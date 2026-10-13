Minha conta foi invadida, e agora? Os primeiros passos de emergência para reduzir danos

Conta invadida: como agir nos primeiros minutos para recuperar o acesso e proteger seus dados (Yuliya Taba/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15h59.
Ter uma conta invadida exige ação imediata. Nos primeiros minutos, o invasor pode alterar senhas, redirecionar e-mails de recuperação, enviar mensagens em nome do titular e até acessar contas bancárias vinculadas.
A Federal Trade Commission (FTC) dos EUA registrou que consumidores perderam US$ 2,1 bilhões em golpes em redes sociais em 2025 — oito vezes mais do que em 2020. Este guia reúne os procedimentos recomendados por especialistas em segurança digital e pelas próprias plataformas para agir com método, não com pânico.
A primeira ação é desligar o Wi-Fi e os dados móveis do aparelho suspeito. Isso interrompe o acesso do invasor em tempo real e impede a propagação de eventuais softwares maliciosos. Se a suspeita de invasão envolve um app ou extensão de navegador, não delete nada ainda. Preservar evidências facilita o registro de ocorrência e o atendimento pelo suporte da plataforma.
Use um aparelho que não tenha sido comprometido — computador de confiança, celular de alguém próximo — para acessar a plataforma e alterar a senha. A nova senha precisa ter pelo menos 12 caracteres, com letras, números e símbolos, sem reutilizar variações anteriores.
Depois da troca, encerre todas as sessões ativas e revogue o acesso de apps conectados à conta. No Google, por exemplo, o caminho é "Segurança > Seus dispositivos > Gerenciar dispositivos" — remova qualquer aparelho desconhecido.
A autenticação de dois fatores (2FA) é a barreira mais eficaz contra novas tentativas de acesso. Prefira um aplicativo autenticador em vez de SMS — mensagens de texto são vulneráveis a ataques de SIM-swap, em que o criminoso transfere a linha para outro chip.
Entre os autenticadores disponíveis em 2026, o Authy oferece backup em nuvem e sincronização entre dispositivos. O Aegis Authenticator (Android) é open-source e armazena tudo no aparelho. O Microsoft Authenticator aceita aprovações por push e login sem senha. Gerenciadores como 1Password e Bitwarden também geram códigos 2FA integrados ao cofre de senhas.
Verifique se o e-mail e o telefone cadastrados para recuperação ainda pertencem a você. Invasores alteram essas informações para manter o acesso mesmo após a troca de senha.
No mesmo intervalo, avise amigos, familiares e colegas por outro canal — ligação, WhatsApp de outra pessoa, mensagem em rede social diferente. Criminosos costumam se passar pelo titular para pedir dinheiro ou enviar links maliciosos, e o alerta reduz o número de novas vítimas.
Cada serviço tem um fluxo próprio de recuperação. Os links abaixo são os canais oficiais:
Se a invasão atingiu contas financeiras, a prioridade muda. Entre em contato com a instituição para bloquear operações e monitorar movimentações. No Brasil, o Banco Central mantém canais de denúncia para golpes via Pix, e vítimas devem registrar boletim de ocorrência na delegacia especializada em crimes cibernéticos.
Senhas reutilizadas são a principal causa de invasões em cadeia — uma credencial vazada abre portas para todas as contas que compartilham a mesma senha. Gerenciadores de senhas eliminam esse risco.
O Bitwarden é open-source, auditado de forma independente e oferece plano gratuito com sincronização entre dispositivos — a recomendação mais frequente entre especialistas em 2026. O 1Password tem interface polida e recursos como o Travel Mode, que remove dados sensíveis do aparelho antes de viagens internacionais, mas exige assinatura paga.
Para quem quer ir além da senha, passkeys baseadas no padrão FIDO2 eliminam o risco de phishing e já são compatíveis com Google, Apple, Microsoft e gerenciadores como 1Password e Bitwarden.
Após retomar o controle da conta, execute uma varredura de antivírus em todos os dispositivos conectados. Atualize sistemas operacionais, navegadores e apps. Remova extensões de navegador que você não reconheça.
Revise e-mails e mensagens em busca de alterações — regras de encaminhamento no Gmail, posts não autorizados, transações financeiras estranhas. Então faça uma lista de todos os serviços vinculados à conta invadida e troque as senhas de cada um, começando por e-mail principal e bancos.
Desligue o Wi-Fi e os dados móveis do aparelho suspeito. Depois, troque a senha a partir de outro dispositivo e encerre todas as sessões ativas.
Acesse instagram.com/hacked e selecione "Minha conta foi hackeada". A plataforma pode pedir uma vídeo-selfie para confirmar a identidade.
Reative a linha com a operadora, reinstale o app e faça login com o seu número. O código de verificação desconecta o invasor, e a verificação em duas etapas com PIN reforça a proteção.
É melhor usar um aplicativo autenticador. Mensagens de texto são vulneráveis ao SIM-swap, golpe em que o criminoso transfere a linha para outro chip.
Entre em contato com a instituição para bloquear operações e registre boletim de ocorrência na delegacia de crimes cibernéticos.
Passe o antivírus nos dispositivos, atualize sistemas e apps, remova extensões desconhecidas e troque as senhas dos serviços vinculados, começando por e-mail e bancos.