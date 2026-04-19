Como usar o Circle to Search do Google: selecione qualquer coisa na tela e pesquise

Você está assistindo a um vídeo no Instagram e nota um tênis que gostaria de comprar. O caminho tradicional seria pausar, abrir outra aba, descrever o produto e torcer para o Google entender. O Circle to Search elimina todas essas etapas. Com um gesto na tela — circular, rabiscar ou tocar —, o Android abre os resultados de pesquisa sobre qualquer elemento visível, sem sair do app em uso.

O recurso foi lançado pelo Google em janeiro de 2024, junto com o Samsung Galaxy S24 e o Pixel 8. Desde então, expandiu para centenas de modelos e alcançou centenas de milhões de dispositivos Android, segundo o blog oficial do Google.

O que é o Circle to Search e como ele funciona?

Circle to Search — ou Circule para Pesquisar, na versão em português — é uma camada de pesquisa visual integrada ao sistema Android. Diferente do Google Lens, que exige abrir um app separado ou acessar a câmera, o Circle to Search opera sobre qualquer tela ativa. Funciona em redes sociais, navegadores, apps de mensagens, vídeos e até PDFs.

O mecanismo por trás é o Google Lens combinado com IA generativa. Ao selecionar um elemento, o sistema identifica o conteúdo — seja imagem, texto ou vídeo — e entrega resultados em um painel que aparece na parte inferior da tela. O usuário pode refinar a busca digitando na barra ou fazer mais perguntas com a multipesquisa.

Como ativar o Circle to Search no Android

O recurso vem habilitado por padrão nos aparelhos compatíveis a partir do Galaxy S24 e do Pixel 8. Na maioria dos casos, basta usar o gesto (segurar o botão Home ou a barra de navegação) para começar a pesquisar. Para verificar se está ativo ou ativá-lo manualmente:

Abra as Configurações do smartphone; Pesquise por "Circule para Pesquisar" na barra de busca das configurações; Toque na opção e confirme que a chave está ligada.

Em aparelhos Samsung, o caminho direto é Configurações > Tela > Barra de navegação. A opção "Circule para Pesquisar" aparece logo abaixo das configurações de gestos. Em modelos mais antigos que receberam o recurso via atualização, pode ser necessário ativá-lo manualmente por esse caminho.

Como pesquisar com o Circle to Search?

O processo muda conforme o modo de navegação configurado no aparelho.

Navegação com botões virtuais: toque e segure o botão Home até a barra de pesquisa do Google aparecer na parte inferior da tela, acompanhada de uma animação colorida.

toque e segure o botão Home até a barra de pesquisa do Google aparecer na parte inferior da tela, acompanhada de uma animação colorida. Navegação por gestos: toque e segure a barra de gestos (ou a região onde ela ficaria, caso esteja oculta) até a mesma barra de pesquisa surgir.

Com o recurso ativado, use o dedo para circular, rabiscar, destacar ou tocar no elemento que deseja pesquisar. Os resultados aparecem como um painel deslizante. Para ver mais opções, arraste o painel para cima. Para voltar ao app original, deslize o painel para baixo ou toque fora dele.

Quais celulares são compatíveis com o Circle to Search?

O recurso exige Android 14 ou superior e o app do Google atualizado. Entre os modelos compatíveis estão aparelhos das linhas Google Pixel (do Pixel 6 em diante), Samsung Galaxy S (do S21 ao S26), Galaxy Z Flip e Fold (a partir do Flip5 e Fold5), Galaxy Tab S9, além de modelos selecionados de Xiaomi, OnePlus, Motorola e Honor.

A compatibilidade depende de atualizações do fabricante. Se o recurso não aparece nas configurações, vale verificar se o sistema operacional e o app do Google estão na versão mais atual.

Para usar o Circle to Search (ou "Circule para Pesquisar") do Google, você não precisa trocar de aplicativo; basta realizar um comando simples diretamente na tela onde você está (Reprodução/Google)

O que dá para fazer além de pesquisar imagens?

O Circle to Search acumula funções que vão além da identificação visual de produtos. São elas:

Tradução de texto na tela: ao ativar o recurso, toque no ícone de tradução ao lado da barra de pesquisa. É possível traduzir trechos selecionados, a tela inteira ou usar o modo "traduzir ao rolar", que converte o texto automaticamente conforme o usuário desliza a página. O recurso suporta mais de 100 idiomas.

Cópia de texto de qualquer lugar: ao selecionar um trecho de texto com o Circle to Search, aparece a opção de copiar. Funciona em imagens, capturas de tela e páginas onde a seleção tradicional não está disponível.

Identificação de músicas: quando uma música toca — seja no ambiente ou no próprio aparelho —, basta ativar o Circle to Search e tocar no ícone de nota musical para identificar a faixa.

Resolução de equações: circular uma equação matemática exibe a resolução passo a passo. Funciona com álgebra, geometria e cálculo.

Pesquisa de múltiplos objetos de uma vez: a atualização de fevereiro de 2026, alimentada pelo Gemini 3, permite circular vários itens em uma imagem e receber identificação individual de cada um. O exemplo do Google: circular todos os peixes de uma foto subaquática e perguntar quais espécies são e como coexistem.

Qual a diferença entre Circle to Search e Google Lens?

As duas ferramentas compartilham a base de IA visual do Google, mas atendem a usos distintos. O Google Lens funciona a partir da câmera ou de fotos já salvas — é a escolha para identificar objetos no mundo real, como placas, plantas ou monumentos. O Circle to Search opera sobre o conteúdo da tela, sem exigir captura de imagem nem troca de app.

O Lens pede que o usuário interrompa o que está fazendo para abrir outro aplicativo. O Circle to Search mantém a atividade, os resultados aparecem como sobreposição e o app original permanece aberto ao fundo. Para quem navega em redes sociais, assiste a vídeos ou lê artigos, essa diferença define qual recurso resolve mais rápido.

Como desativar o Circle to Search?

Se o gesto de segurar o botão Home ou a barra de navegação conflita com outro recurso — ou se o usuário simplesmente prefere não usá-lo —, a desativação segue o mesmo caminho da ativação: Configurações > pesquisar "Circule para Pesquisar" > desativar a chave.

O Circle to Search não coleta dados além do que o Google já processa nas pesquisas convencionais, mas quem preferir limitar o envio de informações visuais pode desativar o recurso sem perder outras funcionalidades do aparelho.