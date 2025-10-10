Apple inicia venda de novos Apple Watches e AirPods no Brasil; preços chegam a R$ 10 mil

A Apple começou a vender no Brasil nesta sexta-feira, 10, sua nova linha de Apple Watches e AirPods, com preços que variam de R$ 2.699 a R$ 10.499.

Esses dispositivos foram apresentados no mês passado, juntamente com o iPhone 17 e o ultrafino iPhone Air, durante um evento na Califórnia.

Os modelos incluem o Watch SE 3, o Series 11 e o Ultra 3, com foco em funcionalidades voltadas para saúde, além dos AirPods Pro 3.

Uma das grandes novidades nos smartwatches da Apple é o monitoramento da pressão arterial, recurso que, apesar de já disponível nos modelos Series 11 e Ultra 3, não será liberado no Brasil neste primeiro momento, pois aguarda aprovação da Anvisa.

O recurso será futuramente estendido a versões anteriores, como o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2.

Atualmente, os relógios inteligentes já monitoram o sono e medem o nível do oxigênio.

Para a pressão sanguínea, o Apple Watch utiliza um sensor cardíaco óptico que coleta dados ao longo de 30 dias, analisando como os vasos sanguíneos respondem aos batimentos cardíacos. Se sinais de hipertensão crônica ou pressão alta forem detectados, o usuário será notificado.

A hipertensão é uma das principais causas de doenças cardíacas, AVC e insuficiência renal, afetando cerca de 1,3 bilhão de adultos no mundo, de acordo com a Apple. A empresa ressalta que o recurso foi desenvolvido com aprendizado de máquina avançado e validado em estudos com mais de 100 mil participantes, além de um estudo clínico com 2 mil participantes.

Novos relógios inteligentes

O Apple Watch Ultra 3 oferece a maior tela entre os smartwatches da Apple, além de GPS de alta precisão, ideal para atividades ao ar livre e esportes, e bateria com até 72 horas de duração no modo de baixo consumo.

Já o Series 11 recebeu melhorias como revestimento cerâmico para maior durabilidade, carregamento rápido e maior autonomia de bateria.

Por sua vez, o Watch SE 3 traz recursos antes disponíveis apenas em modelos premium, como tela sempre ativa, novo chip S10, que permite comando por gestos e carregamento rápido, e funções de saúde, como monitoramento de temperatura, notificações de apneia do sono e detecção de queda. Todos os modelos agora incluem conexão 5G.

Preços no Brasil

Apple Watch SE 3

40mm – a partir de R$ 3.299

44mm – a partir de R$ 3.699

Alumínio – a partir de R$ 5.499

Titânio – a partir de R$ 9.299

A partir de R$ 10.499

Os preços variam conforme a conectividade (linha celular ou apenas GPS), tipo de pulseira e tamanho do visor (no caso do Series 11).

Novidades no AirPods Pro 3

Os novos AirPods Pro 3 incluem tradução em tempo real, monitoramento de frequência cardíaca e melhorias no cancelamento de ruído. A integração com o iPhone também foi aprimorada, permitindo transcrição de conversas em outros idiomas diretamente na tela do smartphone, por meio dos sons captados pelos fones.

Além disso, a duração da bateria aumentou de seis para oito horas. O preço sugerido é de R$ 2.699.