Alibaba diz que novo modelo de IA só perde para o Claude Fable 5, da Anthropic

A Alibaba apresentou no domingo, 19, a versão prévia do Qwen3.8-Max, o modelo mais capaz de sua família de inteligência artificial (IA). Segundo a empresa chinesa, o sistema perde apenas para o Claude Fable 5, da Anthropic, entre os modelos de fronteira do mundo. O anúncio foi feito em publicação da equipe Qwen na rede social X, durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, em Xangai.

Na publicação, a companhia descreveu o Qwen3.8 como "um dos mais poderosos modelos disponíveis hoje, comparável aos principais sistemas de fronteira, atrás apenas do Fable 5".

O que muda no novo modelo?

O salto técnico está no tamanho e no alcance. O modelo tem 2,4 trilhões de parâmetros — a medida de complexidade de um sistema de aprendizado de máquina, em que números maiores costumam indicar modelos mais fortes — e é o primeiro da família Qwen acima da marca de 1 trilhão a processar imagens, vídeos e documentos, além de texto.

É uma mudança que desloca o Qwen de um motor de texto para o tipo de sistema multimodal de uso geral que as rivais americanas já oferecem.

Segundo o desenvolvedor Shuai Bai, da equipe Qwen, o novo modelo deve superar o antecessor sobretudo em programação e em tarefas complexas de produtividade, como desenvolvimento completo de software, análise de dados e fluxos de trabalho de escritório.

Como testar e quanto custa?

A prévia já está no ar. O Qwen3.8-Max-Preview pode ser acessado pela assinatura Token Plan e pelas plataformas de programação Qoder e QoderWork, a 10% da tarifa padrão durante o período de testes.

A Alibaba afirma que vai liberar os pesos do modelo em código aberto em breve.

É justamente a estratégia de pesos abertos que sustenta a ambição da companhia. Ela ajudou o Qwen a reunir uma das maiores comunidades de desenvolvedores entre as famílias de modelos chinesas — base que a empresa agora quer levar para a classe dos trilhões de parâmetros, em contraste com sistemas fechados como o Fable 5.

A corrida entre os laboratórios chineses

O lançamento tem um alvo que não é apenas americano. Ele veio dias depois da Moonshot AI apresentar o Kimi K3, um modelo de 2,8 trilhões de parâmetros que, segundo a Bloomberg, sacudiu as ações globais de tecnologia e reformulou a percepção sobre a capacidade da IA chinesa.

O momento escolhido pela Alibaba sugere uma disputa interna, com os laboratórios do país correndo para reivindicar o próximo marco antes dos compatriotas.

O mercado reagiu rápido. As ações da Alibaba subiram até 5,4% em Hong Kong na segunda-feira, 20, após o anúncio.