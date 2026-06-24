Navegadores com IA: o que são, como funcionam e o que já dá para delegar aos agentes

Seja no computador ou no celular, o navegador continua sendo o ponto de partida para quase tudo que se faz online, mas o que acontece dentro de cada aba está mudando. Com o avanço da chamada inteligência artificial (IA) agêntica, os navegadores web se tornaram um espaço onde a IA consegue executar e concluir tarefas inteiras sozinha.

Agora, os agentes de IA conseguem pesquisar voos, comparar preços, preencher formulários e finalizar compras sem que o usuário tenha que dar um clique. A categoria inclui produtos como o ChatGPT Atlas e o Perplexity Comet, além de recursos embutidos no Chrome e no Edge.

O que são navegadores com agentes de IA?

São browsers — ou camadas de navegação dentro de browsers existentes — que incorporam um agente de IA capaz de interpretar o conteúdo das páginas e executar ações em nome do usuário. Em vez de operar no modelo tradicional de abas e cliques manuais, esses navegadores criam e atuam em um fluxo guiado por objetivos.

A diferença em relação a extensões de IA ou chatbots acessados pelo navegador é o nível de integração. O agente não se limita a responder perguntas sobre a página aberta: ele consegue interagir com a interface dos sites e transitar entre abas para concluir tarefas, como se o usuário estivesse mexendo no computador.

Qual a diferença entre um navegador com agente de IA e um navegador comum?

Num navegador convencional, toda ação depende do usuário. Então ele lê, compara, clica e preenche cada campo por conta própria. Num navegador com agente de IA, o sistema acompanha o contexto da sessão, interpreta o que o usuário quer fazer e pode assumir parte da execução.

A diferença é a autonomia, pois enquanto as funções de IA mais simples — como resumos de página e tradução automática — precisam do "ok" do usuário para funcionar, os agentes executa fluxos inteiros sozinho, como abrir um site, localizar um produto, comparar alternativas em abas diferentes e preencher o formulário de checkout.

A interface também muda. O navegador deixa de ser apenas uma barra de endereço com abas e passa a funcionar como um painel com chat integrado, resumos automáticos, comandos por voz e memória de sessão.

O que os agentes de IA dos navegadores já conseguem fazer?

Os casos de uso mais frequentes envolvem pesquisa comparativa e automação de formulários. Um usuário pode pedir ao agente que vasculhe sites de notícias sobre um tema e monte um resumo com fontes, ou que compare preços de hotéis em abas diferentes e organize os resultados por critério, por exemplo.

No ChatGPT Atlas, o modo agente — disponível para assinantes Plus, Pro e Business — permite que o ChatGPT navegue pela web e automatize tarefas dentro do próprio browser. O Google Chrome, com o recurso auto browse lançado em janeiro de 2026, é parecido: o agente preenche formulários, faz pesquisa e toma decisões com base em critérios pré-definidos pelo usuário.

O Edge, da Microsoft, tem o Copilot integrado com raciocínio entre múltiplas abas e um briefing diário gerado a partir do calendário e das tarefas do usuário via Microsoft Graph. O Perplexity Comet traz busca com citação de fontes e execução de tarefas autônomas, como enviar mensagens e preencher cadastros.

Em todos os casos, ações que envolvem pagamento ou dados pessoais exigem confirmação manual. Os agentes pausam a execução quando encontram captchas ou autenticação de dois fatores e devolvem o controle ao usuário.

Como configurar um agente de IA no navegador?

A configuração varia conforme o produto, mas segue o padrão de instalar o navegador (ou ativar o recurso no browser existente) e definir permissões de acesso.

No ChatGPT Atlas, o download está disponível para macOS. O browser importa dados de outros navegadores durante a instalação. O modo agente é ativado por botão ou por comando em linguagem natural, e o usuário controla a memória do navegador — que armazena contexto dos sites visitados para personalizar respostas futuras. A visibilidade de cada site para o ChatGPT pode ser ativada ou desativada na barra de endereço.

Já no Google Chrome, o painel do Gemini aparece como uma barra lateral disponível em qualquer aba. O auto browse está disponível para assinantes do Google AI Pro e Ultra nos Estados Unidos e é vinculado à conta Google do usuário.

Para os usuários do Microsoft Edge, o Copilot é ativado nas configurações do navegador. Em maio de 2026, a Microsoft lançou o recurso de navegação agêntica em preview limitada para o Edge for Business, com controles de administração para ambientes corporativos.

No Perplexity Comet, o assistente funciona desde a instalação. O download é gratuito e está disponível para macOS, Windows, iOS e Android.

Quais são os melhores navegadores com agentes de IA?

ChatGPT Atlas

É o navegador com a proposta mais direta de integração entre agente e browser. Construído pela OpenAI sobre Chromium, ele coloca o ChatGPT no centro da experiência de navegação, com memória de sessão, chat lateral, modo agente e acesso ao histórico de conversas.

O Atlas foi lançado em outubro de 2025, e até junho de 2026 funciona apenas no macOS, sem versões para Windows ou dispositivos móveis. O uso básico é gratuito; o modo agente requer assinatura Plus (US$ 20/mês) ou superior.

Perplexity Comet

Recurso que combina o mecanismo de busca Perplexity com funcionalidades agênticas e modo de voz. É o único da lista com disponibilidade em todas as plataformas — macOS, Windows, Android e iOS.

Lançado em julho de 2025 como produto pago (US$ 200/mês), o Comet passou a ser gratuito em outubro do mesmo ano. Os planos Pro e Max custam a partir de US$ 20/mês e dão acesso a recursos avançados, como a escolha do modelo de IA que opera o agente.

Google Chrome com Gemini

Google Chrome com Gemini tem a vantagem de operar sobre a base instalada do navegador mais usado do mundo (mais de 70% do mercado de desktop). O auto browse permite que o Gemini preencha formulários e pesquise opções de compra em nome do usuário.

Em maio de 2026, o Google anunciou a expansão do recurso para Android, com integração no nível do sistema operacional a partir do Pixel 10 e do Galaxy S26.

Edge com Copilot

Traz a integração com o Microsoft 365 e opera dentro do Edge com raciocínio entre abas e automação de tarefas, além de um briefing diário que cruza calendário e e-mails. O recurso agêntico completo está em preview para clientes corporativos e requer assinatura do Copilot 365.

Quais são os riscos de segurança dos navegadores com IA?

Relatório "Cybersecurity Must Block AI Browsers for Now", de dezembro de 2025 da consultoria Gartner, recomenda que as organizações devem bloquear o uso de navegadores com IA até que versões com controles de segurança corporativos estejam disponíveis em larga escala.

O documento diz que as configurações padrão desses navegadores priorizam a experiência do usuário em detrimento da segurança e, com isso, dados sensíveis podem ser enviados para servidores de IA na nuvem sem que o usuário perceba o alcance do compartilhamento.

Os riscos listados pelo Gartner incluem vazamento de dados corporativos, execução de ações incorretas pelo agente (como compras erradas ou preenchimento equivocado de formulários), injeção de prompt por páginas maliciosas e abuso de credenciais em sessões autenticadas. Pesquisadores de segurança da LayerX também identificaram uma vulnerabilidade no Atlas que permitia a inserção de instruções maliciosas na memória do navegador por meio de engenharia social.

Na época, a OpenAI informou que o Atlas não executa código no navegador, não baixa arquivos, não instala extensões e não acessa senhas salvas sem aprovação do usuário. A Microsoft trata o modo agêntico do Edge como opcional, com indicadores visuais quando a IA está ativa.