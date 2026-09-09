Tecnologia
ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Apple Watch Series 12 e Ultra 4 chegam com sensor de coração 60 vezes mais rápido

Com leituras de batimentos a cada cinco segundos, os novos smartwatches da Apple estreiam o recurso Readiness, que avalia a prontidão do corpo para o esforço diário

Novos Apple Watch Series 12 e Ultra 4 trazem sensores de monitoramento de saúde mais precisos e frequentes. (Reprodução)

Novos Apple Watch Series 12 e Ultra 4 trazem sensores de monitoramento de saúde mais precisos e frequentes. (Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14h52.

Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 13h19.

Priorizar nos meus resultados Google

A Apple oficializou nesta quarta-feira, 9, o Apple Watch Series 12 e o Apple Watch Ultra 4, com design familiar em relação aos modelos anteriores, mas uma mudança de peso por baixo da tela: um sistema de monitoramento de saúde bem mais sensível.

O novo monitor de frequência cardíaca passa a medir os batimentos a cada cinco segundos, um salto de 60 vezes na frequência de leitura em relação aos modelos anteriores.

A variabilidade da frequência cardíaca (HRV, indicador ligado a estresse e recuperação do corpo) passa a ser medida a cada cinco minutos. Segundo a Apple, é o sensor de frequência cardíaca mais preciso já colocado num wearable pela empresa.

A novidade de software mais relevante é o recurso Readiness ("prontidão", em tradução livre), que cruza dados de atividade física, sinais vitais e sono para indicar o quanto o corpo do usuário está preparado para o esforço do dia.

O recurso amplia uma linha que a Apple já vinha construindo: no ano passado, a Série 11 introduziu as notificações de hipertensão aprovadas pela agência americana de saúde (FDA), hoje disponíveis a partir da Série 9. O novo sensor mais frequente deve alimentar essa e outras análises de tendência de saúde com dados mais granulares.

Acompanhe tudo sobre:Apple
Próximo

Mais de Tecnologia

iPhone 18 no Brasil é um dos mais caros do mundo — mas não é o campeão

O que é 'cookie stuffing', esquema que envolve a startup da filha de Bill Gates

Streaming representa 76% do consumo nas Smart TVs Samsung em agosto

O início da era John Ternus na Apple: por que o novo CEO voltou às raízes de Steve Jobs

Mais na Exame

Esporte

CBF escolhe Brasília para primeira final em jogo único da Copa do Brasil

Mercados

Nubank inicia operação nos EUA com conta bancária e cartão de crédito

Brasil

Entenda a operação que liga emendas parlamentares, o filme Dark Horse e contratos públicos

Pop

iPhone Duo: Netflix revela como vai se adaptar ao novo iPhone dobrável