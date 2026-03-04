Como saber se um site é seguro antes de inserir meus dados?

Inserir dados pessoais ou financeiros em um site desprotegido pode ocasionar golpes virtuais e vazamentos de informação. Para evitar problemas, os usuários precisam estar atentos às configurações e à legitimidade das páginas.

Antes de fornecer dados sensíveis, como CPF e senha ou número de cartão, é preciso confirmar se o ambiente é confiável.

Segundo o Relatório de Tendências de Fraudes Digitais, da TransUnion, 3,8% das interações digitais realizadas no Brasil no primeiro semestre de 2025 apresentaram indícios de fraude.

O material foi divulgado no final do ano passado e aponta que a média da América Latina é de 2,8% e apenas a República Dominicana (8,6%) e a Nicarágua (2,9%) possuem índices mais altos que o brasileiro.

Por que é importante verificar a segurança de um site?

Sites falsos podem ser usados para roubo de dados, fraudes financeiras e aplicação de golpes de phishing, que consiste em uma página falsa que simula ser de uma instituição confiável para coletar informações confidenciais, como número de cartões.

Ao acessar páginas clonadas de bancos, lojas ou órgãos públicos, o usuário pode fornecer informações diretamente a criminosos.

A Cartilha de Segurança para Internet do CERT.br recomenda que consumidores adotem práticas básicas de verificação antes de inserir dados sensíveis.

5 sinais que indicam que um site é confiável

Veja alguns elementos que ajudam a identificar páginas legítimas.

HTTPS e cadeado na barra de endereço: indica conexão criptografada; Domínio correto e sem erros de grafia: golpistas usam variações semelhantes ao original; Informações de contato claras: CNPJ, endereço físico e canais de atendimento; Política de privacidade: é importante que as diretrizes estejam visíveis; Certificado digital válido: verificável ao clicar no cadeado do navegador.

Como identificar páginas falsas e golpes online

Golpes de phishing costumam envolver páginas ou mensagens enviadas por e-mail ou SMS que se passam por comunicações oficiais para enganar a vítima e coletar dados sensíveis usados em fraudes e furtos.

O que você precisa reparar antes de inserir qualquer informação sua em um site:

Ofertas muito abaixo do preço de mercado;

Mensagens urgentes pedindo atualização de cadastro;

Links enviados por e-mail ou aplicativos de mensagens;

Erros de português e layout inconsistente.

Ferramentas que ajudam a verificar a segurança de um site

Usuários podem utilizar recursos como:

Ferramentas de verificação de URL em navegadores;

Plataformas de checagem de reputação de sites;

Antivírus com proteção contra phishing;

Consulta ao CNPJ em bases públicas oficiais.

O próprio navegador pode emitir alertas quando identifica risco potencial em uma página ou bloquear pop-ups suspeitos.

O que fazer se você inseriu dados em um site suspeito

Caso informações pessoais tenham sido digitadas em um site duvidoso, os especialistas recomendam que o usuário aja rápido para evitar maiores problemas. As principais ações devem ser: