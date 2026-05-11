Como usar o Google Gemini no Android para organizar o dia

Google Gemini no Android: como o assistente de IA do Google funciona no celular (Reprodução/Android)
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Publicado em 11 de maio de 2026 às 14h01.
Quem tem um dispositivo Android carrega no bolso um assistente de Inteligência Artificial (IA) capaz de ir além das buscas rápidas e garantir mais produtividade no dia a dia: o Google Gemini.
Ele lê documentos fotografados, monta a agenda da semana, filtra o que importa em uma caixa de e-mail lotada e ainda conversa por voz em tempo real. Para quem quer usar o Google Gemini no Android como assistente, a configuração leva poucos minutos.
O Gemini substituiu o Google Assistente como a inteligência padrão dos celulares Android. A diferença entre os dois é que, enquanto o Assistente respondia a comandos isolados, o Gemini mantém conversas contínuas e aceita entradas combinadas — o usuário pode, na mesma interação, enviar a foto de uma conta de luz e pedir que o app explique os valores cobrados.
O app roda em aparelhos com Android 10 ou mais recente e ao menos 2 GB de memória RAM. O Google disponibiliza o Gemini em mais de 150 países e 45 idiomas, Brasil incluso. Alguns modelos da linha Pixel (do Pixel 8+ em diante) trazem o app de fábrica.
O download está na Play Store. Veja como instalar:
A partir daí, o Gemini responde ao comando de voz "Ok Google" ou ao toque prolongado no botão de energia.
O app não se limita a texto digitado. São quatro modos de entrada, cada um útil em situações diferentes:
O ponto forte do Gemini no dia a dia está na conexão com outros apps do Google. Essas pontes funcionam por meio de extensões que o usuário ativa uma vez nas configurações.
Um exemplo: o comando "agende uma call com o time de marketing na quinta às 10h" gera o evento e exibe um botão para salvar direto na Agenda. Outro: "o que tem de importante nos meus e-mails de hoje?" faz o Gemini varrer a caixa de entrada do Gmail e devolver um resumo dos assuntos prioritários.
Anotações e listas de compras vão para o Google Keep. Como o comando aceita voz, o recurso funciona bem no meio de outras atividades — cozinhando ou caminhando, por exemplo.
Além de organizar a agenda e filtrar e-mails, o Gemini resolve tarefas que normalmente exigiriam apps separados.
O app redige e-mails, legendas para redes sociais e até candidaturas a vagas. Se o texto já existe, o Gemini reescreve com outro tom — mais formal para um relatório, mais direto para uma mensagem rápida. Basta colar o trecho e pedir o ajuste.
O assistente também gera imagens a partir de descrições em texto. O usuário explica a cena que imagina e o Gemini cria o visual, o que serve para ilustrar apresentações ou testar ideias sem depender de banco de imagens.
Outra função útil é a análise de documentos. Dá para enviar um PDF de contrato e pedir um resumo dos pontos principais, ou mandar uma planilha e perguntar quais linhas ultrapassam determinado valor. O Gemini lê o arquivo e responde com base no conteúdo.
Para quem viaja, o comando "monte um roteiro de cinco dias com restaurantes e pontos turísticos" gera um plano completo, com visualização no Google Maps integrada à conversa.
Se o usuário estiver assistindo a um vídeo no YouTube, pode pressionar o botão de energia e escolher "Perguntar sobre o vídeo" — em vez de receber um resumo genérico, o Gemini responde a dúvidas específicas sobre o que está sendo exibido.
O Gemini Live transforma o assistente em um interlocutor de voz. O usuário fala, o app responde em áudio, e a conversa segue de forma natural — com pausas, interrupções e mudanças de assunto, como aconteceria com outra pessoa.
O ícone "Live" fica no canto direito da caixa de comando. Durante o diálogo, o Gemini aceita compartilhamento de tela e de câmera. Isso permite, por exemplo, apontar o celular para um cardápio em outro idioma e pedir a tradução falada, ou mostrar um gráfico e pedir interpretação dos dados.
O recurso também funciona para ensaiar falas antes de uma reunião ou explorar ideias para um projeto sem precisar digitar nada.
Além dos apps do Google, o Gemini se integra a serviços externos por meio de extensões. Cada uma é ativada nas configurações do app e chamada pelo prefixo "@" na conversa.
Extensões para Spotify, WhatsApp e telefone também estão disponíveis. Com elas, o Gemini toca playlists, envia mensagens e faz ligações — tudo por comando de voz.
Sem pagar nada, o Gemini já cobre a maioria das necessidades do cotidiano: resumos, redação de textos, análise de imagens e integração com os apps do Google. O modelo que roda por padrão na versão gratuita é o Gemini 3 Flash, que o Google classifica como capaz de raciocínio avançado em texto, imagem e áudio.
O Gemini Advanced faz parte da assinatura Google AI Pro e libera o acesso ao Gemini 3 Pro, com limites de uso maiores e recursos extras. O Deep Research, por exemplo, cruza múltiplas fontes e entrega relatórios detalhados com referências — algo útil para quem precisa tomar decisões baseadas em dados. A criação de vídeos curtos a partir de descrições escritas também exige o plano pago.
O app registra o histórico de conversas por padrão. Para apagar, basta seguir este passo a passo:
Conversas do Gemini Live, quando apagadas, levam junto os áudios e transcrições vinculadas. O app pode ser removido do celular pela Play Store e baixado de novo quando o usuário quiser.