Como trocar o navegador padrão no Android e escolher onde seus links abrem

Navegador padrão no Android: configuração define qual app abre os links tocados no celular
Colaboradora
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15h00.
Trocar o navegador padrão no Android muda o app que abre os links tocados no celular. O Chrome concentrou 77,8% dos acessos por navegadores móveis no Brasil em julho de 2026, segundo a StatCounter, e quem prefere outra opção precisa fazer a troca nas configurações do sistema. A reportagem mostra o passo a passo indicado pelo suporte do Google, os caminhos em celulares Samsung, Motorola, Xiaomi e Pixel, como testar a mudança, por que alguns links continuam abrindo dentro de apps e quais navegadores estão disponíveis.
Trocar o navegador padrão no Android muda o app que abre os links tocados no celular, seja num grupo de WhatsApp, num e-mail ou num resultado de busca.
O Chrome vem instalado na maior parte dos aparelhos e concentrou 77,8% dos acessos por navegadores móveis no Brasil em julho de 2026, segundo a StatCounter. Quem prefere Firefox, Brave, Opera ou Samsung Internet precisa fazer a troca nas configurações do sistema.
A mudança leva poucos toques, mas tem limites. Alguns links continuam abrindo dentro do app de origem ou no aplicativo do próprio serviço, e entender essa diferença evita a impressão de que a configuração falhou.
O caminho indicado pelo suporte do Google é o mesmo na maioria dos aparelhos:
A escolha é salva na hora, sem botão de confirmação. Se o navegador desejado não aparece na lista, ele precisa ser instalado antes pela Google Play Store.
Quando o nome do menu muda de um aparelho para outro, digitar "padrão" ou "navegador" na barra de busca das Configurações leva direto à opção.
As fabricantes personalizam o Android e renomeiam alguns menus, mas a lógica se mantém: encontrar a área de apps padrão e escolher o navegador.
Navegadores como Firefox, Brave e Samsung Internet também exibem, na primeira abertura, um aviso perguntando se o usuário quer torná-los padrão. Aceitar o pedido leva ao mesmo menu do sistema.
O teste precisa ser feito fora do navegador, a partir de um link recebido em outro app:
O Gmail tem um ajuste próprio. Em Configurações > Configurações gerais, a opção "Abrir links da Web no Gmail" exibe as páginas numa aba dentro do app de e-mail. Desmarcar essa caixa envia os links direto para o navegador padrão.
Redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn usam um navegador interno (in-app browser) para exibir páginas sem tirar o usuário da plataforma. Nesses casos, a configuração do Android não tem efeito, porque o próprio app decide onde mostrar o conteúdo.
Para levar a página ao navegador escolhido, procure no topo da tela o menu de três pontos e opções como "Abrir no navegador" ou "Abrir no navegador externo". Nem todo app oferece esse atalho.
O navegador padrão cuida da navegação geral na web. Já links de serviços com app próprio seguem outra regra: o Android reconhece endereços como youtube.com ou instagram.com e os entrega ao aplicativo oficial, quando ele está instalado. Veja como cada tipo de link costuma se comportar:
Quem prefere ver esses conteúdos no navegador pode desligar o redirecionamento app por app:
Depois disso, os links daquele serviço passam a abrir no navegador padrão.
Segundo a StatCounter, o Samsung Internet aparece em segundo lugar entre os navegadores de Android no Brasil, com 3,7% dos acessos móveis em julho de 2026. Opera, Firefox e Brave somam menos de 1,5% juntos. As principais opções disponíveis na Google Play Store:
Não. Favoritos, senhas e histórico ficam guardados no navegador em que foram criados. Para levá-los ao novo app, é preciso usar a sincronização da conta ou o recurso de importação do navegador escolhido.
Não. Vários navegadores podem conviver no mesmo celular. A configuração só define qual deles abre os links tocados.
Basta repetir o caminho Configurações > Apps > Apps padrão > App de navegador e selecionar o Chrome.
Não. O mecanismo de busca, como Google ou Bing, é definido nas configurações de cada navegador. Trocar o navegador padrão não altera essa escolha.
Confira se a mudança foi salva em App de navegador. Se estiver certa, o link pode estar sendo exibido pelo navegador interno do app de origem ou por uma configuração própria, como a do Gmail.
Glossário
HyperOS
Sistema da Xiaomi baseado no Android, usado em celulares das marcas Xiaomi, Redmi e Poco no lugar da antiga interface MIUI.
Chromium
Projeto de código aberto mantido pelo Google que serve de base para o Chrome e para outros navegadores, como Edge, Brave e Opera.
VPN
Sigla de Virtual Private Network, rede privada virtual que cria uma conexão criptografada entre o aparelho e a internet e oculta o endereço IP do usuário.