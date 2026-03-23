Galaxy S26 vai ganhar função de AirDrop, da Apple

Os aparelhos Samsung Galaxy S26 agora poderão utilizar o sistema de transferência de arquivos AirDrop, da Apple. A novidade começa a ser implementada nesta segunda-feira, 23, em regiões como América Latina, Coreia do Sul, Europa, Japão, China, América do Norte, Sudeste Asiático e Taiwan; inicialmente, a ferramenta só chegará para aparelhos da linha S26, mas poderá ser adicionada a outros modelos, informou a Samsung.

Para habilitar a função, usuários de Samsung deverão acessar as configurações de compartilhamento rápido e permitir conexão com aparelhos da Apple. Já detentores de iPhones ou computadores da Apple deverão ativar a visibilidade do AirDrop para "Todos". Feito isso, os dispositivos próximos aparecerão quando alguém for compartilhar um arquivo diretamente de um Samsung.

A estreia na linha Galaxy, que é a mais popular da Samsung, é mais uma prova da tentativa da empresa de se conectar com sistemas operacionais rivais. Em 2025, uma pesquisa da Counterpoint analisou que 3 dos 10 smartphones mais comercializados em todo o mundo eram da Samsung, sendo eles: Galaxy A16, Galaxy A06 e Galaxy S25 Ultra. Todas as demais posições eram ocupadas pela Apple, o que demonstra que a novidade pode se tornar um benefício mútuo em termos de utilização de serviços a longo prazo.

Samsung investe em parcerias externas para crescer

A Apple não é a única com serviços que têm interessado aos desenvolvedores da Samsung. Mais recentemente, foi revelada uma integração entre Galaxy AI e o agente da Perplexity para todos os apps disponíveis em aparelhos selecionados da marca, como Notas, Galeria, Relógio e Calendário. O robô já estava disponível nas televisões da companhia e agora passará a operar de forma transversal em diferentes produtos.

A parceria ocorre ao lado do investimento de US$ 73,24 bilhões em pesquisas para acelerar a presença da marca na liderança do setor de inteligência artificial. A sul-coreana é uma das principais produtoras de chips de memória de alta largura de banda (HBM), subconjunto da memória DRAM que se tornou essencial para o abastecimento de centros de processamento de dados do mercado.