Aplicativo de vídeos curtos faz parceria com Ministério da Justiça para combater golpes online

Página especial disponível na plataforma Kwai traz dicas antifraude e conteúdos oficiais desenvolvidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Governo Federal 

A campanha, intitulada #DicasContraGolpes, reúne vídeos e informações confiáveis (ArtMarie/Getty Images)

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13h00.

O Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, lança uma página dedicada a dicas de segurança digital com foco na prevenção de golpes e fraudes na internet. 

A iniciativa tem como principal parceiro o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que disponibiliza conteúdos educativos sobre como os usuários podem se proteger e agir em casos de crimes virtuais, como golpes financeiros. A ação também conta com a participação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

  • A página especial #DicasContraGolpes pode ser acessada diretamente pelo feed e na aba de tendências do Kwai.

Campanha dá dicas contra golpes 

A campanha, intitulada #DicasContraGolpes, reúne vídeos e informações confiáveis que orientam desde a prevenção até os passos necessários para recuperação após um golpe, incluindo recomendações práticas do MJSP sobre contato com bancos, registro de boletins de ocorrência e acompanhamento de movimentações bancárias. 

  • A SECOM também traz conteúdos com dicas para identificar canais oficiais e acessar informações autênticas sobre serviços e programas do Governo Federal.

Para facilitar a navegação, a página especial do Kwai também será exibida como resultado em buscas por palavras-chave, permitindo que os usuários encontrem facilmente conteúdos relacionados a temas como “golpes digitais”, “fraudes", “segurança online” e “proteção na internet”. 

  • Criadores da plataforma também participam da campanha, compartilhando dicas de forma criativa e com linguagem mais próxima da comunidade.

A parceria com o MJSP e a SECOM tem objetivo de reforçar o compromisso do Kwai em ser um espaço de informação confiável e de utilidade pública. 

