Como usar o Google Gemini no Android para organizar o dia

Quem tem um dispositivo Android carrega no bolso um assistente de Inteligência Artificial (IA) capaz de ir além das buscas rápidas e garantir mais produtividade no dia a dia: o Google Gemini.

Ele lê documentos fotografados, monta a agenda da semana, filtra o que importa em uma caixa de e-mail lotada e ainda conversa por voz em tempo real. Para quem quer usar o Google Gemini no Android como assistente, a configuração leva poucos minutos.

O que o Google Gemini pode fazer no Android?

O Gemini substituiu o Google Assistente como a inteligência padrão dos celulares Android. A diferença entre os dois é que, enquanto o Assistente respondia a comandos isolados, o Gemini mantém conversas contínuas e aceita entradas combinadas — o usuário pode, na mesma interação, enviar a foto de uma conta de luz e pedir que o app explique os valores cobrados.

O app roda em aparelhos com Android 10 ou mais recente e ao menos 2 GB de memória RAM. O Google disponibiliza o Gemini em mais de 150 países e 45 idiomas, Brasil incluso. Alguns modelos da linha Pixel (do Pixel 8+ em diante) trazem o app de fábrica.

Passo a passo para instalar e começar a usar

O download está na Play Store. Veja como instalar:

Na Play Store, pesquise "Gemini" e faça o download; Abra o app e conecte sua conta Google; Conceda as permissões solicitadas (microfone e câmera são opcionais, mas ampliam os recursos); Se quiser trocar o assistente padrão, segure o botão de energia do aparelho — o sistema oferece a substituição na primeira vez.

A partir daí, o Gemini responde ao comando de voz "Ok Google" ou ao toque prolongado no botão de energia.

De quantas formas dá para conversar com o Gemini?

O app não se limita a texto digitado. São quatro modos de entrada, cada um útil em situações diferentes:

Digitação: ideal para pedidos detalhados. O usuário escreve o que precisa no campo de chat e envia. Serve para rascunhos de e-mail, listas ou perguntas longas;

ideal para pedidos detalhados. O usuário escreve o que precisa no campo de chat e envia. Serve para rascunhos de e-mail, listas ou perguntas longas; Voz: o ícone de microfone ativa a escuta. O Gemini transcreve a fala e devolve a resposta na tela — útil quando o celular está no suporte do carro ou as mãos estão ocupadas;

o ícone de microfone ativa a escuta. O Gemini transcreve a fala e devolve a resposta na tela — útil quando o celular está no suporte do carro ou as mãos estão ocupadas; Envio de arquivo: pelo botão "+", dá para anexar fotos, capturas de tela e PDFs. O app interpreta o conteúdo e responde perguntas sobre ele;

pelo botão "+", dá para anexar fotos, capturas de tela e PDFs. O app interpreta o conteúdo e responde perguntas sobre ele; Leitura de tela: com o Gemini definido como padrão, o usuário pressiona o botão de energia sobre qualquer app aberto e escolhe "Perguntar sobre a tela". O assistente analisa o que está visível e gera respostas baseadas naquele conteúdo.

Como organizar a rotina com o Gemini?

O ponto forte do Gemini no dia a dia está na conexão com outros apps do Google. Essas pontes funcionam por meio de extensões que o usuário ativa uma vez nas configurações.

Um exemplo: o comando "agende uma call com o time de marketing na quinta às 10h" gera o evento e exibe um botão para salvar direto na Agenda. Outro: "o que tem de importante nos meus e-mails de hoje?" faz o Gemini varrer a caixa de entrada do Gmail e devolver um resumo dos assuntos prioritários.

Anotações e listas de compras vão para o Google Keep. Como o comando aceita voz, o recurso funciona bem no meio de outras atividades — cozinhando ou caminhando, por exemplo.

Exemplos do que dá para fazer com o Gemini no celular

Além de organizar a agenda e filtrar e-mails, o Gemini resolve tarefas que normalmente exigiriam apps separados.

