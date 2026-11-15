Tecnologia

Como trocar o navegador padrão no Android e escolher onde seus links abrem

Veja onde fica a opção de navegador padrão no Android, como testar a mudança e por que alguns links continuam abrindo dentro de apps como Instagram

Navegador padrão no Android: configuração define qual app abre os links tocados no celular

Navegador padrão no Android: configuração define qual app abre os links tocados no celular

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15h00.

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Contexto58s

Trocar o navegador padrão no Android muda o app que abre os links tocados no celular. O Chrome concentrou 77,8% dos acessos por navegadores móveis no Brasil em julho de 2026, segundo a StatCounter, e quem prefere outra opção precisa fazer a troca nas configurações do sistema. A reportagem mostra o passo a passo indicado pelo suporte do Google, os caminhos em celulares Samsung, Motorola, Xiaomi e Pixel, como testar a mudança, por que alguns links continuam abrindo dentro de apps e quais navegadores estão disponíveis.

Trocar o navegador padrão no Android muda o app que abre os links tocados no celular, seja num grupo de WhatsApp, num e-mail ou num resultado de busca.

O Chrome vem instalado na maior parte dos aparelhos e concentrou 77,8% dos acessos por navegadores móveis no Brasil em julho de 2026, segundo a StatCounter. Quem prefere Firefox, Brave, Opera ou Samsung Internet precisa fazer a troca nas configurações do sistema.

A mudança leva poucos toques, mas tem limites. Alguns links continuam abrindo dentro do app de origem ou no aplicativo do próprio serviço, e entender essa diferença evita a impressão de que a configuração falhou.

Como mudar o navegador padrão no Android

O caminho indicado pelo suporte do Google é o mesmo na maioria dos aparelhos:

  1. Abra o app Configurações;
  2. Toque em Apps (ou Aplicativos);
  3. Na seção Geral, toque em Apps padrão ou Escolher apps padrão;
  4. Toque em App de navegador;
  5. Selecione o navegador que deseja usar.

A escolha é salva na hora, sem botão de confirmação. Se o navegador desejado não aparece na lista, ele precisa ser instalado antes pela Google Play Store.

Quando o nome do menu muda de um aparelho para outro, digitar "padrão" ou "navegador" na barra de busca das Configurações leva direto à opção.

Onde fica a opção em celulares Samsung e Motorola?

As fabricantes personalizam o Android e renomeiam alguns menus, mas a lógica se mantém: encontrar a área de apps padrão e escolher o navegador.

  • Samsung Galaxy: Configurações > Apps > Escolher apps padrão > App de navegador;
  • Motorola: Configurações > Apps > Apps padrão > App de navegação;
  • Xiaomi, Redmi e Poco: o item costuma ficar dentro de Apps, na área de apps padrão, com nomes que variam conforme a versão do HyperOS ou da MIUI; a busca por "navegador" nas Configurações encontra o menu;
  • Google Pixel: segue o caminho padrão do Android descrito acima.

Navegadores como Firefox, Brave e Samsung Internet também exibem, na primeira abertura, um aviso perguntando se o usuário quer torná-los padrão. Aceitar o pedido leva ao mesmo menu do sistema.

Como testar se a troca funcionou

O teste precisa ser feito fora do navegador, a partir de um link recebido em outro app:

  1. Abra o WhatsApp, o Gmail ou o app de SMS;
  2. Toque no link de um site comum, como uma notícia ou uma página de loja;
  3. Confira se a página abriu no navegador escolhido;
  4. Repita com um link vindo de outro app para comparar o comportamento.

O Gmail tem um ajuste próprio. Em Configurações > Configurações gerais, a opção "Abrir links da Web no Gmail" exibe as páginas numa aba dentro do app de e-mail. Desmarcar essa caixa envia os links direto para o navegador padrão.

Por que alguns links continuam abrindo dentro do app?

Redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e LinkedIn usam um navegador interno (in-app browser) para exibir páginas sem tirar o usuário da plataforma. Nesses casos, a configuração do Android não tem efeito, porque o próprio app decide onde mostrar o conteúdo.

