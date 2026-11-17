Apple atribuiu a falha em serviços como App Store e iCloud a uma atualização interna (Wikimedia Commons)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17h02.
A Apple informou nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026, que a interrupção em serviços como App Store, Apple Music, AppleCare e login do iCloud foi causada por uma atualização interna, e não por um ataque cibernético. A empresa disse que parte dos sistemas já havia sido restabelecida, sem informar prazo para a normalização completa.
Uma atualização interna provocou a interrupção de serviços da Apple nesta terça-feira, 17, segundo a empresa.
A fabricante descartou um ataque cibernético como causa da falha, em declaração divulgada pela Bloomberg.
Em nota enviada à Associated Press, a Apple disse que parte dos sistemas já havia voltado a funcionar e que trabalhava para restabelecer os demais. A empresa não detalhou o que mudou na atualização nem informou um horário para a normalização completa na nota.
O painel de status da Apple registrou interrupções na App Store, no Apple Music e no AppleCare no dispositivo. A empresa também registrou problemas de acesso à conta e de login no iCloud.
Houve ainda queixas sobre o Apple Pay em plataformas de monitoramento de relatos. Essas notificações não equivalem a uma confirmação oficial de interrupção do serviço de pagamentos. A cobertura inicial da EXAME registrou as queixas de acesso à loja de aplicativos; a manifestação posterior da Apple trata da falha que atingiu mais serviços.
A interrupção ocorreu dias depois de uma falha da Microsoft que afetou ferramentas de trabalho como o Outlook. A proximidade das datas não estabelece uma relação entre os incidentes.
Não, segundo a Apple. A companhia atribuiu a interrupção a uma atualização interna.
O painel da Apple registrou interrupções na App Store, no Apple Music e no AppleCare no dispositivo, além de problemas no login do iCloud.
Na nota, a Apple informou que parte dos sistemas já havia retornado e que trabalhava para restabelecer os demais, sem dar um prazo.
Glossário
Atualização interna
Mudança feita pela própria empresa em seus sistemas e servidores, como ajustes de software ou configuração, que pode causar instabilidade quando apresenta erros.
Ataque cibernético
Ação deliberada de invasores para comprometer sistemas, roubar dados ou derrubar serviços digitais.
iCloud
Serviço de armazenamento em nuvem e de contas da Apple, usado para sincronizar fotos, arquivos, backups e dados entre dispositivos.
AppleCare
Programa de suporte técnico e garantia estendida da Apple para seus aparelhos.
Apple Pay
Carteira digital da Apple que permite fazer pagamentos por aproximação com iPhone e Apple Watch.