Corretora de criptomoedas libera cartão de débito para todos os clientes

Clientes da exchange podem receber até 5% de cashback ao pagar compras do dia a dia com criptomoedas ou 20% em alguns tipos de assinaturas

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15h44.

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A corretora de criptomoedas registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, BingX, anunciou nesta segunda-feira, 14, a liberação do seu cartão de débito com criptomoedas para todos os usuários. O BingX Card estava em acesso antecipado para clientes selecionados.

Com o cartão, clientes da exchange podem receber até 5% de cashback ao pagar compras do dia a dia com criptomoedas ou 20% em alguns tipos de assinaturas.

Em nota, Kevin Lee, o diretor de estratégia da BingX, disse que esse é um passo importante para tornar os ativos digitais "mais práticos e acessíveis no dia a dia".

"O próximo estágio da adoção cripto não é apenas sobre como as pessoas negociam ou guardam ativos digitais, mas também sobre como esses ativos se encaixam naturalmente em suas vidas financeiras mais amplas", afirmou Lee.

A BingX tem fortalecido o seu posicionamento de marca nos últimos anos, inclusive com patrocínios de grande visibilidade na equipe de Fórmula 1 da Ferrari e no clube de futebol Chelsea.

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