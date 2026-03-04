Como saber se um site é seguro antes de inserir meus dados?

Golpes de phishing costumam envolver páginas ou mensagens enviadas por e-mail ou SMS que se passam por comunicações oficiais para enganar a vítima e coletar dados sensíveis usados em fraudes e furtos.
HTTPS, domínio correto e certificado digital são alguns dos indícios básicos de segurança online (tonymelony)
Publicado em 4 de março de 2026 às 17h12.
Inserir dados pessoais ou financeiros em um site desprotegido pode ocasionar golpes virtuais e vazamentos de informação. Para evitar problemas, os usuários precisam estar atentos às configurações e à legitimidade das páginas.
Antes de fornecer dados sensíveis, como CPF e senha ou número de cartão, é preciso confirmar se o ambiente é confiável.
Segundo o Relatório de Tendências de Fraudes Digitais, da TransUnion, 3,8% das interações digitais realizadas no Brasil no primeiro semestre de 2025 apresentaram indícios de fraude.
O material foi divulgado no final do ano passado e aponta que a média da América Latina é de 2,8% e apenas a República Dominicana (8,6%) e a Nicarágua (2,9%) possuem índices mais altos que o brasileiro.
Sites falsos podem ser usados para roubo de dados, fraudes financeiras e aplicação de golpes de phishing, que consiste em uma página falsa que simula ser de uma instituição confiável para coletar informações confidenciais, como número de cartões.
Ao acessar páginas clonadas de bancos, lojas ou órgãos públicos, o usuário pode fornecer informações diretamente a criminosos.
A Cartilha de Segurança para Internet do CERT.br recomenda que consumidores adotem práticas básicas de verificação antes de inserir dados sensíveis.
Veja alguns elementos que ajudam a identificar páginas legítimas.
O que você precisa reparar antes de inserir qualquer informação sua em um site:
Usuários podem utilizar recursos como:
O próprio navegador pode emitir alertas quando identifica risco potencial em uma página ou bloquear pop-ups suspeitos.
Caso informações pessoais tenham sido digitadas em um site duvidoso, os especialistas recomendam que o usuário aja rápido para evitar maiores problemas. As principais ações devem ser: