Bill Gates quer investir 'bilhões de dólares' em energia nuclear; entenda o motivo

Bill Gates está preparado para entrar forte em um novo negócio. O bilionário fundador da Microsoft falou que está pronto para investir "bilhões dólares" em um projeto de energia nuclear no estado do Wyoming para satisfazer as crescentes necessidades energéticas dos Estados Unidos.

De acordo com a Bloomberg, a TerraPower, startup fundada por Gates, iniciou a construção de seu primeiro reator comercial na semana passada no estado americano, onde uma usina a carvão está fechando.

O que é a TerraPower?

A TerraPower explora reatores mais simples e baratos desde 2008 e espera concluir o novo reator em 2030. “Coloquei mais de US$ 1 bilhão s e colocarei outros bilhões nesse negócio”, disse Gates, a sexta pessoa mais rica do mundo, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

A central da TerraPower, que tem o apoio do Departamento de Energia dos EUA, estava inicialmente prevista para operar em 2028. Mas isso significaria depender do combustível da Rússia, o que é “inaceitável agora”, disse Gates no Fareed Zakaria GPS da CNN.

“O carvão está sendo superado pelo gás natural”, disse Gates à CNN. “E então o que temos que fazer é competir de forma eficaz com o gás natural.”

A energia nuclear isenta de carbono é cada vez mais vista como uma parte fundamental da luta contra as alterações climáticas. Cada vez mais empresas estão a promover reatores menores. No ano passado, 25 países na COP28 em Dubai declararam que querem triplicar sua capacidade nuclear.