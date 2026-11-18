A Uefa escolheu Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), para representar a oposição europeia a Gianni Infantino na eleição presidencial da Fifa, marcada para 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos. O dirigente de 63 anos teve a candidatura confirmada nesta terça-feira, 17, após receber o apoio unânime das associações europeias representadas no Comitê Executivo da entidade e no Conselho da Fifa.

Segundo a Placar, a escolha acontece depois de meses de desgaste na relação entre a Uefa e Infantino, que busca um novo mandato após comandar a entidade desde 2016. Entre os episódios que ampliaram as críticas estão a proposta de abrir os direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores privados, a aproximação do dirigente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a controvérsia envolvendo a suspensão do atacante Folarin Balogun durante o Mundial de 2026.

Diallo afirmou que pretende apresentar uma alternativa à atual gestão. Em sua primeira entrevista como candidato, disse que recebeu sinais de apoio de outras confederações e que pretende conversar com outros postulantes para construir uma candidatura conjunta.

"Tenho a experiência, a convicção e os valores para fazer da minha candidatura uma alternativa credível à atual liderança da Fifa. Entro nesta campanha não apenas para dar uma voz diferente, mas para vencer. O que aconteceu nos últimos meses chocou o mundo do futebol e não corresponde à nossa visão para o futuro do futebol.", afirmou o francês.

Quem é Philippe Diallo, candidato da Uefa à presidência da Fifa?

Nascido em 1963, Philippe Diallo tem trajetória ligada à administração do futebol francês. Antes de chegar à FFF, presidiu por quase três décadas a União dos Clubes Profissionais de Futebol da França, entidade que representa os interesses das equipes profissionais do país, e também integrou a estrutura da Liga de Futebol Profissional francesa.

Em 2021, passou a fazer parte da direção da Federação Francesa. Dois anos depois, assumiu interinamente a presidência após a saída de Noël Le Graët, que deixou o cargo em meio a uma série de controvérsias. Em junho de 2023, foi eleito para comandar a entidade e, em dezembro de 2024, conquistou um novo mandato, válido até 2028.

O dirigente também tem experiência internacional: integrou estruturas de resolução de disputas da Fifa por mais de duas décadas e passou a fazer parte do Comitê Executivo da Uefa em 2023.

A escolha de Diallo ocorreu após a entidade europeia tentar convencer outros nomes a entrar na disputa. Entre os cotados estavam Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal e atual responsável pelo desenvolvimento global do futebol na Fifa, além de Victor Montagliani, presidente da Concacaf, e Nasser Al-Khelaïfi, dirigente do Paris Saint-Germain. Nenhum deles assumiu a candidatura.

Por que a Uefa decidiu enfrentar Gianni Infantino?

A oposição europeia ganhou força depois que Infantino apresentou, no fim de julho de 2026, um projeto para criar uma empresa responsável por administrar direitos comerciais de competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, com possibilidade de participação de investidores privados.

A iniciativa, chamada FIFA Forward Enterprise, provocou questionamentos sobre transparência, governança e a concentração de decisões na presidência da entidade. A Uefa criticou a falta de consulta às associações e chegou a discutir medidas mais duras contra a proposta. Diante da reação, Infantino abandonou o projeto em agosto.

O episódio aprofundou o distanciamento entre a Fifa e a entidade europeia. Em setembro, a Federação Francesa anunciou oficialmente a retirada do apoio à reeleição de Infantino. A decisão foi tomada pelo comitê executivo da FFF, que apontou divergências sobre a condução da entidade mundial.

A Uefa também passou a questionar outros episódios da gestão, incluindo a relação de Infantino com Trump e decisões disciplinares durante a Copa do Mundo de 2026. A entidade europeia chegou a recorrer à Justiça dos Estados Unidos para obter documentos relacionados à proposta comercial, com o objetivo de avaliar possíveis medidas legais por suspeita de má gestão financeira. A Fifa, por sua vez, classificou a iniciativa como uma campanha para difamar sua administração.

Como funciona a eleição para presidente da Fifa?

A eleição está marcada para 18 de março de 2027, durante o 77º Congresso da Fifa, em Rabat. As 211 associações nacionais filiadas à entidade têm direito a um voto cada, independentemente do tamanho ou da relevância esportiva de seus países.

Segundo a Placar, para registrar uma candidatura, o interessado precisa ser indicado por pelo menos cinco associações nacionais e cumprir os critérios de elegibilidade estabelecidos pela Fifa. Além de Infantino e Diallo, o ex-presidente da Associação Japonesa de Futebol Kozo Tashima e o ex-jogador suíço Ramon Vega anunciaram intenção de concorrer.

Inclusive, na coletiva de Paris, Diallo revelou que entrou em contato com Tashima em uma tentativa de "unir forças" com o japonês: "Nossas abordagens se baseiam nas mesmas avaliações e nos mesmos valores", afirmou o francês.

Vale mencionar que a regra de votação depende da quantidade de candidatos. Se houver apenas dois, vence quem obtiver maioria simples dos votos válidos. Com três ou mais postulantes, é necessário alcançar dois terços dos votos das associações presentes e aptas a votar no primeiro turno. Nas rodadas seguintes, o candidato menos votado é eliminado até restarem dois nomes.

“Com o apoio unânime da Uefa, já tenho uma grande base de votos. Agora cabe a mim e à minha equipe convencer aqueles em outros continentes. Desde ontem, tenho recebido fortes indícios de apoio de outros continentes, que serão revelados nos próximos dias", disse Diallo.

Embora a Uefa tenha 55 associações filiadas, o anúncio oficial de apoio a Diallo foi feito pelas federações representadas no Comitê Executivo da entidade e no Conselho da Fifa. Portanto, não é correto tratar automaticamente as 55 associações como votos já formalizados a favor do francês.

Infantino, por sua vez, mantém apoio declarado de dirigentes de outras confederações. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou respaldo à reeleição do atual presidente, enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) e a Conmebol também mantiveram manifestações favoráveis à continuidade de sua gestão. Na Concacaf, o cenário é mais dividido.

Candidatura de Diallo à Fifa afeta sua presidência na Federação Francesa?

De acordo com a Placar, a entrada na disputa mundial não obriga Diallo a deixar imediatamente o comando da Federação Francesa. O regulamento de governança da Fifa permite expressamente que candidatos mantenham cargos oficiais em federações nacionais, confederações ou na própria entidade durante o período eleitoral.

Assim, o dirigente pode continuar à frente da FFF enquanto busca apoio para a eleição de março. Seu mandato na federação francesa vai até 2028, o que significa que, caso não vença a disputa, poderá seguir normalmente no cargo até o fim do período para o qual foi eleito.

Se for escolhido para presidir a Fifa, a situação institucional terá de ser definida a partir das regras aplicáveis e de eventuais decisões da própria federação francesa. Até o momento, não há anúncio de renúncia à presidência da FFF nem confirmação de que Diallo deixaria o posto automaticamente em caso de vitória.