Bitcoin cai aos US$ 77 mil antes de votação do Clarity Act ainda sem acordo nos EUA

O bitcoin opera em queda nesta terça-feira, 15, com os investidores cautelosos antes da sessão no Senado dos Estados Unidos em que deve ser votado o avanço para plenário do projeto de lei de regulamentação dos criptoativos, chamado de Clarity Act.

A expectativa por uma aprovação havia aumentado, porque na semana passada os republicanos publicaram uma nova versão do texto da proposta, fechando o cerco sobre práticas como a constituição de projetos de finanças descentralizadas (DeFi) de fachada. No entanto, as notícias de hoje prejudicam qualquer expectativa mais otimista.

Os senadores democratas rejeitaram a proposta, afirmando que ela não protege os investidores de varejo o bastante e ainda abre brechas importantes para o comportamento antiético de autoridades. Segundo o site Coindesk, os democratas enviaram uma contraproposta. Na plataforma de mercados preditivos Polymarket, a chance de aprovação do Clarity Act está em 21%.

Hoje às 9h53 (horário de Brasília) o bitcoin caía 0,9% em um período de 24 horas, cotado a US$ 77.030.

Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, afirma que a votação do Clarity Act hoje é um passo importante, mas não se trata de uma votação final, e a legislação ainda precisaria ser aprovada pelo Senado, harmonizada com a versão da Câmara e encaminhada ao presidente antes de se tornar lei.

Fora isso, Cheung lembra que o cenário macroeconômico ficou mais desafiador, com a alta do rendimento do título do Tesouro dos EUA de dez anos para 5,04%, o maior nível desde julho de 2007. "Isso aumenta a atratividade dos títulos do Tesouro em relação a ativos de maior risco, o que adiciona pressão sobre o bitcoin", afirma.

ETFs de bitcoin voltam a ter pregão positivo

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 159,9 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA, interrompendo uma sequência de quatro pregões de saída de capital.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 134,3 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 121,1 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 68 para os 67 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto ainda é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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