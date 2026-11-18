Timer do iPhone: opção Parar Reprodução interrompe o áudio sozinha quando a contagem termina (iHelp/BR)
Colaboradora
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06h00.
O iPhone pode encerrar música ou podcast no horário programado pelo app Relógio. Basta criar um timer, tocar em Ao Terminar e escolher Parar Reprodução. O aparelho continua ligado. A escolha fica salva para os próximos timers, então é preciso voltar a um toque de alerta para usar o Relógio na cozinha ou no trabalho.
Quem dorme ouvindo música ou podcast no iPhone não precisa instalar nenhum app para o áudio parar sozinho. O próprio app Relógio faz isso: ao criar um timer, o usuário troca o som de alerta pela opção Parar Reprodução. Quando a contagem chega a zero, o iPhone interrompe o que estiver tocando, em vez de disparar o aviso sonoro.
A configuração leva menos de um minuto, mas fica gravada para os timers seguintes. Por isso, vale saber também como desfazer o ajuste.
O passo a passo segue o guia oficial da Apple para o app Relógio:
Segundo a Apple, a contagem continua mesmo se o usuário abrir outro app ou se o iPhone entrar em repouso. Não é preciso deixar o Relógio aberto nem a tela acesa.
Não. A opção Parar Reprodução atua apenas sobre o áudio ou o vídeo em execução. O celular segue ligado e pronto para receber ligações e mensagens.
A confusão é comum porque, em alguns aparelhos e TVs, o "timer de desligamento" apaga o dispositivo inteiro. No iPhone, o recurso funciona como um timer de sono para mídia: o som para e o restante do sistema continua como estava.
Os alarmes da aba Alarmes também não são afetados. Eles têm som próprio, configurado à parte, e tocam no horário programado mesmo que um timer com Parar Reprodução tenha sido usado na mesma noite.
Como o comportamento pode variar conforme o app e a versão do iOS, um teste curto evita surpresas na hora de deitar:
Se o áudio estiver sendo enviado para uma caixa de som ou uma TV, vale repetir o teste nessa configuração, já que a reprodução passa a depender também do dispositivo de destino.
O timer do Relógio é um comando do sistema, e não de um app específico. A Apple descreve o recurso como forma de parar a reprodução de áudio ou vídeo depois de um período definido, o que inclui apps de música e de podcast. Ainda assim, cada player tem particularidades, e o teste do bloco anterior é a forma mais segura de confirmar.
Alguns apps oferecem um timer de sono próprio, com opções que o Relógio não tem:
A diferença prática é que o timer interno só vale para aquele app. O do Relógio interrompe qualquer mídia que estiver tocando no iPhone.
O iPhone memoriza a última escolha feita em Ao Terminar. Quem programou Parar Reprodução à noite e, no dia seguinte, usa o Relógio para marcar o tempo do forno ou de uma tarefa de trabalho, não ouvirá nenhum aviso quando a contagem acabar. A impressão é de que o timer falhou.
Para restaurar o alerta sonoro:
A partir daí, os próximos timers voltam a tocar no fim da contagem. Quem usa o recurso todas as noites precisa repetir a troca a cada mudança de uso, já que o iOS mantém uma única configuração de som para o timer.
Não. A opção Parar Reprodução interrompe apenas o áudio ou o vídeo. O aparelho continua ligado.
A causa mais comum é a opção Parar Reprodução ainda selecionada. Abra o Relógio, toque em Timer, depois em Ao Terminar, e escolha um som de alerta.
Sim. Segundo a Apple, a contagem continua com outro app aberto ou com o iPhone em repouso.
Sim. A Apple informa que o recurso interrompe a reprodução de áudio ou de vídeo.
Sim. Os alarmes têm configuração de som separada da do timer e não são afetados pela opção.
Não. O recurso faz parte do app Relógio, que vem instalado no iPhone.