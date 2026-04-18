Galaxy AI: como usar os recursos de IA do Samsung Galaxy S25 no Brasil

A linha Galaxy S25 transformou o celular em assistente pessoal com inteligência artificial (IA). Com o Galaxy AI integrado ao sistema, o Samsung Galaxy S25 executa tarefas que antes exigiam vários aplicativos — traduz ligações em tempo real, resume reuniões gravadas, edita fotos com comandos de texto e organiza o dia antes mesmo de o usuário sair da cama.

O processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy processa boa parte dessas operações direto no aparelho, sem depender de conexão com a internet. Alguns recursos que exigem mais poder computacional podem utilizar processamento em nuvem. Para quem comprou um Galaxy S25, S25+ ou S25 Ultra no Brasil, todos os recursos de Galaxy AI já vêm disponíveis de fábrica.

Como ativar o Galaxy AI no Galaxy S25

O caminho para acessar e configurar os recursos de inteligência artificial no Galaxy S25 passa pelo menu de ajustes do aparelho:

Abra Configurações e toque em Recursos Avançados; Selecione Inteligência Avançada; Ative as funções desejadas e baixe o pacote de idioma Português (Brasil) para tradução e transcrição; Confirme o login na Samsung Account — ele é obrigatório para recursos que usam processamento em nuvem.

Com o pacote de idioma instalado, funções como tradução simultânea de chamadas e transcrição de áudio passam a funcionar em português.

O Galaxy AI é gratuito no Galaxy S25?

Os recursos do Galaxy AI nos dispositivos Samsung compatíveis são gratuitos de início — a Samsung pode introduzir taxas para funcionalidades avançadas, seguindo a tendência de serviços de IA sob assinatura.

A Samsung também oferece seis meses de Gemini Advanced e 2 TB de armazenamento em nuvem sem custo adicional para compradores da linha Galaxy S25. Após esse período, o serviço passa a custar R$ 96,99 por mês, caso o usuário opte por manter a assinatura.

Os dados processados pelo Galaxy AI no próprio aparelho não são enviados para a nuvem nem usados para treinar modelos de terceiros. Funções mais pesadas, como a Edição Generativa, utilizam processamento em nuvem com criptografia.

O que faz o Now Brief no Galaxy S25?

O Now Brief integra-se à nova Now Bar da One UI 7. Ele funciona como um resumo inteligente que pode ser acessado na tela de bloqueio, exibindo de forma dinâmica a previsão do tempo, compromissos e até o status de aplicativos em tempo real (como cronômetros e transportes).

O Now Brief traz um pequeno resumo do dia para o usuário Galaxy S25 (SamCafe)

O recurso também se adapta ao comportamento do usuário. Se o aparelho identifica que a pessoa costuma sair de casa em determinado horário, pode sugerir aplicativos de navegação ou alertar sobre condições de trânsito. A ideia é antecipar necessidades com base em padrões de uso.

Como funciona a tradução simultânea de chamadas

A Tradução ao Vivo permite conversar por telefone com alguém que fala outro idioma. Durante a ligação, o Galaxy AI traduz a fala de ambos os lados em tempo real — o áudio traduzido é reproduzido para o interlocutor e legendas aparecem na tela do aparelho.

Para conversas presenciais, o Modo Intérprete divide a tela em duas metades. Cada pessoa fala de um lado, e o aparelho exibe a tradução na metade oposta. O suporte ao português brasileiro está incluído.

Antes de viajar para locais sem cobertura de internet, o usuário pode baixar pacotes de idiomas para usar a tradução offline, sem atrasos perceptíveis.

Quais são os recursos de edição de fotos com Galaxy AI?

O Assistente de Fotografia reúne as funções de edição por IA na Galeria do Galaxy S25.

Edição Generativa: permite mover ou remover objetos de uma foto. O Galaxy AI preenche o espaço vazio com conteúdo gerado, mantendo coerência com o restante da imagem. Também aceita comandos de texto — como "adicione um chapéu" — para inserir elementos novos;

permite mover ou remover objetos de uma foto. O Galaxy AI preenche o espaço vazio com conteúdo gerado, mantendo coerência com o restante da imagem. Também aceita comandos de texto — como "adicione um chapéu" — para inserir elementos novos; Sugestão de Edição: analisa a imagem e propõe ajustes automáticos de luz, sombra e enquadramento;

analisa a imagem e propõe ajustes automáticos de luz, sombra e enquadramento; Câmera Lenta Instantânea: cria quadros intermediários com IA para desacelerar qualquer vídeo com fluidez, mesmo que não tenha sido gravado em câmera lenta.

Fotos editadas com Edição Generativa recebem uma marca d'água para indicar que contêm elementos gerados por IA.

Quais outros recursos de IA estão no Galaxy S25?

Além das funções nativas do Galaxy AI, o Galaxy S25 integra recursos do Google que ampliam o uso de inteligência artificial no dia a dia. O Circule para Pesquisar permite desenhar um círculo sobre qualquer elemento na tela — texto, imagem, número de telefone ou URL — para acionar uma busca instantânea.

Já o Gemini Live, acessado ao pressionar e segurar o botão lateral, aceita comandos de voz que cruzam vários aplicativos ao mesmo tempo, como buscar restaurantes próximos e enviar a lista para um contato no WhatsApp.

Para usar o Circle to Search (ou "Circule para Pesquisar") do Google, você não precisa trocar de aplicativo; basta realizar um comando simples diretamente na tela onde você está (Tom's Guide)

O Esboço para Imagem, disponível no Samsung Notes, transforma desenhos simples em ilustrações detalhadas com estilos como aquarela ou 3D — mas ele funciona melhor com a S Pen, exclusiva do modelo Ultra. E o Assistente de Matemática resolve equações capturadas pela câmera, exibindo o resultado e o passo a passo da resolução.

O que faz o Assistente de Transcrição?

O Assistente de Transcrição converte gravações de áudio em texto no aplicativo Gravador de Voz. Funciona com gravações de até três horas e identifica diferentes oradores na conversa. Ao final, gera um resumo com os pontos principais.

O recurso exige conexão com a internet e login na Samsung Account. O português brasileiro está entre os idiomas compatíveis.

Como o Assistente de Escrita melhora mensagens

Integrado ao teclado Samsung, o Assistente de Escrita revisa gramática, sugere ajustes de tom e reescreve mensagens. Uma mensagem informal pode ser convertida em linguagem profissional com um toque — útil para e-mails acadêmicos, comunicação com clientes ou mensagens em grupos de trabalho.

O recurso também traduz textos em tempo real sem sair do teclado, o que facilita conversas em outros idiomas.

Quanto custa o Galaxy S25 no Brasil?

A linha Galaxy S25 chegou ao Brasil em fevereiro de 2025 com preços sugeridos a partir de R$ 6.999 (Galaxy S25), R$ 8.499 (Galaxy S25+) e R$ 11.999 (Galaxy S25 Ultra). Em abril de 2026, os valores de mercado estão abaixo do preço de lançamento — o Galaxy S25 já aparece em ofertas na faixa de R$ 3.900, e o S25 Ultra pode ser encontrado por cerca de R$ 5.400 em promoções.

Todos os modelos da linha compartilham o mesmo conjunto de recursos de Galaxy AI. A diferença entre eles está em tela, câmeras e bateria.