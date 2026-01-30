Apple lidera ranking de celulares mais vendidos em 2025, aponta Counterpoint

A Apple dominou a lista de dispositivos móveis mais vendidos em 2025 feita pela empresa de pesquisa Counterpoint. Além da presença de 7 smartphones diferentes da maçã entre os 10 mais comercializados ao redor do mundo, o iPhone 16 liderou a tabela e foi seguido pelos dois modelos mais potentes da linha lançada em setembro de 2024.

As demais três posições foram preenchidas por aparelhos da linha Galaxy, da Samsung. Juntas, as empresas somaram 19% da venda anual de celulares com os 10 modelos que venderam o suficiente para entrar na lista. São eles:

iPhone 16 foi o celular mais vendido em 2025. Crédito: Counterpoint Research/Reprodução.

A imagem acima demonstra que, nos dois anos em evidência, o iPhone do ano anterior foi o aparelho mais cobiçado por consumidores ao redor do mundo. O analista Harshit Rastogi, porém, contou ao Counterpoint que o iPhone 17 cresceu significativamente ao longo de 2025 e alcançou "16% vendas adicionais do que a linha antecessora durante o primeiro trimestre" do ano.

Impacto da IA no consumo de smartphones

Outro ponto observado pelos pesquisadores é a crescente demanda por celulares de entrada em mercados como América Latina e Oriente Médio, diretamente relacionada com a escassez de componentes de memória intensificada pela demanda por inteligência artificial de alto nível.

A tímida aparição do iPhone 16e no décimo lugar de 2025 é uma das indicações de que o contexto tem garantido uma preferência global por aparelhos que sejam modernos, mas mais baratos do que as versões de destaque. "Embora se espere um aumento nos ciclos de substituição, o financiamento, as trocas e o mercado de produtos recondicionados provavelmente aliviarão a pressão", diz o texto publicado com a análise.