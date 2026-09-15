Itaú reorganiza operação na Europa e concentra negócios em Luxemburgo

O Itaú Unibanco está reorganizando seus negócios na Europa e vai reunir em Luxemburgo uma parte maior de suas operações na região. A mudança envolve negócios que atendem empresas e investidores, e ocorre enquanto os bancos europeus se preparam para novas exigências regulatórias.

A operação já atende cerca de 350 empresas europeias e mais de 50 contas globais de renda fixa e renda variável. Entre os serviços oferecidos estão crédito corporativo, financiamento ao comércio exterior, assessoria financeira e produtos para investidores institucionais.

A nova configuração ficará sob o Itaú Europe, que começou a operar em junho deste ano após receber licença bancária e concluir a fusão com a antiga operação do grupo em Portugal. A estrutura também reunirá os negócios bancários do Reino Unido e as operações de gestão patrimonial do Itaú no Hemisfério Norte.

Como funciona a operação do Itaú na Europa

A reorganização reúne as áreas de Corporate and Investment Banking e Global Markets. De acordo com o banco, a concentração das atividades deve simplificar a governança e reduzir a complexidade da operação europeia.

A estratégia também está ligada ao fluxo de negócios entre a Europa e a América Latina. O Itaú pretende atender empresas europeias que possuem operações no continente e clientes sul-americanos que realizam negócios ou investimentos na Europa.

O banco atua na Europa há cerca de 30 anos e tem entre seus clientes multinacionais, investidores financeiros e investidores institucionais com interesses na América do Sul.

O CEO do Itaú Europe, Thomas Campion, vê que a mudança representa "um passo importante" na evolução da atuação na Europa. "Esse movimento estratégico reforça nossa ambição de construir uma operação bancária de referência na conexão entre Europa e América do Sul."

"Também reafirma nosso compromisso com o mercado europeu e com os planos de crescimento dos nossos clientes na região", acrescentou. "A nova estrutura nos permitirá aproveitar de forma mais eficaz o amplo conhecimento e a experiência do Itaú, aprofundar o relacionamento com os clientes e oferecer uma experiência mais integrada e fluida entre nossos negócios."

Por que o Itaú está concentrando operações em Luxemburgo

A reorganização acontece antes da implementação da "CRD VI", conjunto de regras da União Europeia que atualiza as normas para as instituições de crédito. A nova etapa da regulamentação está prevista para janeiro de 2027.

Luxemburgo é um dos principais centros financeiros da Europa e concentra atividades ligadas a fundos de investimento e outros serviços financeiros. Para o Itaú, o país também servirá de base para a oferta de serviços a clientes envolvidos em negócios entre a Europa e a América Latina.

"Luxemburgo oferece um ambiente regulatório sólido e ocupa uma posição relevante no sistema financeiro europeu, o que nos permite ampliar a operação, expandir nossos serviços e oferecer uma estrutura cada vez mais completa aos clientes", na avaliação de Campion.

"Ao consolidar nosso hub bancário europeu em Luxemburgo, passamos a contar com uma estrutura ainda mais integrada para apoiar clientes sul-americanos em suas estratégias internacionais e, ao mesmo tempo, atender clientes europeus com negócios e investimentos na América Latina", complementou o CEO.