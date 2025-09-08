Aplicativo de vídeos curtos faz parceria com Ministério da Justiça para combater golpes online

A campanha, intitulada #DicasContraGolpes, reúne vídeos e informações confiáveis (ArtMarie/Getty Images)
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13h00.
O Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, lança uma página dedicada a dicas de segurança digital com foco na prevenção de golpes e fraudes na internet.
A iniciativa tem como principal parceiro o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que disponibiliza conteúdos educativos sobre como os usuários podem se proteger e agir em casos de crimes virtuais, como golpes financeiros. A ação também conta com a participação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).
A campanha, intitulada #DicasContraGolpes, reúne vídeos e informações confiáveis que orientam desde a prevenção até os passos necessários para recuperação após um golpe, incluindo recomendações práticas do MJSP sobre contato com bancos, registro de boletins de ocorrência e acompanhamento de movimentações bancárias.
Para facilitar a navegação, a página especial do Kwai também será exibida como resultado em buscas por palavras-chave, permitindo que os usuários encontrem facilmente conteúdos relacionados a temas como “golpes digitais”, “fraudes", “segurança online” e “proteção na internet”.
A parceria com o MJSP e a SECOM tem objetivo de reforçar o compromisso do Kwai em ser um espaço de informação confiável e de utilidade pública.