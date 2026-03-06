Golpistas miram modelos antigos de iPhone para roubo de dados

Atualizar o sistema do celular pode ampliar proteção e evitar vazamentos de informações confidenciais (Shubhashish5/Getty Images)
Publicado em 6 de março de 2026 às 15h49.
Os usuários de iPhone que utilizam aparelhos antigos devem ficar atentos, pois estão mais suscetíveis a golpes virtuais. Segundo o Google, aparelhos que utilizam versões do iOS 13.0 e o iOS 17.2.1 são mais vulneráveis a ataques que visam roubar dados e informações financeiras.
As versões foram lançadas entre 2019 e 2023.
Os golpes que o Google alertou são realizados por meio de um kit de exploração apelidado de Coruna. Ele foi identificado em fevereiro de 2025.
O Coruna utiliza brechas alertadas pela Apple em 2024 para invadir o sistema dos celulares e acessar dados sensíveis e informações financeiras.
O Grupo de Inteligência de Ameaças do Google (GTIG) explica que os ataques utilizam sites falsos de apostas e de criptomoedas para acessar o dispositivo.
Caso consiga romper as barreiras de segurança, o Coruna instala o PlasmaLoader, que consegue verificar o aparelho em busca de informações sobre contas, senhas bancárias, links associados a QR codes e frases de recuperação de acesso.
No entanto, o Google explica que o kit é ineficaz nos modelos mais novos da Apple.
O Coruna já foi utilizado por espiões russos em aparelhos de ucrânianos em julho de 2025 e por golpistas chineses em dezembro do ano passado.
Os usuários caíam no golpe após clicar em um aviso de redirecionamento em sites usados para atrair as vítimas.
O aviso dizia: "Esta página foi otimizada apenas para dispositivos iOS. Acesse-a de um iPhone ou um iPad". Ao concordar com o redirecionamento, o ataque cibernético começava.
OUTROS GOLPES: Saiba como se proteger de sites falsos ao pagar o IPVA
Para aumentar a proteção contra golpes, é recomendado atualizar o sistema dos smartphones.Saiba como fazer a alteração.
O Modo de Isolamento também pode ser ativado em aparelhos utilizados por grupos mais vulneráveis a golpes, como idosos.
O Google também anunciou que incluiu sites maliciosos na lista de "Navegação Segura" do Chrome. Desta forma, alguns sites usados para golpes não são carregados no navegador.