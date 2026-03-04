Apple lança MacBook Neo, laptop mais barato da história da marca

MacBook Neo: laptop tem o mesmo processador do iPhone (Divulgação/Apple)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de março de 2026 às 15h06.
A Apple anunciou nesta quarta-feira, 4, o MacBook Neo, notebook que se torna o modelo mais barato já lançado pela empresa. O dispositivo chega ao mercado internacional com preço inicial de US$ 599.
O novo laptop marca a entrada da empresa no segmento de computadores mais acessíveis, dominado por Chromebooks e PCs com Windows. Até então, o modelo mais barato da linha Mac custava US$ 999.
O MacBook Neo utiliza o processador A18 Pro, chip da mesma família usada nos iPhones. Diferentemente dos modelos MacBook Air e MacBook Pro, que usam processadores da linha M, o novo dispositivo aposta no chip de smartphone para reduzir custos.
Mesmo com esse processador, o notebook roda o sistema macOS, o mesmo usado nos outros computadores da empresa.
O modelo possui tela de 13 polegadas. A configuração inclui duas portas USB-C, entrada para fone de ouvido e alto-falantes duplos. A bateria oferece autonomia estimada de até 16 horas.
O notebook estará disponível nas cores índigo, blush, citrus e prata. A pré-venda começa nesta quarta-feira, 4, com início das entregas previsto para 11 de março.
No Brasil, o MacBook Neo chega com preços a partir de R$ 7.299 para a versão com 256 GB de armazenamento. O modelo com 512 GB e Touch ID custa R$ 8.499.
Até então, o notebook mais barato da Apple no país era o MacBook Air de 13 polegadas, vendido por cerca de R$ 14 mil.