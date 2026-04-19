Como usar o Circle to Search do Google: selecione qualquer coisa na tela e pesquise

Circle to Search: como pesquisar qualquer imagem, texto ou vídeo direto na tela do Android (Samsung)
Colaboradora
Publicado em 19 de abril de 2026 às 11h00.
Você está assistindo a um vídeo no Instagram e nota um tênis que gostaria de comprar. O caminho tradicional seria pausar, abrir outra aba, descrever o produto e torcer para o Google entender. O Circle to Search elimina todas essas etapas. Com um gesto na tela — circular, rabiscar ou tocar —, o Android abre os resultados de pesquisa sobre qualquer elemento visível, sem sair do app em uso.
O recurso foi lançado pelo Google em janeiro de 2024, junto com o Samsung Galaxy S24 e o Pixel 8. Desde então, expandiu para centenas de modelos e alcançou centenas de milhões de dispositivos Android, segundo o blog oficial do Google.
Circle to Search — ou Circule para Pesquisar, na versão em português — é uma camada de pesquisa visual integrada ao sistema Android. Diferente do Google Lens, que exige abrir um app separado ou acessar a câmera, o Circle to Search opera sobre qualquer tela ativa. Funciona em redes sociais, navegadores, apps de mensagens, vídeos e até PDFs.
O mecanismo por trás é o Google Lens combinado com IA generativa. Ao selecionar um elemento, o sistema identifica o conteúdo — seja imagem, texto ou vídeo — e entrega resultados em um painel que aparece na parte inferior da tela. O usuário pode refinar a busca digitando na barra ou fazer mais perguntas com a multipesquisa.
O recurso vem habilitado por padrão nos aparelhos compatíveis a partir do Galaxy S24 e do Pixel 8. Na maioria dos casos, basta usar o gesto (segurar o botão Home ou a barra de navegação) para começar a pesquisar. Para verificar se está ativo ou ativá-lo manualmente:
Em aparelhos Samsung, o caminho direto é Configurações > Tela > Barra de navegação. A opção "Circule para Pesquisar" aparece logo abaixo das configurações de gestos. Em modelos mais antigos que receberam o recurso via atualização, pode ser necessário ativá-lo manualmente por esse caminho.
O processo muda conforme o modo de navegação configurado no aparelho.
Com o recurso ativado, use o dedo para circular, rabiscar, destacar ou tocar no elemento que deseja pesquisar. Os resultados aparecem como um painel deslizante. Para ver mais opções, arraste o painel para cima. Para voltar ao app original, deslize o painel para baixo ou toque fora dele.
O recurso exige Android 14 ou superior e o app do Google atualizado. Entre os modelos compatíveis estão aparelhos das linhas Google Pixel (do Pixel 6 em diante), Samsung Galaxy S (do S21 ao S26), Galaxy Z Flip e Fold (a partir do Flip5 e Fold5), Galaxy Tab S9, além de modelos selecionados de Xiaomi, OnePlus, Motorola e Honor.
A compatibilidade depende de atualizações do fabricante. Se o recurso não aparece nas configurações, vale verificar se o sistema operacional e o app do Google estão na versão mais atual.
O Circle to Search acumula funções que vão além da identificação visual de produtos. São elas:
As duas ferramentas compartilham a base de IA visual do Google, mas atendem a usos distintos. O Google Lens funciona a partir da câmera ou de fotos já salvas — é a escolha para identificar objetos no mundo real, como placas, plantas ou monumentos. O Circle to Search opera sobre o conteúdo da tela, sem exigir captura de imagem nem troca de app.
O Lens pede que o usuário interrompa o que está fazendo para abrir outro aplicativo. O Circle to Search mantém a atividade, os resultados aparecem como sobreposição e o app original permanece aberto ao fundo. Para quem navega em redes sociais, assiste a vídeos ou lê artigos, essa diferença define qual recurso resolve mais rápido.
Se o gesto de segurar o botão Home ou a barra de navegação conflita com outro recurso — ou se o usuário simplesmente prefere não usá-lo —, a desativação segue o mesmo caminho da ativação: Configurações > pesquisar "Circule para Pesquisar" > desativar a chave.
O Circle to Search não coleta dados além do que o Google já processa nas pesquisas convencionais, mas quem preferir limitar o envio de informações visuais pode desativar o recurso sem perder outras funcionalidades do aparelho.