Como aumentar a letra de um único aplicativo no iPhone?

Letra maior no iPhone: ajuste por aplicativo mantém o restante do sistema no tamanho padrão
Colaboradora
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 09h00.
Desde o iOS 15, o iPhone permite aumentar a letra de um aplicativo específico sem alterar o tamanho do texto no restante do aparelho, pelo recurso Ajustes por App, no menu de Acessibilidade. A reportagem mostra o passo a passo descrito no Manual de Uso do iPhone, explica por que alguns apps não respondem ao ajuste, como voltar ao tamanho normal, a diferença entre ajuste por app, tamanho geral e zoom, e como mudar a letra pela Central de Controle.
Aumentar a letra de um aplicativo no iPhone sem alterar o tamanho do texto no restante do aparelho é possível desde o iOS 15, liberado em setembro de 2021.
O caminho é o recurso Ajustes por App, no menu de Acessibilidade, que aplica texto maior, negrito e outras preferências visuais apenas aos apps escolhidos.
A configuração atende a quem tem dificuldade de leitura em um app específico, como o WhatsApp ou o aplicativo do banco, mas prefere manter o resto do sistema no tamanho padrão. Segundo a Apple, a mudança passa a valer na próxima vez que o aplicativo for aberto.
O passo a passo, descrito no Manual de Uso do iPhone, leva menos de um minuto:
Na mesma tela aparecem outras opções que ajudam na leitura, como Texto em Negrito e Aumentar Contraste. Cada uma pode ficar em Padrão, que segue a configuração geral do iPhone, ou ser ativada só para aquele app.
A lista também aceita o item Tela de Início e Biblioteca de Apps, que recebe ajustes próprios e independentes dos aplicativos.
O jeito mais simples de conferir o efeito é usar um segundo aplicativo como referência. Quem amplia a letra do WhatsApp pode deixar o app Mensagens sem personalização e alternar entre os dois.
As conversas do primeiro devem aparecer maiores, enquanto o segundo segue no tamanho definido para o sistema.
Outra forma é fazer uma captura de tela do app antes da mudança e outra depois, na mesma conversa ou página. A comparação mostra quais partes cresceram e quais ficaram iguais, como abas, botões e textos dentro de imagens.
Aumentos moderados tendem a preservar o layout. Em níveis muito altos, alguns apps cortam palavras em botões ou exigem mais rolagem para ler a mesma mensagem. Testar dois ou quatro níveis do controle deslizante ajuda a encontrar o ponto de equilíbrio.
O ajuste funciona nos apps compatíveis com a Fonte Dinâmica (Dynamic Type), padrão da Apple que faz o texto acompanhar a preferência de tamanho definida pelo usuário. Os apps nativos, como Mail e Notas, seguem esse padrão.
Nos aplicativos de terceiros, o resultado depende de como cada desenvolvedor construiu a interface. Textos de conversas e listas costumam responder ao ajuste.
Menus com tamanho fixo, textos embutidos em imagens e alguns botões podem continuar iguais, o que impede prometer efeito uniforme em apps de bancos ou de redes sociais.
Alguns aplicativos têm controle de fonte próprio. O TikTok, por exemplo, oferece a opção em Configurações e privacidade > Acessibilidade > Tamanho do texto. Quando o Ajustes por App não surte efeito, o próximo passo é procurar a configuração dentro do próprio app.
Desfazer a personalização não exige desinstalar nem reconfigurar o aplicativo. Há duas formas:
O iPhone tem caminhos diferentes para ampliar o que aparece na tela, e cada um atinge uma parte do sistema:
O Zoom fica em Ajustes > Acessibilidade > Zoom e é acionado com dois toques usando três dedos. Ele atende melhor quem tem dificuldade de enxergar ou tocar elementos pequenos, e não apenas de ler.
Para quem procura um aparelho com interface ampliada desde a configuração, a EXAME reuniu os melhores celulares para idosos.
Sim. O controle Tamanho do Texto, representado pelo ícone AA, altera a fonte do app aberto sem passar pelo menu de Acessibilidade:
Para desfazer, basta repetir o processo com o app aberto e levar a barra de volta a 100%. A diferença em relação ao Ajustes por App é que a Central de Controle mexe só no tamanho da letra, sem as opções de negrito e contraste.
Não. O Ajustes por App afeta apenas o aplicativo escolhido. Os demais seguem o tamanho definido para o sistema.
A mudança só vale quando o app é aberto de novo. Feche o WhatsApp pelo alternador de apps e reabra. Se partes da tela continuarem iguais, elas não acompanham a Fonte Dinâmica do iOS.
Nem sempre. O recurso atua sobre o texto. Para ampliar ícones, botões e imagens, a opção é o Zoom da Tela.
O ajuste de texto por aplicativo está disponível a partir do iOS 15, o que inclui iPhones do 6s em diante.
Sim. Dentro de Ajustes por App, Texto Maior e Texto em Negrito podem ser ativados juntos para o mesmo aplicativo.
Glossário
Ajustes por App
Recurso de acessibilidade do iPhone que aplica tamanho de texto, negrito, contraste e outras preferências visuais apenas aos aplicativos escolhidos pelo usuário.
Fonte Dinâmica
Padrão da Apple, também chamado de Dynamic Type, que faz o texto dos aplicativos acompanhar o tamanho de letra definido pelo usuário nos ajustes do aparelho.
Central de Controle
Painel do iPhone aberto ao deslizar o dedo a partir do canto superior direito da tela, com atalhos para funções como Wi-Fi, lanterna e tamanho do texto.
Alternador de apps
Tela do iPhone que mostra os aplicativos abertos recentemente e permite trocar entre eles ou fechá-los.