O app redige e-mails, legendas para redes sociais e até candidaturas a vagas. Se o texto já existe, o Gemini reescreve com outro tom — mais formal para um relatório, mais direto para uma mensagem rápida. Basta colar o trecho e pedir o ajuste.

O assistente também gera imagens a partir de descrições em texto. O usuário explica a cena que imagina e o Gemini cria o visual, o que serve para ilustrar apresentações ou testar ideias sem depender de banco de imagens.

Outra função útil é a análise de documentos. Dá para enviar um PDF de contrato e pedir um resumo dos pontos principais, ou mandar uma planilha e perguntar quais linhas ultrapassam determinado valor. O Gemini lê o arquivo e responde com base no conteúdo.

Para quem viaja, o comando "monte um roteiro de cinco dias com restaurantes e pontos turísticos" gera um plano completo, com visualização no Google Maps integrada à conversa.

Se o usuário estiver assistindo a um vídeo no YouTube, pode pressionar o botão de energia e escolher "Perguntar sobre o vídeo" — em vez de receber um resumo genérico, o Gemini responde a dúvidas específicas sobre o que está sendo exibido.

Gemini Live: como funciona a conversa por voz

O Gemini Live transforma o assistente em um interlocutor de voz. O usuário fala, o app responde em áudio, e a conversa segue de forma natural — com pausas, interrupções e mudanças de assunto, como aconteceria com outra pessoa.

O ícone "Live" fica no canto direito da caixa de comando. Durante o diálogo, o Gemini aceita compartilhamento de tela e de câmera. Isso permite, por exemplo, apontar o celular para um cardápio em outro idioma e pedir a tradução falada, ou mostrar um gráfico e pedir interpretação dos dados.

O recurso também funciona para ensaiar falas antes de uma reunião ou explorar ideias para um projeto sem precisar digitar nada.

Gemini Live no celular: o modo de conversa por voz permite interações em tempo real com o assistente de IA do Google (Android)

Quais extensões conectam o Gemini a outros serviços?

Além dos apps do Google, o Gemini se integra a serviços externos por meio de extensões. Cada uma é ativada nas configurações do app e chamada pelo prefixo "@" na conversa.

@YouTube: gera resumos de vídeos longos, destacando os pontos centrais;

@Maps: monta roteiros com estimativa de tempo e sugestões de parada pelo caminho;

@Gmail: cria rascunhos de e-mail prontos para revisão e envio.

Extensões para Spotify, WhatsApp e telefone também estão disponíveis. Com elas, o Gemini toca playlists, envia mensagens e faz ligações — tudo por comando de voz.

Qual a diferença entre o plano gratuito e o Gemini Advanced?

Sem pagar nada, o Gemini já cobre a maioria das necessidades do cotidiano: resumos, redação de textos, análise de imagens e integração com os apps do Google. O modelo que roda por padrão na versão gratuita é o Gemini 3 Flash, que o Google classifica como capaz de raciocínio avançado em texto, imagem e áudio.

O Gemini Advanced faz parte da assinatura Google AI Pro e libera o acesso ao Gemini 3 Pro, com limites de uso maiores e recursos extras. O Deep Research, por exemplo, cruza múltiplas fontes e entrega relatórios detalhados com referências — algo útil para quem precisa tomar decisões baseadas em dados. A criação de vídeos curtos a partir de descrições escritas também exige o plano pago.

Como excluir o que o Gemini armazena?

O app registra o histórico de conversas por padrão. Para apagar, basta seguir este passo a passo:

Toque na foto de perfil dentro do app; Acesse "Atividade nos apps do Gemini"; Defina o intervalo de exclusão — última hora, último dia, período personalizado ou tudo; Confirme.

Conversas do Gemini Live, quando apagadas, levam junto os áudios e transcrições vinculadas. O app pode ser removido do celular pela Play Store e baixado de novo quando o usuário quiser.