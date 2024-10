Amazon adota reatores nucleares para sustentar crescimento de IA

Amazon Web Services (AWS), a divisão de computação em nuvem da Amazon, anunciou um investimento superior a $500 milhões (R 2,8 bilhões) para desenvolver pequenos reatores nucleares modulares (SMRs). A medida é parte do compromisso da empresa com a sustentabilidade e busca atender à crescente demanda de energia limpa de seus centros de dados, especialmente à medida que expande suas operações em inteligência artificial generativa. As informações são da CNBC.

AWS assinou um acordo com a Dominion Energy, uma empresa de serviços públicos da Virgínia, para explorar a construção de um SMR nas proximidades da estação nuclear North Anna, já existente no estado. Com isso, a Amazon segue os passos de outras grandes empresas de tecnologia, como Google e Microsoft, que também anunciaram recentemente parcerias para a implementação de energia nuclear.

A importância dos reatores nucleares modulares

Os SMRs são reatores nucleares avançados, com um design que permite uma construção mais rápida e um tamanho reduzido. Eles têm a vantagem de serem construídos próximos à rede elétrica, o que facilita a transmissão de energia e reduz a necessidade de infraestruturas complexas. Além disso, os reatores nucleares não emitem carbono, tornando-os uma opção alinhada com as metas ambientais da Amazon.

Atualmente, a Virgínia abriga quase metade dos data centers dos EUA, com a maior concentração localizada em Loudon County, conhecida como Data Center Alley. Estima-se que 70% do tráfego de internet mundial passe por essa área todos os dias. Para atender a essa demanda, a Dominion Energy projeta que o consumo de energia na região aumentará em 85% nos próximos 15 anos. Com os novos SMRs, a AWS pretende fornecer pelo menos 300 megawatts para a Virgínia.

Parcerias e expansão em escala nacional

Além da Virgínia, a AWS firmou um acordo com a Energy Northwest para desenvolver quatro reatores nucleares modulares em Washington. Esses reatores fornecerão energia diretamente à rede, contribuindo também para abastecer as operações da Amazon. A Energy Northwest planeja construir e operar até 12 módulos SMR, e a Amazon terá prioridade na compra de eletricidade dos primeiros módulos, com a possibilidade de estender a compra para os módulos adicionais.

A tecnologia dos SMRs será fornecida pela X-energy, empresa especializada em reatores modulares e combustível nuclear, com sede em Maryland. Como parte de um financiamento de $500 milhões liderado pelo Climate Pledge Fund da Amazon, a empresa visa fortalecer o desenvolvimento de tecnologias nucleares avançadas no mercado comercial. Esse financiamento também inclui apoio de investidores como Ken Griffin, da Ares Management e a Universidade de Michigan.

O governo Biden tem investido bilhões na produção de energia limpa, e Jennifer Granholm, Secretária de Energia dos EUA, anunciou que $900 milhões adicionais estão disponíveis para apoiar a implementação de mais SMRs no país. Granholm reforçou a importância de manter data centers em território americano e de assegurar que sejam abastecidos por fontes de energia limpa.