Para levar a página ao navegador escolhido, procure no topo da tela o menu de três pontos e opções como "Abrir no navegador" ou "Abrir no navegador externo". Nem todo app oferece esse atalho.

Qual a diferença entre navegador padrão e app do serviço?

O navegador padrão cuida da navegação geral na web. Já links de serviços com app próprio seguem outra regra: o Android reconhece endereços como youtube.com ou instagram.com e os entrega ao aplicativo oficial, quando ele está instalado. Veja como cada tipo de link costuma se comportar:

  • Link de site em mensagem, e-mail ou SMS: abre no navegador padrão;
  • Link do YouTube, Instagram ou Spotify: abre no app do serviço, se instalado;
  • Link tocado dentro do Instagram, Facebook ou TikTok: abre no navegador interno da rede social;
  • PDF ou documento: o Android pergunta qual leitor usar, numa escolha separada da do navegador.

Quem prefere ver esses conteúdos no navegador pode desligar o redirecionamento app por app:

  1. Abra Configurações > Apps;
  2. Toque no app do serviço, como YouTube ou Instagram;
  3. Entre em Abrir por padrão;
  4. Desative a opção Abrir links compatíveis.

Depois disso, os links daquele serviço passam a abrir no navegador padrão.

Quais navegadores usar no Android?

Segundo a StatCounter, o Samsung Internet aparece em segundo lugar entre os navegadores de Android no Brasil, com 3,7% dos acessos móveis em julho de 2026. Opera, Firefox e Brave somam menos de 1,5% juntos. As principais opções disponíveis na Google Play Store:

  • Google Chrome: sincroniza favoritos, senhas e histórico com a conta Google;
  • Samsung Internet: vem instalado nos Galaxy e permite ativar bloqueadores de conteúdo;
  • Firefox: aceita extensões no celular, como bloqueadores de anúncios, e usa motor próprio, independente do Chromium;
  • Brave: bloqueia anúncios e rastreadores desde a instalação, o que reduz o consumo de dados em páginas pesadas;
  • Microsoft Edge: sincroniza abas, senhas e histórico com o Edge do Windows;
  • Opera: inclui uma VPN gratuita integrada ao navegador.

Perguntas frequentes

Trocar o navegador padrão apaga favoritos ou senhas? ＋

Não. Favoritos, senhas e histórico ficam guardados no navegador em que foram criados. Para levá-los ao novo app, é preciso usar a sincronização da conta ou o recurso de importação do navegador escolhido.

Preciso desinstalar o Chrome para usar outro navegador? ＋

Não. Vários navegadores podem conviver no mesmo celular. A configuração só define qual deles abre os links tocados.

Como voltar a usar o Chrome como padrão? ＋

Basta repetir o caminho Configurações > Apps > Apps padrão > App de navegador e selecionar o Chrome.

Mudar o navegador muda o buscador? ＋

Não. O mecanismo de busca, como Google ou Bing, é definido nas configurações de cada navegador. Trocar o navegador padrão não altera essa escolha.

Por que o link ainda abre no Chrome depois da troca? ＋

Confira se a mudança foi salva em App de navegador. Se estiver certa, o link pode estar sendo exibido pelo navegador interno do app de origem ou por uma configuração própria, como a do Gmail.

Glossário

Navegador interno

Navegador embutido em um aplicativo, como redes sociais, que exibe páginas da web sem tirar o usuário da plataforma; também chamado de in-app browser.

HyperOS

Sistema da Xiaomi baseado no Android, usado em celulares das marcas Xiaomi, Redmi e Poco no lugar da antiga interface MIUI.

Chromium

Projeto de código aberto mantido pelo Google que serve de base para o Chrome e para outros navegadores, como Edge, Brave e Opera.

VPN

Sigla de Virtual Private Network, rede privada virtual que cria uma conexão criptografada entre o aparelho e a internet e oculta o endereço IP do usuário.

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