Big techs apostam em energia nuclear para alimentar data centers

"Certamente, as perspectivas para esta indústria são mais brilhantes hoje do que eram há cinco e dez anos", diz Mark Morey, consultor sênior de análise de eletricidade da Administração de Informações de Energia do Departamento de Energia dos Estados Unidos, ao The Verge. Grande parte da energia nuclear "envelhecida" dos Estados Unidos entrou em operação nas décadas de 1970 e 1980. Mas a indústria enfrentou resistência após acidentes em Three Mile Island e o desastre de Fukushima no Japão. Usinas nucleares também são caras de construir e geralmente menos flexíveis do que usinas a gás que agora compõem a maior parte da matriz elétrica dos EUA.