Como trocar o navegador padrão no Android e escolher onde seus links abrem

Trocar o navegador padrão no Android muda o app que abre os links tocados no celular, seja num grupo de WhatsApp, num e-mail ou num resultado de busca.

O Chrome vem instalado na maior parte dos aparelhos e concentrou 77,8% dos acessos por navegadores móveis no Brasil em julho de 2026, segundo a StatCounter. Quem prefere Firefox, Brave, Opera ou Samsung Internet precisa fazer a troca nas configurações do sistema.

A mudança leva poucos toques, mas tem limites. Alguns links continuam abrindo dentro do app de origem ou no aplicativo do próprio serviço, e entender essa diferença evita a impressão de que a configuração falhou.

Como mudar o navegador padrão no Android

O caminho indicado pelo suporte do Google é o mesmo na maioria dos aparelhos:

Abra o app Configurações; Toque em Apps (ou Aplicativos); Na seção Geral, toque em Apps padrão ou Escolher apps padrão; Toque em App de navegador; Selecione o navegador que deseja usar.

A escolha é salva na hora, sem botão de confirmação. Se o navegador desejado não aparece na lista, ele precisa ser instalado antes pela Google Play Store.

Quando o nome do menu muda de um aparelho para outro, digitar "padrão" ou "navegador" na barra de busca das Configurações leva direto à opção.

Onde fica a opção em celulares Samsung e Motorola?

As fabricantes personalizam o Android e renomeiam alguns menus, mas a lógica se mantém: encontrar a área de apps padrão e escolher o navegador.

Samsung Galaxy: Configurações > Apps > Escolher apps padrão > App de navegador;

Configurações > Apps > Escolher apps padrão > App de navegador; Motorola: Configurações > Apps > Apps padrão > App de navegação;

Configurações > Apps > Apps padrão > App de navegação; Xiaomi, Redmi e Poco: o item costuma ficar dentro de Apps, na área de apps padrão, com nomes que variam conforme a versão do HyperOS ou da MIUI; a busca por "navegador" nas Configurações encontra o menu;

o item costuma ficar dentro de Apps, na área de apps padrão, com nomes que variam conforme a versão do ou da MIUI; a busca por "navegador" nas Configurações encontra o menu; Google Pixel: segue o caminho padrão do Android descrito acima.

Navegadores como Firefox, Brave e Samsung Internet também exibem, na primeira abertura, um aviso perguntando se o usuário quer torná-los padrão. Aceitar o pedido leva ao mesmo menu do sistema.

Como testar se a troca funcionou

O teste precisa ser feito fora do navegador, a partir de um link recebido em outro app:

Abra o WhatsApp, o Gmail ou o app de SMS; Toque no link de um site comum, como uma notícia ou uma página de loja; Confira se a página abriu no navegador escolhido; Repita com um link vindo de outro app para comparar o comportamento.

O Gmail tem um ajuste próprio. Em Configurações > Configurações gerais, a opção "Abrir links da Web no Gmail" exibe as páginas numa aba dentro do app de e-mail. Desmarcar essa caixa envia os links direto para o navegador padrão.

Por que alguns links continuam abrindo dentro do app?

Redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn usam um navegador interno (in-app browser) para exibir páginas sem tirar o usuário da plataforma. Nesses casos, a configuração do Android não tem efeito, porque o próprio app decide onde mostrar o conteúdo.

Para levar a página ao navegador escolhido, procure no topo da tela o menu de três pontos e opções como "Abrir no navegador" ou "Abrir no navegador externo". Nem todo app oferece esse atalho.

Qual a diferença entre navegador padrão e app do serviço?

O navegador padrão cuida da navegação geral na web. Já links de serviços com app próprio seguem outra regra: o Android reconhece endereços como youtube.com ou instagram.com e os entrega ao aplicativo oficial, quando ele está instalado. Veja como cada tipo de link costuma se comportar:

Link de site em mensagem, e-mail ou SMS: abre no navegador padrão;

abre no navegador padrão; Link do YouTube, Instagram ou Spotify: abre no app do serviço, se instalado;

abre no app do serviço, se instalado; Link tocado dentro do Instagram, Facebook ou TikTok: abre no navegador interno da rede social;

abre no navegador interno da rede social; PDF ou documento: o Android pergunta qual leitor usar, numa escolha separada da do navegador.

Quem prefere ver esses conteúdos no navegador pode desligar o redirecionamento app por app:

Abra Configurações > Apps; Toque no app do serviço, como YouTube ou Instagram; Entre em Abrir por padrão; Desative a opção Abrir links compatíveis.

Depois disso, os links daquele serviço passam a abrir no navegador padrão.

Quais navegadores usar no Android?

Segundo a StatCounter, o Samsung Internet aparece em segundo lugar entre os navegadores de Android no Brasil, com 3,7% dos acessos móveis em julho de 2026. Opera, Firefox e Brave somam menos de 1,5% juntos. As principais opções disponíveis na Google Play Store:

Google Chrome: sincroniza favoritos, senhas e histórico com a conta Google;

sincroniza favoritos, senhas e histórico com a conta Google; Samsung Internet: vem instalado nos Galaxy e permite ativar bloqueadores de conteúdo;

vem instalado nos Galaxy e permite ativar bloqueadores de conteúdo; Firefox: aceita extensões no celular, como bloqueadores de anúncios, e usa motor próprio, independente do Chromium ;

aceita extensões no celular, como bloqueadores de anúncios, e usa motor próprio, independente do ; Brave: bloqueia anúncios e rastreadores desde a instalação, o que reduz o consumo de dados em páginas pesadas;

bloqueia anúncios e rastreadores desde a instalação, o que reduz o consumo de dados em páginas pesadas; Microsoft Edge: sincroniza abas, senhas e histórico com o Edge do Windows;

sincroniza abas, senhas e histórico com o Edge do Windows; Opera: inclui uma VPN gratuita integrada ao navegador.