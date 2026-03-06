Tecnologia

Golpistas miram modelos antigos de iPhone para roubo de dados

Segundo Google, aparelhos desatualizados estão mais vulneráveis a ataques cibernéticos; entenda

Atualizar o sistema do celular pode ampliar proteção e evitar vazamentos de informações confidenciais (Shubhashish5/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 6 de março de 2026 às 15h49.

Os usuários de iPhone que utilizam aparelhos antigos devem ficar atentos, pois estão mais suscetíveis a golpes virtuais. Segundo o Google, aparelhos que utilizam versões do iOS 13.0 e o iOS 17.2.1 são mais vulneráveis a ataques que visam roubar dados e informações financeiras.

As versões foram lançadas entre 2019 e 2023. 

Os golpes que o Google alertou são realizados por meio de um kit de exploração apelidado de Coruna. Ele foi identificado em fevereiro de 2025.

Como funcionam os golpes? 

O Coruna utiliza brechas alertadas pela Apple em 2024 para invadir o sistema dos celulares e acessar dados sensíveis e informações financeiras. 

O Grupo de Inteligência de Ameaças do Google (GTIG) explica que os ataques utilizam sites falsos de apostas e de criptomoedas para acessar o dispositivo.

Caso consiga romper as barreiras de segurança, o Coruna instala o PlasmaLoader, que consegue verificar o aparelho em busca de informações sobre contas, senhas bancárias, links associados a QR codes e frases de recuperação de acesso.

No entanto, o Google explica que o kit é ineficaz nos modelos mais novos da Apple.

Kit Coruna

O Coruna já foi utilizado por espiões russos em aparelhos de ucrânianos em julho de 2025 e por golpistas chineses em dezembro do ano passado. 

Os usuários caíam no golpe após clicar em um aviso de redirecionamento em sites usados para atrair as vítimas

O aviso dizia: "Esta página foi otimizada apenas para dispositivos iOS. Acesse-a de um iPhone ou um iPad". Ao concordar com o redirecionamento, o ataque cibernético começava. 

OUTROS GOLPES: Saiba como se proteger de sites falsos ao pagar o IPVA

Como se proteger de ataques cibernéticos? 

Para aumentar a proteção contra golpes, é recomendado atualizar o sistema dos smartphones.

Saiba como fazer a alteração. 
  • Acesse o menu de "Ajustes"; 
  • Escolha a opção "Geral";
  • Clique em "Atualizar software". 

O Modo de Isolamento também pode ser ativado em aparelhos utilizados por grupos mais vulneráveis a golpes, como idosos. 

O Google também anunciou que incluiu sites maliciosos na lista de "Navegação Segura" do Chrome. Desta forma, alguns sites usados para golpes não são carregados no navegador. 

