Como montar uma casa inteligente do zero com menos de R$ 1.000

Quem vê um apartamento com luzes que obedecem à voz e cafeteira que liga sozinha de manhã pode achar que o dono gastou uma fortuna. A ideia de casa inteligente ainda parece cara e complicada mas, na verdade, o custo de entrada pode caber num orçamento de menos de R$ 1.000 — basta ser estratégico na escolha dos dispositivos.

A melhor estratégia para montar uma casa inteligente barata passa por equipamentos Wi-Fi que se conectam direto ao roteador, sem precisar de centrais de controle extras. Com um assistente de voz, como a Alexa, alguns interruptores, lâmpadas e tomadas conectadas, dá para montar uma casa inteligente do zero gastando pouco — e controlar tudo pelo celular ou por voz.

O que é preciso para começar uma casa inteligente?

As duas primeiras coisas a se observar são o roteador Wi-Fi e o assistente de voz. O roteador precisa operar na frequência 2,4 GHz, que é a faixa compatível com a maioria dos dispositivos inteligentes de entrada. Modelos dual-band (2,4 GHz e 5 GHz) funcionam, mas é necessário separar as redes durante a configuração para evitar falhas de pareamento. Se o roteador da operadora já cobre a residência com sinal estável, não é preciso trocar.

Já o assistente de voz — Alexa (Amazon) ou Google Assistente — define o aplicativo usado para centralizar todos os dispositivos. Ambos funcionam com Android e iOS, mas a Alexa tem a vantagem de compatibilidade com mais de 10 mil dispositivos no mercado brasileiro e preços de entrada mais baixos nos alto-falantes Echo.

O tamanho da residência dita a quantidade de dispositivos. O kit a seguir foi pensado para um apartamento de cerca de 60 m² com dois quartos, sala e cozinha — o perfil mais comum no Brasil. Quem mora em espaço maior pode multiplicar as quantidades sem mudar a lógica de montagem.

O melhor kit de casa inteligente por menos de R$ 1.000

O custo total estimado do kit montado fica entre R$ 590 a R$ 930 — a faixa depende das marcas escolhidas e de promoções sazonais.

1. Echo Pop (1 unidade)

O Echo Pop é o alto-falante inteligente mais barato da linha Amazon com Alexa. Serve como central de comandos de voz e controla todos os outros dispositivos. Uma unidade posicionada na sala já atende apartamentos de até 60 m². Quem mora em casas maiores pode adicionar uma segunda unidade no quarto. É encontrado na faixa de R$ 280 a R$ 380.

2. Interruptores inteligentes Wi-Fi (4 unidades)

Interruptores inteligentes entram no lugar dos convencionais e permitem controlar a iluminação por voz, app ou toque. Marcas como NovaDigital e Ekaza oferecem modelos de 1 a 4 teclas, com preços entre R$ 40 (1 tecla) e R$ 80 (2 ou 3 teclas). Cada tecla aciona um ponto de luz independente. Quatro unidades cobrem sala, cozinha e os dois quartos.

A vantagem do interruptor sobre a lâmpada inteligente é a estabilidade: se alguém desliga uma lâmpada smart no interruptor da parede, ela perde a conexão Wi-Fi e para de responder ao app. O interruptor inteligente substitui o botão físico e mantém a conexão ativa — as lâmpadas comuns continuam funcionando, mas com controle por voz e automações.

Em imóveis antigos, muitos modelos Wi-Fi exigem fio neutro na caixa do interruptor, e casas anteriores aos anos 2000 nem sempre têm essa fiação. Antes de comprar, abra a caixa do interruptor (com o disjuntor desligado) e verifique se há o fio neutro, ou opte por modelos que dispensam essa conexão.

3. Lâmpadas inteligentes Wi-Fi (2 unidades)

Lâmpadas como a Positivo Casa Inteligente 9W (cerca de R$ 49) ou a Elgin Smart Color 10W (a partir de R$ 30) usam soquete E27 padrão — basta rosquear. São a melhor opção para pontos onde não compensa trocar o interruptor: abajures, luminárias de mesa, spots decorativos. Permitem ajuste de cor RGB e temperatura de branco (quente a frio).

4. Tomada inteligente ou smart plug (2 unidades)

Tomadas inteligentes transformam qualquer eletrodoméstico comum em "smart". Basta plugar o aparelho no smart plug e conectar ao Wi-Fi. O Positivo Smart Plug (R$ 84 no site oficial) e opções genéricas compatíveis com o app Smart Life/Tuya (a partir de R$ 38 na Amazon) suportam até 1.000 W a 2.200 W dependendo do modelo. Cafeteira, ventilador, luminária e carregadores são os usos mais práticos.

Como instalar os dispositivos sem ajuda profissional?

A maioria dos itens do kit é plug and play. O Echo Pop, as lâmpadas e os smart plugs pedem só plugar ou rosquear, abrir o app (Alexa, Smart Life ou Positivo Casa Inteligente) e seguir o assistente de pareamento. Cada um leva de dois a cinco minutos.

Os interruptores são a exceção, já que a troca envolve mexer na fiação da parede e exige que o disjuntor do cômodo esteja desligado antes de qualquer contato com os fios. O processo de cada unidade leva cerca de 20 minutos: remover o interruptor antigo, conectar os fios de fase, neutro e retorno nos terminais indicados no manual e fixar o novo modelo na caixa 4x2. Quem não tem familiaridade com eletricidade pode chamar um eletricista para essa etapa.

Por que escolher interruptores inteligentes em vez de lâmpadas?

Se alguém desligar a lâmpada inteligente no interruptor da parede, ela perde a conexão Wi-Fi e deixa de responder a comandos de voz ou app. O interruptor inteligente substitui o interruptor físico e mantém a conexão ativa o tempo todo. As lâmpadas comuns continuam funcionando — o controle passa a ser feito pelo interruptor.

Para pontos fixos de iluminação (teto da sala, cozinha, banheiro), o interruptor é a escolha mais eficiente. Para pontos decorativos e móveis (abajur, luminária), a lâmpada inteligente faz mais sentido.

Quais automações dá para criar com esse kit?

Com tudo configurado no app Alexa, o próximo passo são as rotinas — sequências de ações acionadas por um comando de voz ou por horário, que funcionam pelo aplicativo e não têm custo de assinatura. Com o kit básico, é possível estabelecer várias rotinas para ajudar no dia a dia:

"Alexa, boa noite": desliga todas as luzes e ativa o modo silencioso do alto-falante;

Horário programado: luzes da sala acendem às 18h e apagam às 23h, sem intervenção;

Simulação de presença: durante viagens, as lâmpadas alternam entre ligadas e desligadas em horários variados;

Cafeteira automática: o smart plug liga a cafeteira às 6h30 e desliga após 15 minutos.

Como expandir a casa inteligente depois?

O kit cobre iluminação e automação de eletrodomésticos. Para adicionar segurança e controle de outros aparelhos, os próximos dispositivos são:

Sensor de porta/janela Wi-Fi (R$ 40 a R$ 60): envia alertas no celular quando a porta abre. Combinado com rotinas, pode acender a luz da sala ao detectar abertura à noite;

Câmera interna Wi-Fi (R$ 150 a R$ 260): a Intelbras iM3 C e a TP-Link Tapo C200 oferecem visão noturna, detecção de movimento e armazenamento em nuvem ou cartão SD;

Controle universal infravermelho (R$ 60 a R$ 100): permite comandar TV e ar-condicionado por voz e pelo celular, mesmo que os aparelhos não sejam smart.

Todos se integram ao Echo Pop e ao app já instalados.