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Apple anuncia AirPods 5 com 50% mais cancelamento de ruído

Fones ganham redesenho interno, novo Adaptive EQ e Áudio Espacial Personalizado aprimorado; modelo deve manter versões com e sem cancelamento de ruído

ovos AirPods 5 trazem cancelamento de ruído 50% mais eficiente e áudio espacial aprimorado (Apple/Reprodução)

ovos AirPods 5 trazem cancelamento de ruído 50% mais eficiente e áudio espacial aprimorado (Apple/Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14h41.

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A Apple anunciou nesta terça-feira, 9, os novos AirPods 5, apresentados logo após a estreia do iPhone 18 Pro no mesmo evento.

O destaque é o salto na cancelagem ativa de ruído: 50% mais eficiente do que a dos AirPods 4, lançados em 2024.

A melhora vem de um redesenho interno do fone, acompanhado de uma nova geração do Adaptive EQ, que ajusta o som automaticamente conforme o encaixe no ouvido, e de aprimoramentos no Áudio Espacial Personalizado, recurso que adapta o som 3D ao formato da orelha de cada usuário.

Como já era o padrão do AirPods 4, a nova geração deve manter a divisão em duas versões: uma com cancelamento de ruído e outra sem, mais barata, substituindo os modelos de entrada da linha, num ciclo de renovação de dois anos.

É esperado que os fones estreiem o novo chip H3, sucessor do H2, com processamento de áudio mais avançado, menor latência e recursos de inteligência artificial diretamente no aparelho, embora a Apple não tenha detalhado o chip especificamente no anúncio.

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