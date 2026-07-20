Roteadores com segurança automática: o que procurar na hora da compra?

Um relatório de 2025 elaborado pela NETGEAR e pela empresa de cibersegurança Bitdefender revelou que uma residência comum, com cerca de 22 dispositivos conectados à internet, enfrenta quase 30 tentativas diárias de ataques cibernéticos. Sendo assim, uma smart TV, câmeras de segurança, lâmpadas e até um assistente de voz, como a Alexa, podem abrir brecha para invasões. Como nenhum desses aparelhos roda antivírus, a solução é buscar um roteador com segurança automática.

O que são roteadores com segurança automática?

São equipamentos que, além de distribuir o sinal Wi-Fi, embarcam sistemas de proteção capazes de identificar e bloquear ameaças em tempo real. A proteção opera na camada do roteador: cada pacote de dados que entra ou sai da rede passa por análise antes de alcançar o celular ou a câmera conectada.

O modelo funciona como uma barreira centralizada. Em vez de instalar e manter antivírus em cada aparelho da casa, o roteador assume a filtragem de sites maliciosos e a prevenção de intrusões, além de isolar dispositivos comprometidos na rede. As atualizações do banco de dados de ameaças acontecem de forma automática — via nuvem —, sem depender de ação do usuário.

Por que é importante ter um roteador com segurança automática?

Aparelhos IoT (Internet das Coisas) como lâmpadas, fechaduras, robôs aspiradores e smart TVs não têm capacidade para rodar antivírus, o que os torna alvos de botnets e sequestro de dados. Um roteador comum protege o acesso ao Wi-Fi com senha, mas não monitora o tráfego interno nem impede que um dispositivo comprometido infecte os demais.

Com o trabalho remoto, dados profissionais passaram a trafegar na mesma rede que conecta a câmera do quarto das crianças e o videogame da sala — o que amplia a superfície de ataque.

O que avaliar antes de comprar um roteador com segurança automática

Proteção nativa ou por assinatura

As principais marcas adotam abordagens diferentes. A ASUS embarca o AiProtection (tecnologia da Trend Micro) com proteção vitalícia e sem custo adicional — o pacote inclui bloqueio de sites maliciosos, IPS (sistema de prevenção de intrusão) bidirecional, isolamento de dispositivos infectados e proteção contra rastreadores.

Já TP-Link oferece o HomeShield com camada básica gratuita (verificação de segurança da rede, controle de acesso, detecção de dispositivos e bloqueio de conteúdo malicioso), mas cobra assinatura para recursos avançados como proteção de IoT em tempo real e prevenção de intrusões.

Padrão Wi-Fi

Em julho de 2026, o mínimo recomendado é o Wi-Fi 6 (802.11ax), que gerencia com mais eficiência redes com dezenas de aparelhos conectados ao mesmo tempo. Modelos com Wi-Fi 7 (802.11be) já estão disponíveis para quem busca preparar a rede para os próximos anos, embora poucos dispositivos clientes aproveitem o padrão por enquanto.

Criptografia WPA3

É o protocolo mais recente de proteção para senhas de Wi-Fi, com criptografia reforçada contra ataques de força bruta. Modelos que oferecem apenas WPA2 ficam em desvantagem.

Atualização automática de firmware

O roteador deve baixar e aplicar correções de segurança do fabricante de forma autônoma. Vulnerabilidades em firmware desatualizado são uma das portas de entrada mais comuns para invasões.

Portas Gigabit

Para planos de internet acima de 100 Mbps, portas de 10/100/1000 Mbps são requisito mínimo. Se a conexão ultrapassa 600 Mbps, vale buscar modelos com porta 2.5G.

Os recursos de segurança são gratuitos?

Depende da marca. A ASUS oferece o AiProtection Pro sem custo adicional e sem prazo de validade. Já a TP-Link divide o HomeShield em camada gratuita (verificação de rede, controle de acesso) e paga — a assinatura Security+ parte de US$ 4,99 por mês e libera proteção de IoT em tempo real e prevenção de intrusão.

Na hora de comparar preços, vale somar o custo do roteador ao valor da assinatura anual de segurança — quando houver — para chegar ao custo real de propriedade.