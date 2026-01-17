Tecnologia

Fones de ouvido sem fio: dicas para resolver problemas comuns

Maioria dos problemas pode ser resolvida com simples passos, como esquecer o dispositivo, resetar os fones ou verificar a carga da bateria

Fones de ouvido sem fio são acessórios indispensáveis para muitas pessoas, seja para ouvir música/podcasts na academia, fazer chamadas ou simplesmente se concentrar no trabalho (damircudic/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 10h47.

Nos últimos anos, fones de ouvido sem fio se tornaram um acessório comum em locais públicos e indispensável para muitas pessoas, seja para ouvir música/podcasts na academia, fazer chamadas ou simplesmente se concentrar no trabalho.

O avanço da tecnologia sem fio não trouxe somente conveniência, mas também um aumento significativo na qualidade de som e na autonomia dos dispositivos. Embora as versões com fio ainda tenham seu espaço, a liberdade de movimento e a praticidade dos sem fio conquistaram o público global.

Hoje em dia, há modelos para todos os bolsos e gostos, desde os mais caros AirPods Pro 3, da Apple, com preço sugerido de R$ 2.699, passando pelos Galaxy Buds, da Samsung, que variam de R$ 314 a R$ 2.000, até versões mais acessíveis da chinesa Xiaomi, como os Redmi Buds 6, com preços a partir de R$ 120.

No entanto, emparelhar os fones de ouvido sem fio e fazê-los funcionar corretamente pode ser um processo um pouco complicado, tanto para quem não está acostumado com a tecnologia quanto para os mais experientes. A seguir, abordamos alguns problemas comuns e como resolvê-los.

Problemas comuns com fones de ouvido sem fio

Apesar das facilidades trazidas pelos fones de ouvido sem fio, muitos usuários enfrentam dificuldades durante o processo de emparelhamento. Entre os problemas mais comuns estão:

  • Fones não conectam: às vezes, ao tentar emparelhar, o dispositivo não aparece na lista de Bluetooth ou a conexão falha;
  • Som em apenas um fone: um dos fones pode não emitir som ou pode haver um desequilíbrio no áudio entre os dois lados;
  • Desconexão frequente: o áudio pode cortar ou desconectar sem motivo aparente;
  • Fones não ligam ou não desemparelham corretamente: o fone de ouvido não liga, não entra em modo de emparelhamento ou não é possível desfazer a conexão com o dispositivo.

Como resolver esses problemas

Se você estiver tendo problemas ao emparelhar seus fones de ouvido sem fio, não se preocupe. A maioria dos problemas pode ser resolvida facilmente com algumas ações simples.

1 - Esquecer e reconectar o dispositivo

Caso o fone de ouvido não conecte ao seu smartphone ou outro dispositivo, tente "esquecer" o dispositivo na lista de Bluetooth do seu celular e emparelhe novamente. Siga estas etapas:

  • Vá até as configurações de Bluetooth no seu aparelho;
  • Encontre o fone de ouvido na lista de dispositivos emparelhados e toque em "Esquecer";
  • Coloque os fones de ouvido novamente em modo de emparelhamento (geralmente pressionando e segurando o botão de ligar);
  • Tente emparelhar novamente com o celular.

2 - Resetar os fones de ouvido

Se o problema persistir, pode ser necessário resetar os fones de ouvido. A maioria dos fones sem fio permite que você restaure as configurações de fábrica de maneira fácil, mas o processo pode variar entre as marcas, sendo importante ler as instruções da fabricante no manual do usuário.

Normalmente, o procedimento envolve:

  • Retirar os fones da caixa (se aplicável) para ligá-los;
  • Pressionar e segurar os botões de ambos os fones de ouvido por 5 a 15 segundos até o LED piscar (geralmente vermelho e azul);
  • Depois, pressionar os fones por alguns segundos até os LEDs piscarem novamente;
  • Guardar os fones na caixa de carregamento, retirar e refazer o processo de emparelhamento.

Em alguns casos, pode ser necessário colocar ambos os fones na caixa de carregamento, pressionar e segurar o botão de cada um deles até que uma luz pisque. Isso apagará as configurações anteriores e restaurará o dispositivo para o modo de emparelhamento.

Além disso, alguns modelos podem ter o botão de emparelhamento na própria caixa, sendo necessário realizar esse procedimento por meio dela. Por fim, alguns fones podem ser resetados por meio de um aplicativo próprio, acessível no smartphone.

3 - Verifique o nível de bateria

A falta de carga nos fones pode ser uma causa simples, mas frequentemente esquecida, para problemas de emparelhamento. Certifique-se de que os fones de ouvido e o dispositivo que você está tentando conectar estejam com a bateria carregada o suficiente.

4 - Certifique-se de que o Bluetooth está ativo

Por fim, às vezes, o problema pode estar relacionado ao Bluetooth do seu celular ou dispositivo. Verifique se o Bluetooth está ativado e funcionando corretamente.

Em geral, emparelhar fones de ouvido sem fio não é um processo complicado, mas pode ser frustrante quando surgem problemas técnicos e você já jogou o manual fora. No entanto, a maioria dos problemas pode ser resolvida com simples passos, como esquecer o dispositivo, resetar os fones ou verificar a carga da bateria.

