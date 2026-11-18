RESUMO ＋ O iPhone pode encerrar música ou podcast no horário programado pelo app Relógio. Basta criar um timer, tocar em Ao Terminar e escolher Parar Reprodução. O aparelho continua ligado. A escolha fica salva para os próximos timers, então é preciso voltar a um toque de alerta para usar o Relógio na cozinha ou no trabalho.

Quem dorme ouvindo música ou podcast no iPhone não precisa instalar nenhum app para o áudio parar sozinho. O próprio app Relógio faz isso: ao criar um timer, o usuário troca o som de alerta pela opção Parar Reprodução. Quando a contagem chega a zero, o iPhone interrompe o que estiver tocando, em vez de disparar o aviso sonoro.

A configuração leva menos de um minuto, mas fica gravada para os timers seguintes. Por isso, vale saber também como desfazer o ajuste.

Como programar o timer do iPhone para parar a música

O passo a passo segue o guia oficial da Apple para o app Relógio:

Abra o app Relógio; Toque na aba Timer, no canto inferior da tela; Gire as rodas para definir a duração, como 30 minutos ou 1 hora; Toque em Ao Terminar; Role a lista de sons até o fim e selecione Parar Reprodução; Toque em Definir, no canto superior direito; Inicie o áudio ou o vídeo no app de sua preferência; Volte ao Relógio e toque em Iniciar.

Segundo a Apple, a contagem continua mesmo se o usuário abrir outro app ou se o iPhone entrar em repouso. Não é preciso deixar o Relógio aberto nem a tela acesa.

O timer desliga o iPhone?

Não. A opção Parar Reprodução atua apenas sobre o áudio ou o vídeo em execução. O celular segue ligado e pronto para receber ligações e mensagens.

A confusão é comum porque, em alguns aparelhos e TVs, o "timer de desligamento" apaga o dispositivo inteiro. No iPhone, o recurso funciona como um timer de sono para mídia: o som para e o restante do sistema continua como estava.

Os alarmes da aba Alarmes também não são afetados. Eles têm som próprio, configurado à parte, e tocam no horário programado mesmo que um timer com Parar Reprodução tenha sido usado na mesma noite.

Como testar com música e podcast antes de dormir

Como o comportamento pode variar conforme o app e a versão do iOS, um teste curto evita surpresas na hora de deitar:

Crie um timer de 1 minuto com a opção Parar Reprodução; Toque uma música no app Música, no Spotify ou no player que costuma usar; Bloqueie a tela e aguarde o fim da contagem para conferir se o som parou; Repita o processo com um episódio de podcast e, se for o caso, com um vídeo.

Se o áudio estiver sendo enviado para uma caixa de som ou uma TV, vale repetir o teste nessa configuração, já que a reprodução passa a depender também do dispositivo de destino.

Funciona com Spotify, Podcasts e outros apps?

O timer do Relógio é um comando do sistema, e não de um app específico. A Apple descreve o recurso como forma de parar a reprodução de áudio ou vídeo depois de um período definido, o que inclui apps de música e de podcast. Ainda assim, cada player tem particularidades, e o teste do bloco anterior é a forma mais segura de confirmar.

Alguns apps oferecem um timer de sono próprio, com opções que o Relógio não tem:

Spotify: na tela da música em reprodução, toque nos três pontos e procure Timer de sono . O app oferece intervalos fixos e a opção de parar no fim da faixa, para não cortar a música no meio;

na tela da música em reprodução, toque nos três pontos e procure . O app oferece intervalos fixos e a opção de parar no fim da faixa, para não cortar a música no meio; Podcasts da Apple: com um episódio tocando, abra a tela Reproduzindo e toque no ícone de timer de sono. Além de intervalos, é possível escolher parar quando o episódio terminar, o que evita que o próximo comece em seguida.

A diferença prática é que o timer interno só vale para aquele app. O do Relógio interrompe qualquer mídia que estiver tocando no iPhone.

Como fazer o timer voltar a tocar depois

O iPhone memoriza a última escolha feita em Ao Terminar. Quem programou Parar Reprodução à noite e, no dia seguinte, usa o Relógio para marcar o tempo do forno ou de uma tarefa de trabalho, não ouvirá nenhum aviso quando a contagem acabar. A impressão é de que o timer falhou.

Para restaurar o alerta sonoro:

Abra o Relógio e toque em Timer; Toque em Ao Terminar; Escolha um som de alerta, como Radar ou outro toque da lista; Toque em Definir.

A partir daí, os próximos timers voltam a tocar no fim da contagem. Quem usa o recurso todas as noites precisa repetir a troca a cada mudança de uso, já que o iOS mantém uma única configuração de som para o timer.