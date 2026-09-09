Apple Watch Series 12 e Ultra 4 chegam com sensor de coração 60 vezes mais rápido

A Apple oficializou nesta quarta-feira, 9, o Apple Watch Series 12 e o Apple Watch Ultra 4, com design familiar em relação aos modelos anteriores, mas uma mudança de peso por baixo da tela: um sistema de monitoramento de saúde bem mais sensível.

O novo monitor de frequência cardíaca passa a medir os batimentos a cada cinco segundos, um salto de 60 vezes na frequência de leitura em relação aos modelos anteriores.

A variabilidade da frequência cardíaca (HRV, indicador ligado a estresse e recuperação do corpo) passa a ser medida a cada cinco minutos. Segundo a Apple, é o sensor de frequência cardíaca mais preciso já colocado num wearable pela empresa.

A novidade de software mais relevante é o recurso Readiness ("prontidão", em tradução livre), que cruza dados de atividade física, sinais vitais e sono para indicar o quanto o corpo do usuário está preparado para o esforço do dia.

O recurso amplia uma linha que a Apple já vinha construindo: no ano passado, a Série 11 introduziu as notificações de hipertensão aprovadas pela agência americana de saúde (FDA), hoje disponíveis a partir da Série 9. O novo sensor mais frequente deve alimentar essa e outras análises de tendência de saúde com dados mais granulares.