Aumentar a letra de um aplicativo no iPhone sem alterar o tamanho do texto no restante do aparelho é possível desde o iOS 15, liberado em setembro de 2021.

O caminho é o recurso Ajustes por App, no menu de Acessibilidade, que aplica texto maior, negrito e outras preferências visuais apenas aos apps escolhidos.

A configuração atende a quem tem dificuldade de leitura em um app específico, como o WhatsApp ou o aplicativo do banco, mas prefere manter o resto do sistema no tamanho padrão. Segundo a Apple, a mudança passa a valer na próxima vez que o aplicativo for aberto.

Como aumentar a letra de um único aplicativo no iPhone?

O passo a passo, descrito no Manual de Uso do iPhone, leva menos de um minuto:

Abra o app Ajustes; Toque em Acessibilidade e, em seguida, em Ajustes por App; Toque em Adicionar App e escolha o aplicativo na lista; Toque no nome do app, que passa a aparecer entre os personalizados; Toque em Texto Maior, ative a opção e arraste o controle deslizante até o tamanho desejado; Feche o aplicativo pelo alternador de apps e abra-o de novo para ver o resultado.

Na mesma tela aparecem outras opções que ajudam na leitura, como Texto em Negrito e Aumentar Contraste. Cada uma pode ficar em Padrão, que segue a configuração geral do iPhone, ou ser ativada só para aquele app.

A lista também aceita o item Tela de Início e Biblioteca de Apps, que recebe ajustes próprios e independentes dos aplicativos.

Como comparar o antes e o depois do ajuste

O jeito mais simples de conferir o efeito é usar um segundo aplicativo como referência. Quem amplia a letra do WhatsApp pode deixar o app Mensagens sem personalização e alternar entre os dois.

As conversas do primeiro devem aparecer maiores, enquanto o segundo segue no tamanho definido para o sistema.

Outra forma é fazer uma captura de tela do app antes da mudança e outra depois, na mesma conversa ou página. A comparação mostra quais partes cresceram e quais ficaram iguais, como abas, botões e textos dentro de imagens.

Aumentos moderados tendem a preservar o layout. Em níveis muito altos, alguns apps cortam palavras em botões ou exigem mais rolagem para ler a mesma mensagem. Testar dois ou quatro níveis do controle deslizante ajuda a encontrar o ponto de equilíbrio.

Por que alguns aplicativos não aumentam a letra?

O ajuste funciona nos apps compatíveis com a Fonte Dinâmica (Dynamic Type), padrão da Apple que faz o texto acompanhar a preferência de tamanho definida pelo usuário. Os apps nativos, como Mail e Notas, seguem esse padrão.

Nos aplicativos de terceiros, o resultado depende de como cada desenvolvedor construiu a interface. Textos de conversas e listas costumam responder ao ajuste.

Menus com tamanho fixo, textos embutidos em imagens e alguns botões podem continuar iguais, o que impede prometer efeito uniforme em apps de bancos ou de redes sociais.

Alguns aplicativos têm controle de fonte próprio. O TikTok, por exemplo, oferece a opção em Configurações e privacidade > Acessibilidade > Tamanho do texto. Quando o Ajustes por App não surte efeito, o próximo passo é procurar a configuração dentro do próprio app.

Como voltar a letra do aplicativo ao tamanho normal

Desfazer a personalização não exige desinstalar nem reconfigurar o aplicativo. Há duas formas:

Ajustar o tamanho: em Ajustes > Acessibilidade > Ajustes por App, toque no nome do app, abra Texto Maior e volte a opção para Padrão;

em Ajustes > Acessibilidade > Ajustes por App, toque no nome do app, abra Texto Maior e volte a opção para Padrão; Remover o app da lista: na mesma tela de Ajustes por App, deslize o nome do aplicativo para a esquerda e toque em Apagar. Todas as personalizações daquele app são descartadas de uma vez.

Qual a diferença entre ajuste por app, tamanho geral e zoom?

O iPhone tem caminhos diferentes para ampliar o que aparece na tela, e cada um atinge uma parte do sistema:

Ajustes por App: muda o tamanho do texto, além de cor, contraste e movimento, só nos aplicativos escolhidos. Serve para quem tem dificuldade em poucos apps;

muda o tamanho do texto, além de cor, contraste e movimento, só nos aplicativos escolhidos. Serve para quem tem dificuldade em poucos apps; Tamanho do texto geral: fica em Ajustes > Acessibilidade > Tela e Tamanho do Texto > Texto Maior e vale para todos os apps compatíveis com a Fonte Dinâmica. A opção Tamanhos Maiores libera níveis acima do padrão;

fica em Ajustes > Acessibilidade > Tela e Tamanho do Texto > Texto Maior e vale para todos os apps compatíveis com a Fonte Dinâmica. A opção Tamanhos Maiores libera níveis acima do padrão; Zoom da Tela: amplia tudo o que aparece no display, incluindo ícones, botões e imagens. Funciona em tela cheia ou em janela, como uma lente que o usuário move pela tela.

O Zoom fica em Ajustes > Acessibilidade > Zoom e é acionado com dois toques usando três dedos. Ele atende melhor quem tem dificuldade de enxergar ou tocar elementos pequenos, e não apenas de ler.

Para quem procura um aparelho com interface ampliada desde a configuração, a EXAME reuniu os melhores celulares para idosos.

Dá para mudar a letra de um app pela Central de Controle?

Sim. O controle Tamanho do Texto, representado pelo ícone AA, altera a fonte do app aberto sem passar pelo menu de Acessibilidade:

Abra o aplicativo que terá a letra ampliada; Deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela para abrir a Central de Controle ; Toque no ícone AA. Se ele não aparecer, toque e segure em um espaço vazio do painel e adicione o controle Tamanho do Texto; Na parte inferior, selecione a opção com o nome do app em vez de Todos os Apps; Arraste a barra para cima até o tamanho desejado.

Para desfazer, basta repetir o processo com o app aberto e levar a barra de volta a 100%. A diferença em relação ao Ajustes por App é que a Central de Controle mexe só no tamanho da letra, sem as opções de negrito e contraste.