Google usará energia nuclear para data centers

O Google anunciou na última segunda-feira, 14, que vai passar a usar energia nuclear para alimentar seus data centers. O acordo foi fechado com a Kairos Power, empresa apoiada pelo Departamento de Energia dos EUA.

"Acreditamos que a energia nuclear tem um papel crítico a desempenhar no suporte ao nosso crescimento limpo e ajudando a entregar o progresso da IA", disse Michael Terrell, diretor sênior de energia e clima do Google, em uma coletiva com. "A rede precisa desses tipos de fontes de energia limpas e confiáveis ​​que possam dar suporte à construção dessas tecnologias. Sentimos que a energia nuclear pode desempenhar um papel importante em ajudar a atender à nossa demanda e ajudar a atender à nossa demanda de forma limpa, mais do que estamos fazendo hoje."

A big tech disse que comprar vários pequenos reatores (chamados de SMRs) envia um "importante sinal de demanda ao mercado".

O Google informou que o primeiro reator estará online até 2030, com mais reatores entrando em operação até 2035.

Big techs e energia nuclear

Segundo reportagem da CNBC, existem apenas três SMRs operando no mundo, e nenhum nos EUA. A tentativa é que os SMRs sejam uma maneira mais econômica de aumentar a demanda por energia nuclear. No passado, grandes projetos de reatores nucleares em escala comercial ultrapassaram o orçamento e atrasaram o cronograma, e muitos esperam que os SMRs não sofram o mesmo destino. Mas esse é um território desconhecido até o momento.

Esse anúncio do Google é outro exemplo da crescente parceria entre empresas de tecnologia e energia nuclear. Os data centers precisam de energia confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana, e agora a energia nuclear é a única fonte livre de emissões poluentes. Como muitas companhias têm metas climáticas ambiciosas, agora é o momento para se voltar para a energia nuclear.

A Constellation Energy, por exemplo, está reiniciando a usina Three Mile Island para alimentar os data centers da Microsoft, enquanto a Amazon

comprou um data center da Talen Energy, que é alimentado pela usina nuclear de Susquehanna.

No início deste ano, o Google disse que suas emissões cresceram quase 50% em relação a 2019, graças em parte a um aumento no consumo de energia do data center.

“É uma aposta incrivelmente promissora e, você sabe, se conseguirmos fazer esses projetos ganharem escala e, então, escalar globalmente, trará enormes benefícios para comunidades e redes elétricas ao redor do mundo”, acrescentou Terrell.