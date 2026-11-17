Uma atualização interna provocou a interrupção de serviços da Apple nesta terça-feira, 17, segundo a empresa.

A fabricante descartou um ataque cibernético como causa da falha, em declaração divulgada pela Bloomberg.

Em nota enviada à Associated Press, a Apple disse que parte dos sistemas já havia voltado a funcionar e que trabalhava para restabelecer os demais. A empresa não detalhou o que mudou na atualização nem informou um horário para a normalização completa na nota.

Quais serviços da Apple apresentaram falhas?

O painel de status da Apple registrou interrupções na App Store, no Apple Music e no AppleCare no dispositivo. A empresa também registrou problemas de acesso à conta e de login no iCloud.

Houve ainda queixas sobre o Apple Pay em plataformas de monitoramento de relatos. Essas notificações não equivalem a uma confirmação oficial de interrupção do serviço de pagamentos. A cobertura inicial da EXAME registrou as queixas de acesso à loja de aplicativos; a manifestação posterior da Apple trata da falha que atingiu mais serviços.

A interrupção ocorreu dias depois de uma falha da Microsoft que afetou ferramentas de trabalho como o Outlook. A proximidade das datas não estabelece uma relação entre os incidentes.