Pagamento por aproximação em metrô e ônibus: como pagar pelo celular, relógio ou cartão

Quem usa o transporte público nas grandes capitais do Brasil já pode deixar o bilhete físico no bolso — ou nem carregá-lo. O pagamento por aproximação nas catracas de metrôs, trens e ônibus aceita cartões de crédito e débito, celulares, relógios inteligentes e pulseiras com tecnologia NFC, e a cobertura cresce a cada semestre. São Paulo e Rio de Janeiro concentram a operação mais avançada, mas cada sistema tem regras próprias sobre o que funciona e o que ainda não funciona.

Onde o pagamento por aproximação já funciona no transporte público?

São Paulo lidera em cobertura. O Metrô opera com pagamento por aproximação em todas as estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, em projeto-piloto que aceita cartões físicos, celulares, relógios e pulseiras inteligentes desde abril de 2026, quando os cartões virtuais foram liberados nos validadores. A CPTM expandiu o sistema para todas as 97 estações em abril de 2026, aceitando cartão físico por aproximação em todos os bloqueios.

Nos ônibus municipais, a SPTrans mantém dois projetos-piloto: um com pagamento NFC por cartão bancário em linhas selecionadas e outro via Bluetooth pelo aplicativo Cittamobi, que já cobre cerca de 2.200 veículos em quase 300 linhas. Os ônibus intermunicipais gerenciados pela ARTESP (antiga EMTU, extinta em março de 2025) aceitam aproximação em mais de 370 linhas, com cerca de 4 mil veículos equipados pela Autopass.

No Rio de Janeiro, o MetrôRio aceita cartões de crédito, débito, celulares e relógios em todas as 41 estações desde 2019 — foi o primeiro metrô da América Latina a adotar NFC. Em 2025, o sistema registrou 20 milhões de pagamentos por aproximação. Nos ônibus municipais, a Prefeitura proibiu o uso de dinheiro a bordo a partir de 28 de junho de 2026, tornando obrigatório o pagamento pelo sistema Jaé — que aceita cartão avulso, QR Code pelo aplicativo, Pix e aproximação por cartão bancário.

Como pagar a passagem com celular, relógio ou cartão na catraca

O processo é o mesmo em todos os sistemas que aceitam NFC:

Verifique se o cartão de crédito ou débito tem a função de aproximação ativada (símbolo de quatro ondas no cartão); No caso de celular ou relógio, cadastre o cartão em uma carteira digital — Google Carteira, Apple Pay ou Samsung Pay; Na estação ou no ônibus, localize a catraca ou o validador sinalizado com as bandeiras Visa, Mastercard ou Elo; Aproxime o cartão, celular ou relógio do leitor e aguarde a confirmação; A tarifa é cobrada na fatura do cartão de crédito ou debitada da conta corrente.

No Metrô de São Paulo, os bloqueios com NFC são exclusivos — separados das catracas de Bilhete Único e TOP. No MetrôRio, os validadores ficam integrados ao mesmo equipamento. Nos ônibus, o leitor fica no mesmo local do validador do Bilhete Único.

O celular precisa estar desbloqueado para pagar?

Depende do sistema e do aparelho. No MetrôRio, o Samsung Pay Transit permite pagar sem desbloquear a tela do celular, desde que o cartão de transporte esteja configurado no aplicativo. No Metrô de São Paulo e nos ônibus, a maioria das carteiras digitais exige autenticação — biometria, Face ID ou PIN — antes de aproximar o aparelho.

O que acontece com a integração tarifária

O pagamento por aproximação com cartão bancário não dá direito à integração tarifária na maioria dos sistemas. Em São Paulo, quem usa o Bilhete Único paga R$ 9,38 pela integração entre ônibus e metrô/trem (com direito a até três ônibus e um embarque no trilho em duas horas). Quem paga por aproximação desembolsa o valor cheio de cada trecho — R$ 5,30 no ônibus municipal e R$ 5,40 no metrô ou trem — sem desconto de integração.

Para quem faz baldeação diária entre ônibus e trilho, o Bilhete Único ou o cartão TOP continuam sendo a opção mais econômica. A aproximação funciona melhor para deslocamentos com um único modal, para uso esporádico ou para quem não tem cartão de transporte — caso de turistas e viajantes.

Pix por aproximação no transporte público

O Pix por aproximação já opera em algumas redes. No Rio de Janeiro, o sistema Jaé aceita pagamento via Pix por QR Code nos validadores dos ônibus. O Banco Central retirou o limite fixo de R$ 500 por transação nessa modalidade em junho de 2026, com as novas regras entrando em vigor em 1º de outubro de 2026 — a partir dessa data, cada usuário define o próprio limite junto ao banco.

A mudança pode ampliar o uso do Pix como meio de pagamento em catracas, já que carteiras digitais como Google Carteira e Apple Pay passam a processar Pix por aproximação sem teto fixo.

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